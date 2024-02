Ecoslops : Chiffre d'affaires 2023 et faits marquants

Paris le 5 février 2024





- CESSION EN COURS D'ECOSLOPS PROVENCE

- RECENTRAGE DE L'ACTIVITE SUR ECOSLOPS PORTUGAL ET LE DEPLOIEMENT COMMERCIAL DE LA SCARABOX ®

- RENOUVELLEMENT DU LABEL "EFFICIENT SOLUTION" PAR LA FONDATION SOLAR IMPULSE

Chiffre d'affaires en M€ * 2022 2023 Var M€ Var % Ecoslops Portugal 14,4 10,3 -4,1 -28% Equipements industriels - Scarabox® 0,3 -0,3 -100% Total CA (au périmètre conservé) 14,7 10,3 -4,4 - 30% Chiffre d'affaires des activités en cours de cession 4,3 2,7 -1,6 -37% (Ecoslops Provence) Total 19,0 13,0 -6,0 - 32% * : données non auditées

Dans la future configuration du groupe, post cession d'Ecoslops Provence, le chiffre d'affaires du Groupe est de 10,3M€, en baisse de 30% par rapport à 2022, à périmètre équivalent.

Cession en cours d’Ecoslops Provence

Comme annoncé préalablement, les deux actionnaires d’Ecoslops Provence (Ecoslops SA pour 75% et TotalEnergies Raffinage France pour 25%), ont conclu en décembre 2023 un contrat de cession d’actions. Ce contrat prévoit le rachat des actions et prêt actionnaire d’Ecoslops SA dans Ecoslops Provence par TotalEnergies pour un montant de 8,0M€, payable intégralement au closing de la transaction, prévue fin février 2024, après levée des conditions suspensives. A ce jour, rien n’est de nature à remettre en cause le respect de ce calendrier.

Ecoslops Portugal

Le chiffre d’affaires d’Ecoslops Portugal a diminué de 28%, passant de 14,4M€ en 2022 à 10,3M€ en 2023. L’activité Services portuaires a progressé de 14%, à 2,4M€, tandis que l’activité Produits raffinés a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires, qui s’établi en 2023 à 7,9M€, contre 12,3M€ en 2022. Cette baisse s’analyse en : -20% d’effet volume, -19% d’effet prix (le prix moyen du brent étant passé de 94,3€/bbl en 2022 à 76,1€/bbl en 2023) et +3% liés au mix produit. L’unité a produit sur la période 20.071 tonnes de produits raffinés (donnée conforme au dernier objectif communiqué), contre 24.509 tonnes en 2022, et en a vendu 17.693 tonnes, contre 22.165 l’exercice précédent. En 2024, Ecoslops Portugal prévoit une production de 24.500 tonnes, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 13M€ (incluant les services portuaires) sur la base des cours actuels (Brent à 80$/bbl).

Scarabox®

L’activité Scarabox est le pilier essentiel du développement du groupe. Elle répond à un besoin avéré de traitement des huiles usagées de manière respectueuse de l’environnement. La production à l’échelle locale de produits énergétiques de base par le biais d’un procédé circulaire permet de donner un exutoire pérenne à ces déchets nocifs. Pour Ecoslops, cette activité de fournisseur de solutions techniques clés en main est une activité très complémentaire d’Ecoslops Portugal car elle mobilise peu de capitaux et génère un bon niveau de marge.

En 2024, Ecoslops aura les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation de la fin de travaux au Cameroun avec Valtech Energy, véritable démonstrateur à l’échelle 1 de la technologie, et au développement de son pipeline de nouvelles affaires. En Côte d’Ivoire, l’objectif est ainsi de procéder à la vente d’une Scarabox cette année, après les résultats positifs de l’étude de marché locale.

Trésorerie

Au 31 décembre 2023, avant closing de l’opération de cession d’Ecoslops Provence, le groupe dispose d’une trésorerie de 3,2M€, dont 2,4M€ disponibles (compte tenu de 0,8M€ d’avance conditionnée sur subvention d’investissements) et d’un endettement net de 18,7M€ (vs 23,2M€ au 31 décembre 2022).

Post closing de l’opération de cession d’Ecoslops Provence, l’endettement net du Groupe sera ramené à 10,7 M€.

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

En tant qu’acteur de l’économie circulaire, Ecoslops accorde une importance majeure aux enjeux environnementaux, en sus des enjeux sociétaux et de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe a publié le 2 juin 2023 son quatrième rapport de développement durable.

La volonté du Groupe de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue s’illustre à travers la nouvelle progression de la notation ESG 2023 issue de la Campagne Ethifinance ESG (anciennement Gaïa Research) pour l’année 2022. La société confirme ainsi sa performance puisqu’elle est désormais classée 24ème/310 (contre 39ème/371 lors de la campagne précédente) dans le panel général, 10ème/416 sur le panel des entreprises réalisant moins de 150M€ de chiffre d’affaires (contre 14ème/126 lors de la campagne précédente) et 4ème/272 dans le panel industrie (contre 7ème/76 pour 2021).

Par ailleurs, le label « Efficient Solution » de la Fondation Solar Impulse, axé sur la promotion de solutions efficientes et rentables pour protéger l’environnement, a été renouvelé avec succès en janvier 2024.

