McPhy Energy : McPhy enregistre un chiffre d’affaires annuel en croissance de +17% au total et +25% pour l’activité électrolyseurs

Chiffre d’affaires annuel de 18,8 M€, en progression de +17%

Croissance plus élevée de +25% pour l’activité électrolyseurs, représentant un chiffre d’affaires de 13,7 M€ soit 73% du total

Prises de commandes impactées par les décalages de projets malgré une activité commerciale plus soutenue que l’année précédente

Démarrage prévu de la Gigafactory au 2 ème trimestre 2024, dans le respect du calendrier

trimestre 2024, dans le respect du calendrier Position de trésorerie attendue de 62 M€ au 31 décembre 2023

Grenoble, le 05 février 2024 – 18h00 CET – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice 2023, clos au 31 décembre.

Chiffre d’affaires annuel 20231

En M€ 2023 2022 Variation Chiffre d’affaires total 18,8 16,12 +17% Activité stations (en cours de cession) 5,1 5,1 - Activité électrolyseurs 13,7 11,0 +25%

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, déclare : « 2023 aura été une année contrastée pour McPhy. Bien que la conquête commerciale ait été freinée par un marché toujours en structuration, le Groupe a signé ses premiers contrats significatifs dans l’industrie, un des domaines d’application les plus porteurs pour l’hydrogène vert comme en attestent les projets innovants et d’ampleur que McPhy a remportés. La baisse des prises de commandes est ainsi tempérée par un portefeuille d’opportunités plus nourri, les deux phénomènes s’expliquant pour une large part par l’arrivée de projets de plus grande taille, synonymes de délais de mise en œuvre allongés. Répondre à cette demande réclame d’importants efforts : d’innovation, pour accroître la puissance des équipements, d’industrialisation, pour passer à une production en série et gagner en compétitivité, financiers pour soutenir l’investissement et l’expansion dans des chantiers qui mobilisent des capitaux conséquents. C’est ce qui nous a conduit à lancer la construction de notre Gigafactory, bientôt achevée, et aujourd’hui à procéder à la cession de notre activité de stations de recharge, auprès d’un partenaire de référence capable de réaliser pleinement le potentiel du bel actif industriel que nous avons constitué. »

Chiffre d’affaires conforme à l’objectif annoncé

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 s’élève à 18,8 M€, en progression de +17% par rapport à 2022, conforme à l’objectif de croissance à deux chiffres donné lors de la publication des résultats semestriels. Le chiffre d’affaires a bénéficié d’une accélération au 2nd semestre, en comparaison du 1er semestre, soutenue notamment par la consommation du backlog. Le chiffre d’affaires 2023 concernant l’activité poursuivie de fourniture d’électrolyseurs, s’élève à 13,7 M€, en hausse de +25%. Il se répartit entre la fourniture d’électrolyseurs de grande capacité McLyzer (74%) et de la gamme Piel (26%).

La croissance a été nourrie par les grands projets en cours d’exécution et les premières retombées des contrats conclus dans le domaine industriel à l’instar du projet de « métal vert » avec le Groupe Plansee3 ou de celui de production d'acier bas-carbone avec ArcelorMittal et VEO4. Par ailleurs, dans le cadre de son partenariat avec L&T, McPhy a enregistré les premiers revenus relatifs au prix d’acquisition initial de sa technologie d'électrolyse alcaline pressurisée. Sur l’activité de fourniture de stations en cours de cession, McPhy enregistre une stabilité des ventes, liée notamment à un ralentissement des chantiers subventionnés dans le secteur de la mobilité.

Point sur l’activité commerciale et les projets en cours

En M€ 2023 2022 Variation Prises de commandes fermes 13,0 29,4 -56% Backlog5 total 23,8 30,6 -22% Backlog – Activité électrolyseurs 20,1 22,2 -9%

McPhy enregistre une baisse de -56% des prises de commandes fermes qui s’établissent à 13,0 M€. Au-delà de l’effet mécanique lié à la consommation de backlog, ce recul marqué s’explique principalement par le report de l’important projet Djewels de 20 MW, dont le contrat a été signé avec HyCC au second semestre 2023 mais la décision finale d’investissement n’a pas encore été prise. Ainsi et conformément à sa définition stricte, McPhy n’a pas pu comptabiliser ce contrat dans ses prises de commandes fermes comme initialement anticipé, et le backlog total s’établit donc à 23,8 M€ au 31 décembre 2023 comparé à 30,6 M€ au 31 décembre 2022.

