Nokia solmi 5G-patenttien ristiinlisensointisopimuksen Vivon kanssa

Lisenssi kattaa Nokian perustavanlaatuiset keksinnöt liittyen matkapuhelinteknologioihin

Nokia saa maksuja Vivolta usean vuoden ajan mukaan lukien takautuvat maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta

Nokia on nyt solminut lisenssisopimukset kuuden merkittävän älypuhelinvalmistajan kanssa viimeisten 13 kuukauden aikana

5.2.2024

Espoo – Nokia julkisti tänään solmineensa monivuotisen patenttien ristiinlisensointisopimuksen Vivon kanssa. Sopimuksen mukaan Vivo maksaa Nokialle lisenssimaksuja mukaan lukien takautuvat maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta. Sopimus ratkaisee kaikki vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit osapuolten välillä kaikkialla maailmassa. Sopimuksen yksityiskohdat ovat osapuolten välistä luottamuksellista tietoa.

“Tämä on meille kuudes merkittävän älypuhelinvalmistajan kanssa solmittu patenttilisenssisopimus kuluneiden 13 kuukauden aikana. Älypuhelinlisenssiemme uusimissykli on nyt lähes päätöksessä. Yhdessä nämä sopimukset kertovat Nokian merkittävästä panostuksesta koko älypuhelinmarkkinan mahdollistavien matkapuhelinteknologioiden kehittämiseen sekä tarjoavat lisensointiliiketoiminnallemme taloudellista vakautta pitkäksi ajaksi. Olemme erittäin iloisia solmittuamme Vivon kanssa sopimuksen, joka heijastaa molemminpuolista kunnioitusta yhtiöiden immateriaalioikeuksia kohtaan. Vivo on yksi maailman johtavista älypuhelinvalmistajista ja odotamme innolla mahdollisuutta tuoda yhä lisää innovaatioita kuluttajille yhteistyömme kautta”, sanoi Jenni Lukander, Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja.

“Olemme tyytyväisiä solmittuamme maailmanlaajuisen patenttien ristiinlisensointisopimuksen Nokian kanssa. Sopimus kuvastaa molemminpuolista tunnustusta ja arvostusta kummankin yhtiön matkapuhelinpatenttien arvoa kohtaan ja vie koko toimialaa eteenpäin. Olemme sitoutuneet investoimaan älylaitteiden ja älykkäiden palvelujen tutkimukseen ja kehitykseen tarjoamalla poikkeuksellista huipputeknologiaa käyttäjille ympäri maailman”, sanoi Xianwen Xu, Vivo Mobile Communication Co., Ltd:n lakiasiainosaston vastaava johtaja.

Sopimus on linjassa niiden oletusten kanssa, jotka Nokia julkisti Teknologia-liiketoimintaryhmän näkymistä neljännen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan 25. tammikuuta 2024. Yhtiö aloittaa nyt solmitun sopimuksen liikevaihdon kirjaamisen vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä mukaan lukien takautuvat, aiemmin suorittamatta jääneet maksut. Teknologia-liiketoimintaryhmä lähestyy älypuhelinlisenssien uusimissyklin loppua ja kasvattaa liiketoimintaansa uusilla alueilla autoteollisuudessa, kuluttajaelektroniikassa, esineiden internetissä (IoT) ja multimediassa. Nokia uskoo Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihdon palaavan 1,4–1,5 miljardin euron vuositasolle keskipitkällä aikavälillä.

Nokialla on yksi matkaviestintäalan johtavista patenttiportfolioista, joka perustuu noin 150 miljardin euron T&K-investointeihin vuodesta 2000 lähtien, ja joka pitää sisällään noin 20 000 patenttiperhettä mukaan lukien yli 6 000 5G-standardin essentiaalipatenttiperhettä. Nokia tuo keksintönsä osaksi avoimia standardeja ja lisensoi niitä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin (FRAND) ehdoin. Ottamalla lisenssin muut yritykset voivat hyödyntää näitä teknologioita ilman merkittäviä omia investointeja standardien kehittämiseen. Tämä edistää innovointia ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä kuluttajille.

