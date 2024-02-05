Curia 榮獲 2024 年 CDMO 領導力獎

奧爾巴尼，紐約州, Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的合同研究、開發和製造企業 Curia 今日宣佈榮獲小型製藥組服務類 2024 年 CDMO 領導力獎。這些獎項由 Outsourced Pharma 和 Life Science Leader 頒發，今年已是第 13 個年頭。



Curia 首席執行官 Philip Macnabb 表示：「Curia 很榮幸獲得這一獎項。這一殊榮彰顯了我們在所有研發和製造產品中為客戶創造價值的承諾，我們特別感謝我們所支持的合作伙伴對這一承諾的認可。」

CDMO 領導力獎的獲獎者是根據 Industry Standard Research （“ISR”）的市場調查評選出來的，旨在表彰那些達到或超過客戶期望的 CDMO。在 2024 年的評選中， ISR 的年度合同製造質量標杆調查根據 23 項績效指標對 98 家合同製造商進行了評估。調查受訪者只評價過去 18 個月內與其合作過的外包項目公司。Curia 是根據小型製藥類受訪者的反饋意見獲獎的。

Outsourced Pharma 的主編兼會議主席 Louis Garguilo 說道：「祝賀 2024 年度 CDMO 領導力獎得主。透過您的客戶投票，您被認可為生物製藥行業全球外包開發和製造領域的佼佼者。獲獎者保持並擴大了能力和專業技術，以滿足不同客戶群的需求；提供了對新工藝和新產品至關重要的額外質量和可靠性；並與客戶建立了密切關係。2023 年伴隨着許多懸而未決的問題而來。2024 年 CDMO 領導力獎得主是過去一年中表現最好的支持公司。」

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的合同開發製造企業 (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)，擁有一個整合網絡，在全球 27 個地點擁有超過 3,500 名員工，Curia 與生物製藥客戶合作，致力於推動改變生命的療法上市。我們的生物製劑和小分子產品涵蓋從發現到商業化的整個過程，並具有綜合監管和分析能力。我們的科學和工藝專家以及先進設施為原料藥和藥品生產提供了一流的經驗。從好奇到治癒，我們的每一步都是為了改善患者的生活。請訪問我們的網站 curiaglobal.com。

企業聯絡資訊： Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

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