1. halvår 2023/24 - Forventningerne til året fastholdes trods fortsat vanskelige markedsforhold

MEDDELELSE NR. 249



5. februar 2024

Delårsrapport for første halvår 2023/24





Forventningerne til året fastholdes trods fortsat vanskelige markedsforhold



Rasmus Kofoed, CEO: ”Der var i andet kvartal begyndende tegn på en forbedring af markedsforholdene inden for vores væsentligste markedsområde, cellebaseret terapi, men investeringsklimaet er stadig afdæmpet. Det har betydet, at vores omsætning som forventet fortsat var under pres og blev på DKK 108,1 mio., hvilket svarer til et fald på 15% i forhold til samme periode sidste år. Det er stadig et lavere salg af instrumenter, som trækker omsætningen ned, mens både omsætningen af forbrugsvarer og serviceydelser viser tilfredsstillende vækst.



Vi har i første halvår 2023/24 fastholdt vores salgsinitiativer på et højt niveau for at identificere nye kunder og sikre mersalg til eksisterende kunder. Samtidig har vi stort fokus på at planlægge den bredere lancering af de nye XcytoMatic-produkter. Vi ser en stigende interesse for vores nye instrumenter XcytoMatic 40 (XM40) og XcytoMatic 30 (XM30). Kombineret med en stærk underliggende forretning og lancering af yderligere nye produkter i 2024, så forventer jeg, at vi vil se en gradvis fremdrift i andet halvår – og at vi samtidig vil skabe et solidt udgangspunkt for vækst i de kommende år. Derfor fastholdes forventningerne til helåret i forhold til omsætning og EBITDA”.





Salgs- og driftsresultater

Omsætningen faldt i andet kvartal 2023/24 med 15% til DKK 108,1 mio. fra DKK 126,8 mio. i samme periode sidste år. I første halvår 2023/24 faldt omsætningen med 17% til DKK 199,3 mio. fra DKK 240,6 mio. i samme periode sidste år.

Salget af instrumenter faldt i andet kvartal med 37% til DKK 37,5 mio. fra DKK 59,6 mio., mens det i første halvår 2023/24 faldt med 43% til DKK 61,8 mio. fra DKK 108,7 mio. Salget af instrumenter udgjorde i første halvår 31% af den samlede omsætning mod 45% i samme periode sidste år.

I andet kvartal steg omsætningen af forbrugsvarer og serviceydelser med henholdsvis 5% og 7%, mens stigningen i første halvår var på henholdsvis 1% og 12%. I første halvår udgjorde salget af forbrugsvarer og serviceydelser henholdsvis 45% og 23% af den samlede omsætning mod 37% og 17% i samme periode sidste år.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCB (Life science research, Cellebaseret terapi og Bioprocessing), faldt i andet kvartal med 21% og i første halvår med 19%. Omsætningen på LCB-markedet udgjorde i første halvår 91% af den samlede omsætning.

Driftsresultatet (EBITDA) faldt i andet kvartal med 36% til DKK 93,1 mio., og EBITDA-marginen var på 48% mod 63% i samme periode sidste år. I første halvår faldt EBITDA med 36% til DKK 145,2 mio., og EBITDA-marginen var på 47% mod 60% i samme periode sidste år.

Den svagere dollar havde en negativ påvirkning på både omsætningen og driftsresultatet i første halvår 2023/24. Ved faste valutakurser faldt omsætningen i første halvår med ca. 14% og driftsresultatet (EBITDA) med ca. 32%.

Der har i løbet af første halvår 2023/24 været stor interesse og positiv feedback vedrørende vores nye instrumenter, XcytoMatic 40 (XM40) og XcytoMatic 30 (XM30). Det forventes fortsat, at omsætningen af XM40 vil stige støt i andet halvår 2023/24 og hermed samlet set bidrage positivt til omsætningen i regnskabsåret 2023/24.

Udviklingen i første halvår har været som forventet og med udsigt til fortsat betydelig usikkerhed omkring de generelle markedsforhold forventes der uændret en omsætning på DKK 400-435 mio. og et EBITDA på DKK 200-220 mio. i regnskabsåret 2023/24.





Telefonkonference

Der afholdes en telefonkonference tirsdag den 6. februar kl. 11.



Her vil CEO Rasmus Kofoed og CFO Niels Høy Nielsen præsentere delårsrapporten for første halvår 2023/24, og herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Konferencen holdes på engelsk.

Link til telefonkonference kan findes på: H1 2023/24 telefonkonference

Delårsrapporten for første halvår 2023/24 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse.









Yderligere oplysninger

Rasmus Kofoed, Adm. direktør (CEO)

Telefon: (+45) 26 72 68 19



Niels Høy Nielsen (CFO)

Telefon: +45 2551 8724





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

