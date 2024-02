Communiqué de presse : Entraide, conditions de travail flexibles, salaire pendant un an : Sanofi lance un programme mondial pour les employés touchés par un cancer ou une maladie grave

Entraide, conditions de travail flexibles, salaire pendant un an : Sanofi lance un programme mondial pour les employés touchés par un cancer ou une maladie grave

Paris, le 5 février 2024. Sanofi annonce aujourd’hui le lancement de « Cancer et Travail : agir ensemble », un programme mondial d’accompagnement des salariés de Sanofi touchés par le cancer ou d’autres maladies graves. Ce programme s’adresse à tous les salariés de Sanofi dans le monde en cas de diagnostic d’un cancer ou d’une autre maladie grave*. Il apporte un soutien social, émotionnel et financier et protège le poste, le salaire et les avantages sociaux du salarié pendant au moins douze mois, quels que soient ses fonctions ou son pays d’affectation.

Natalie Bickford

Chief People Officer, Sanofi

« Nous serons nombreux à être confrontés au cancer d’une façon ou d’une autre au cours de notre vie. Le travail est bien la dernière chose à laquelle on souhaite penser à l’annonce du diagnostic ou pendant les traitements. Et pourtant, la moitié des personnes auxquelles un cancer est diagnostiqué ont peur de le signaler à leur employeur et à leurs collègues. Ce n’est pas normal. Je me félicite que Sanofi aille plus loin et garantisse la sécurité de l’emploi et le maintien du salaire pendant au moins un an après le diagnostic. Aujourd’hui, nous soutenons également tous les salariés de Sanofi touchés par le cancer grâce à un réseau mondial de groupes d’affinité dont les membres dûment formés peuvent offrir des espaces d’échange confidentiels et aider les managers à comprendre les difficultés que peuvent traverser les membres de leurs équipes, afin de mieux les rassurer et les accompagner dans leurs épreuves. »

En plus d’apporter un soutien financier, ce programme permettra aux salariés de moduler leurs horaires de travail de manière à mieux concilier maladie et travail. Les salariés de Sanofi touchés par le cancer ou d’autres maladies graves bénéficieront aussi d’un soutien émotionnel et auront accès à un réseau de collègues bénévoles, spécialement formés pour leur venir en aide dès l’annonce du diagnostic, pendant le traitement et au retour au travail.

Un grand nombre de bénévoles du réseau ont été touchés par le cancer ; l’accès à ce réseau permet d’offrir aux collaborateurs des espaces d’échange confidentiels, de leur faire découvrir les ressources disponibles, de tisser des liens et de bénéficier de l’expérience de personnes ayant traversé les mêmes épreuves qu’eux. Les salariés ont également accès à un accompagnement psychologique externe dans tous les pays, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l’intermédiaire du Programme d’aide aux employés.

De plus, tout au long de 2024, Sanofi a l’intention de mettre en place, dans le cadre de ses régimes d’avantages sociaux et (ou) ses complémentaires santé, une garantie qui permettra d’obtenir la prise en charge de diverses dépenses non médicales, comme les perruques. Par ailleurs, les salariés de Sanofi en CDI seront éligibles à un congé de solidarité familiale non rémunéré pour pouvoir s’occuper d’un proche atteint d’une maladie grave*.



Ce programme est également conçu pour mieux aider les managers à accompagner les membres de leur équipe touchés par le cancer, en leur fournissant les connaissances nécessaires sur les programmes d’avantages sociaux et d’accompagnement disponibles localement.

Un programme mondial né de l’initiative de plusieurs collaborateurs de l’entreprise

Le programme « Cancer et Travail : agir ensemble » a tout d’abord été lancée en 2017, en France, sur l’impulsion de plusieurs salariés volontaires possédant des compétences et expériences complémentaires en tant que patients, aidants ou managers. Ils ont créé une première antenne d’écoute et d’échange pour les salariés concernés où ceux-ci peuvent évoquer leur parcours, poser des questions, bénéficier de l’expérience de personnes ayant connu les mêmes épreuves qu’eux et trouver des solutions afin de concilier le travail et la maladie. Ils ont aussi et surtout contribué à mettre en place le soutien dont les salariés concernés ont besoin au sein de leur équipe. Ces antennes peuvent être sollicitées à tout moment, à l’annonce du diagnostic, pendant l’absence et (ou) les traitements, au retour au travail et dans les années qui suivent.

