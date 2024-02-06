GMAT™ Focus Edition在商学院测评领域独树一帜，老版本已退出历史舞台

雷斯顿，弗吉尼亚州, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球管理专业研究生⼊学委员会（GMAC）今天确认，在成功交付了近三个月的GMAT™ Focus Edition之后，它已成为全球考生唯一可选的GMAT考试版本。代表着顶尖商学院的全球协会——管理专业研究生入学委员会（GMAC）于去年秋季推出这一最广泛使用的商学院考试的新版本，该版本与旧版GMAT同时并行，以方便准备申请和正在申请商学院的考⽣们。



自70年前推出以来，GMAT一直是商学院录取的黄金准则。它通过不断推陈出新，既保证了心理测量的严谨性，又始终是商科研究生项目选拔候选人的高度相关性指标。GMAT考试在去年再次进行了革新，以提供更高效的考试体验和更灵活的新功能，来更好地满足考生在商科教育和职业旅程上的需求。

GMAC ⾸席执⾏官 Joy Jones 表示： “我们从许多参加了最新版GMAT考试的人那里收到了压倒性的正面反馈，这让我们感到放心和鼓舞。我相信我们已经实现了两年多前计划开始时的目标，也就是让商学院的候选人能够最好地展示他们申请中最相关和最重要的技能，如批判性思维和数据洞察。我们对商学院将受益于来自全球更广泛、更多元的申请者并看到他们所展现出的兴趣和热忱充满信心。”

在数百名学校专业人士的广泛研究工作和对全球数千名潜在学生的深入概念测试后，GMAC发布了 GMAT Focus Edition。这一考试包含三个45分钟的科目，包括全新的数据洞察科目。新考试比之前版本的GMAT考试缩短了近一个小时，并且需要复习的考试内容更少。虽然考⽣不能再参加旧版本的 GMAT 考试，但已经取得的成绩仍将在五年内有效。GMAC已经为考生和学校提供了充足的信息，以便他们在此期间可以轻松使用两个考试版本的分数完成录取工作。

德克萨斯大学麦康姆商学院MBA招生和招生管理总监Rodrigo Malta说：“对考试的重新设计使考试更加专注、更方便准备、也不那么令人畏惧。但并不意味着更容易或价值更低。它只是意味着考试变得更加智能。”

复旦大学管理学院MBA项目主任孙龙指出，“我们也同样认为这一次重新设计的考试版本无疑将MBA候选人的需求、商学院对于人才的选拔和瞬息万变的商业世界拉得更近。尤其是新版本考试科目的变化，凸显了数据洞察和推理能力的重要性，充分反映了对当今管理者通过识别有价值的数据并做出商业决策的能力要求。”

关于 GMAC

管理专业研究⽣⼊学委员会 (GMAC) 是⼀个由全球领先的商学院组成以使命为导向的协会。GMAC 为管理专业研究生教育⾏业提供世界⼀流的研究、⾏业会议、招聘⼯具与测评服务，并提供资源、活动与服务来帮助指导申请者完成他们的⾼等教育求学之旅。由GMAC主办并管理的管理专业研究生入学考试（GMAT™），是被最广泛使用的研究生商学院入学考试。

每年有超过 1,200 万名准学⽣通过 GMAC 的平台（包括 mba.com、 GMAC Tours，BusinessBecause, gmat.com.cn）了解 MBA 和商科硕⼠课程，与世界各地的学校建⽴联系，准备和报名考试，并获取关于如何成功实现他们的商业教育和职业目标的建议。GMAC是一个全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办公室。

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