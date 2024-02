Le service Affaires juridiques du CN reçoit la certification Mansfield pour la promotion de la diversité au sein de la direction

MONTRÉAL, 05 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer qu’il a obtenu la certification Mansfield, une désignation décernée par Diversity Lab qui évalue les changements structurels et les mesures que le CN a adoptés pour veiller à ce que les processus d’embauche et de promotion ainsi que les cheminements des leaders au sein des Affaires juridiques soient ouverts et transparents pour tous les avocats compétents et les membres du personnel juridique.



Le volet « services juridiques » de la règle Mansfield (Mansfield Rule Law Department Edition) est un processus de certification conçu pour garantir que tous les services juridiques d’entreprise participants offrent un accès équitable et égal à l’embauche, aux promotions et aux postes de direction. Mansfield vise à élargir le bassin de talents à retenir dans le processus de recrutement, notamment ceux qui sont historiquement sous-représentés dans la profession juridique, et à faciliter des parcours de leadership transparents.

« Nous sommes heureux d’être reconnus pour nos efforts visant à assurer l’équité et l’inclusion au sein des Services juridiques, ce qui reflète bien notre engagement indéfectible à accroître la diversité dans l’ensemble de l’entreprise », a déclaré Jody Evely, vice-présidente adjointe et avocate générale États-Unis au CN. « Le CN s’efforce toujours de représenter et de refléter au sein de son personnel les collectivités qu’il touche au Canada et aux États-Unis. »

Le CN a participé au processus de certification parmi quelque 60 entreprises et organismes de premier plan ainsi que quelque 340 cabinets d’avocats. Pendant la période de certification en 2023, le CN a participé à des appels mensuels de partage des connaissances avec ces organismes et Diversity Lab afin d’échanger les pratiques exemplaires qui favorisent des milieux de travail inclusifs. Le CN a également envoyé des représentants aux événements de réseautage Mansfield Client Forums, où nous avons rencontré des partenaires nouvellement promus issus de cabinets d’avocats certifiés.

À propos de Diversity Lab :

Diversity Lab est un incubateur d’idées et de solutions innovantes qui favorisent la diversité et l’inclusion dans le domaine du droit. Des idées expérimentales sont créées dans le cadre de marathons de programmation et mises en place sous forme de projets pilotes en collaboration avec plus de 300 grands cabinets d’avocats et services juridiques en Amérique du Nord. Diversity Lab exploite les données, les sciences du comportement, la réflexion conceptuelle et les technologies pour approfondir ces nouvelles idées et les mettre à l’essai, mesurer les résultats et communiquer les leçons apprises. Pour en savoir plus, consulter le site www.diversitylab.com.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources :