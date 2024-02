Sisäpiiritieto: PunaMusta Oy aloittaa muutosneuvottelut mahdollisesta Lahden tuotannon supistamisesta tai lopettamisesta

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 5.2.2024 KLO 14.00

Konsernin painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy suunnittelee Lahden tuotannon supistamista tai lopettamista. Supistaminen tai lopettaminen vähentäisi PunaMusta Oy:n arkkipaino- ja digipainokapasiteettia ja mahdollistaisi kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamisen. Samalla etenkin arkkipainokapasiteettia sopeutettaisiin vastaamaan kannattavaa asiakaskysyntää laskevassa markkinassa. Suunnitelmaan liittyen PunaMusta Oy käynnistää muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Neuvottelujen tavoitteena on konsernin strategian mukaisesti parantaa erityisesti konsernin painoliiketoiminnan kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan laskevien volyymien myötä pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Suunnitelmat tarkentuvat neuvotteluiden edetessä ja säästöt ovat päätöksistä riippuen enintään 1,4 miljoonaa euroa vuositasolla. Muutosneuvotteluiden piirissä on entisen Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan koko henkilöstö. Suunniteltujen muutosten henkilöstövähennysmäärä on enintään 27 henkilöä. Muutosneuvotteluiden myötä voi syntyä uusia tehtäviä muissa toimipisteissä. Suunnitellut toimenpiteet saattavat myös johtaa muutoksiin työtehtävissä ja toimenkuvissa kaikkien neuvotteluiden piiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla.

Joensuussa 5. helmikuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,

puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj:n painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