En revanche, McPhy a constaté au cours de 2023 une augmentation notable des appels d’offres pour la fourniture d’électrolyseurs de grande taille. Cet accroissement de la taille des projets a certes ralenti leur mise en œuvre et les décisions finales d’investissements en 2023, mais permet à McPhy de disposer d’un portefeuille d’appels d’offres de 2,2 GW à horizon 2030, multiplié par 2 par rapport à l’année dernière.

À titre d’illustration, McPhy a récemment signé un contrat majeur avec la division Oil & Gas du Groupe HMS GmbH, basée à Berlin, pour la fourniture et la mise en service entre 2025 et 2027 de quatre McLyzer 3200-30 d'une capacité totale de 64 MW. Avec ce contrat, McPhy prévoit de démarrer la fabrication du McLyzer 3200-30 dans sa nouvelle Gigafactory à Belfort avec la conception et l'ingénierie de systèmes d'électrolyse de très grande capacité. Ce contrat n’a pas non plus été enregistré dans les prises de commandes fermes dans l’attente de la décision finale d’investissement.

Le backlog de l’activité électrolyseurs, sur laquelle la Société focalisera désormais ses efforts, s’établit ainsi à 20,1 M€ et représente 84% du backlog total.

Fin du partenariat cadre avec Technip Energies et poursuite de la collaboration sur Djewels

Après revue de leurs modèles d’affaires respectifs, McPhy et Technip Energies ont fait le choix de mettre fin à leur partenariat, au travers de la résiliation amiable de leur accord cadre (Memorandum of Understanding), conclu à l’occasion de l’entrée de Technip Energies au capital de la Société en 2020. La fin de ce partenariat sera sans incidence sur la continuité de la collaboration entre les groupes McPhy et Technip Energies concernant le projet Djewels.

Poursuite du passage à l’échelle industrielle

Les travaux pour la mise en service de la future Gigafactory sur le site de Belfort avancent conformément au plan de marche, avec un démarrage prévu au cours du 2ème trimestre 2024 et ce dans le respect de l’enveloppe budgétaire. L’ouverture de ce site permettra à McPhy une véritable montée en puissance dans le but d’atteindre à terme une capacité annuelle de production de 1 GW.

En parallèle, McPhy a porté la capacité de production à 300 MW (en deux équipes) sur son site de San Miniato. Ce dernier sera ainsi en mesure d’assurer la production des stacks dans le cadre des projets Djewels et HMS.

McPhy a poursuivi durant l’exercice 2023 l’accélération des investissements liés au développement de son activité et l’accroissement de ses équipes portées à 265 collaborateurs, avec 72 recrutements.

Perspectives et situation financière

La position de trésorerie du Groupe devrait se situer autour de 62 M€ au 31 décembre 2023.

McPhy a entrepris de renforcer sa liquidité financière, avec la mise en œuvre des premières étapes de son plan de financement. En plus du produit potentiel de la cession en cours de son activité stations et de la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance6, le Groupe est en phase de finalisation d’un crédit-bail immobilier pour sa Gigafactory de Belfort avec un pool bancaire, représentant un financement de 16 M€ environ.

McPhy disposera ainsi des moyens financiers requis pour délivrer un nouvel exercice de croissance en 2024 sur son futur périmètre et s’affirmer comme un acteur européen incontournable de la fabrication d’électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène bas-carbone.

Prochain évènement financier :

Publication des Résultats 2023 : le 7 mars 2024, après clôture des marchés

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 Chiffres en cours d’audit à la date du présent document.

2 Le chiffre d’affaires 2022 avait été impacté par la reprise de deux stations de technologie ancienne pour raison commerciale. Retraité de cet impact il s’élevait à 18,2 M€.

3 « McPhy signe un contrat de référence dans le domaine industriel pour la réalisation d’un projet de « métal vert » avec le Groupe Plansee en Autriche », le 9 mai 2023

4 « ArcelorMittal, VEO et McPhy vont construire une usine pilote d'électrolyse à Eisenhüttenstadt », le 5 avril 2023

5 Prises de commandes fermes non encore enregistrées en chiffre d’affaires.

6 « McPhy annonce le renouvellement d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance », le 19 décembre 2023





