Lleida.net signe avec l'assureur colombien Seguros Mundial pour la gestion de ses notifications certifiées

La société espagnole cotée en bourse Lleida.net (OTC.US) (ALLLN.PA) (LLN.MA) a signé un contrat pluriannuel avec la compagnie d'assurance colombienne Seguros Mundial pour la gestion de ses notifications électroniques certifiées.



La technologie fournira une valeur juridique et probante aux communications de Seguros Mundial dans les domaines des réclamations, des paiements, des objections, des plaintes, des injonctions et des accidents personnels.

Selon les termes du contrat, Seguros Mundial utilisera le service de courrier électronique certifié de Lleida.net pour toutes ses communications certifiées, y compris les interactions avec les clients et les contreparties.

Le contrat, qui couvre la gestion de plus de 70 000 communications mensuelles, est automatiquement renouvelé chaque année.

Seguros Mundial, l'un des principaux assureurs de Colombie, a été fondé en 1973 et est l'un des leaders du secteur de l'assurance dans le pays.

Lleida.net, fondée en 1995, est l'un des leaders du secteur de la signature électronique certifiée, de la notification et des contrats.

L'entreprise a accumulé un total de 305 brevets dans plus de 60 pays pour ses innovations dans le domaine de la signature électronique certifiée, de la notification et de la passation de contrats.

Elle opère en Colombie depuis 2014, avec un portefeuille de plus de 200 clients dans le pays.

Son approche de la croissance se caractérise par une forte concentration sur la propriété intellectuelle et la R&D, ainsi que par une solide politique d'internationalisation.



Son entreprise est cotée sur plusieurs places boursières, notamment BME Growth à Madrid depuis 2015, Euronext Growth à Paris depuis 2018 et OTCQX à New York depuis 2020.



