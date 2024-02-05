Curia 荣获 2024 年 CDMO 领导力奖

奥尔巴尼，纽约州, Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合同研究、开发和制造企业 Curia 今日宣布荣获小型制药组服务类 2024 年 CDMO 领导力奖。这些奖项由 Outsourced Pharma 和 Life Science Leader 颁发，今年已是第 13 个年头。



Curia 首席执行官 Philip Macnabb 表示：“Curia 很荣幸获得这一奖项。这一殊荣彰显了我们在所有研发和制造产品中为客户创造价值的承诺，我们特别感谢我们所支持的合作伙伴对这一承诺的认可。”

CDMO 领导力奖的获奖者是根据 Industry Standard Research （“ISR”）的市场调查评选出来的，旨在表彰那些达到或超过客户期望的 CDMO。在 2024 年的评选中， ISR 的年度合同制造质量标杆调查根据 23 项绩效指标对 98 家合同制造商进行了评估。调查受访者只评价过去 18 个月内与其合作过的外包项目公司。Curia 是根据小型制药类受访者的反馈意见获奖的。

Outsourced Pharma 的主编兼会议主席 Louis Garguilo 说道：“祝贺 2024 年度 CDMO 领导力奖得主。通过您的客户投票，您被认可为生物制药行业全球外包开发和制造领域的佼佼者。获奖者保持并扩大了能力和专业技术，以满足不同客户群的需求；提供了对新工艺和新产品至关重要的额外质量和可靠性；并与客户建立了密切关系。2023 年伴随着许多悬而未决的问题而来。2024 年 CDMO 领导力奖得主是过去一年中表现最好的支持公司。”

关于 Curia

Curia 是一家拥有超过 30 年经验的合同开发制造企业 (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)，拥有一个整合网络，在全球 27 个地点拥有超过 3,500 名员工，Curia 与生物制药客户合作，致力于推动改变生命的疗法上市。我们的生物制剂和小分子产品涵盖从发现到商业化的整个过程，并具有综合监管和分析能力。我们的科学和工艺专家以及先进设施为原料药和药品生产提供了一流的经验。从好奇到治愈，我们的每一步都是为了改善患者的生活。请访问我们的网站 curiaglobal.com。

公司联系人： Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

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