Le programme « Cancer et Travail : agir ensemble » s’appuie sur un réseau de 27 antennes, avec une antenne sur chaque site de Sanofi en France et compte 150 membres qui partagent régulièrement des retours d’expériences et des bonnes pratiques. À ce jour, plus de 350 salariés ont pu bénéficier de ce programme (42 % d’aidants, 30 % de patients, 28 % de managers).

Le programme mondial annoncé aujourd’hui s’inspire directement de l’approche initiale et contribue à faire de Sanofi une entreprise encore plus inclusive, à l’écoute du vécu quotidien de chacun de ses collaborateurs dans le monde. Il s’inscrit dans le cadre plus large de la transformation de la culture de l’entreprise, en interne et au-delà du lieu de travail, vers plus de Diversité, Équité et Inclusion (DE&I).

Impact du cancer sur le travail dans le monde

De toutes les maladies chroniques, le cancer est celle qui expose le plus à la perte d’emploi. De fait, les recherches indiquent que le risque de perdre son emploi dans l’Union européenne est 1,4 fois plus élevé après un diagnostic de cancer1. Selon un article publié dans le Journal of the National Cancer Institute, plus de 40 % des survivants à un cancer qui occupaient un emploi au moment du diagnostic ou après, aux États-Unis, avaient connu des changements dans leur travail en lien avec leur cancer2.

Le nombre de personnes en âge de travailler auxquelles un cancer est diagnostiqué dans le monde est important. Ainsi, en 2020, près de 45 % des diagnostics de cancer aux États-Unis concernaient des personnes entre 20 et 64 ans3. En France, près de 160 000 des 400 000 diagnostics de cancer concernaient des personnes en âge de travailler et au Royaume-Uni, près de 900 000 personnes d’âge actif vivent avec un cancer. Selon un sondage Harris mené l’an dernier aux Etats-Unis par Cancer & Careers, 35 % des répondants ont déclaré qu’en général, les personnes atteintes d’un cancer sont stigmatisées au travail. La même étude a néanmoins révélé que 78 % des personnes interrogées considéraient que les personnes atteintes d’un cancer bénéficiant du soutien de leur employeur sont plus susceptibles de réussir au travail.

À propos de la stratégie DE&I de Sanofi

Lancée en juin 2021, l’ambitieuse stratégie DE&I de Sanofi s’articule autour de trois grands axes assortis d’objectif bien précis à l’horizon 2025 : bâtir un leadership représentatif ; créer un milieu de travail inclusif où chacun peut donner le meilleur de lui-même ; et s’engager auprès des diverses communautés de l’entreprise.

Plus d’informations sur la stratégie DE&I de Sanofi ici .

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l’impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Timothy Gilbert | + 1 516 521 2929 | timothy.gilbert@sanofi.com

Sally Bain | + 1 617 834 6026 | sally.bain@sanofi.com

Relations investisseurs

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Tarik Elgoutni| + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

* Les critères spécifiques applicables aux maladies et circonstances susceptibles d’être éligibles à ce programme peuvent varier selon les termes et conditions des politiques ou des exigences juridiques des pays.

1 Cancer survivors and unemployment: a meta-analysis and meta-regression - PubMed (nih.gov)

2 Employment Outcomes Among Cancer Survivors in the United States: Implications for Cancer Care Delivery | JNCI: Journal of the National Cancer Institute | Oxford Academic (oup.com)

3 Binder, V. Gany, F., (2020) Impact of Cancer on Employment. Journal of Clinical Oncology, 2020 Feb 1; 38(4): 302-309.





Pièce jointe