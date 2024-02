Benevity veröffentlicht die wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen, die im Jahr 2023 von Unternehmen und ihren Mitarbeitenden unterstützt wurden

Im Jahr 2023 erhielten gemeinnützige Organisationen weltweit rekordverdächtige 3,2 Milliarden USD an Spenden über die Benevity-Plattform – ein Anstieg von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.

Erstmals haben in einem Jahr mehr als 2,3 Millionen Menschen weltweit für wohltätige Zwecke gespendet – ein Anstieg von 22 % gegenüber 2022.

Im letzten Quartal 2023 wurden insgesamt 83,5 Millionen USD an gemeinnützige Organisationen gespendet, die humanitäre Hilfe und Krisenunterstützung für die Menschen in Israel und Palästina leisten.



CALGARY, Alberta, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. , der führende Anbieter von globaler Corporate Purpose Software, gab heute seine jährlichen Daten zu den wichtigsten wohltätigen Zwecken und Spendentrends bekannt. Aus diesen Daten geht hervor, dass die humanitäre Hilfe für die vom Konflikt zwischen Israel und der Hamas betroffenen Menschen das Spendenverhalten im Jahr 2023 erheblich beeinflusst hat. In den letzten drei Monaten des Jahres flossen 83,5 Millionen USD an Spenden aus aller Welt in die Bereitstellung von medizinischer Soforthilfe, Nahrungsmitteln und Unterkünften für die Menschen in Israel und Palästina.

Insgesamt spendeten im Jahr 2023 mehr als 2,3 Mio. Menschen aus über 800 Unternehmen über die Benevity-Plattform rekordverdächtige 3,2 Mrd. USD an gemeinnützige Organisationen – ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr. Mehr als 265.000 Einzelspenden wurden im vergangenen Jahr von Benevity-Kunden und ihren Mitarbeitenden geleistet – ein Anstieg um 18 % im Vergleich zu 2022. Dies zeigt, wie stark Unternehmen das Spendenverhalten und zielgerichtete Aktionen vorantreiben können, obwohl die Spendenbereitschaft von Einzelpersonen in den letzten Jahren rückläufig war.





Wichtigste Erkenntnisse

Die Spenden für gemeinnützige Organisationen, die humanitäre Hilfe für die vom Krieg zwischen Israel und der Hamas betroffenen Menschen leisten, sind in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 sprunghaft angestiegen. Insgesamt wurden 83,5 Millionen USD an Organisationen gespendet, die in der Region medizinische Nothilfe, Nahrungsmittel und Unterkünfte bereitstellen. Zu diesen Organisationen gehören der Palestine Children's Relief Fund (Rang 4 gegenüber Rang 267 im Jahr 2022), American Friends Of Magen David Adom (Rang 6 gegenüber Rang 3.012 im Jahr 2022), Magen David Adom in Israel (Rang 15 gegenüber Rang 70.763 im Jahr 2022), Islamic Relief (Rang 9 gegenüber Rang 15 im Jahr 2022) und die Palestine Red Crescent Society – Al-Bireh Branch (Rang 17 gegenüber Rang 13.835 im Jahr 2022). In der Vergangenheit erhielten gemeinnützige Organisationen, die in dieser Region humanitäre Hilfe leisten, im gleichen Zeitraum schätzungsweise 1,96 Millionen USD, was einer Steigerung um das Vierzigfache entspricht.

Organisationen, die Menschenrechte, Ernährungssicherheit und Gesundheit unterstützen, darunter Planned Parenthood, die National/State Cancer Societies, Save The Children Federation Inc. und Second Harvest of Silicon Valley, erhielten auch im Jahr 2023 zahlreiche Spenden und ein hohes Maß an Unterstützung.

Umweltkatastrophen wie die Brände auf Hawaii und das Erdbeben in der Türkei und Syrien führten ebenfalls zu einem Anstieg der Spenden für Organisationen, wie die Hawaii Community Foundation, das Center For Disaster Philanthropy Inc. und den Bridge To Turkiye Fund.

Sechs der zehn wichtigsten Organisationen aus dem Jahr 2022 blieben auch 2023 auf der Top-10-Liste, darunter das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, das St. Jude Children's Research Hospital, Planned Parenthood, UNICEF und World Central Kitchen Incorporated.

„Leider ist eine krisengetriebene Welt zur neuen Normalität geworden“, so Sona Khosla, Chief Impact Officer bei Benevity. „Die Unterstützung bei internationalen und humanitären Krisen war im vergangenen Jahr sehr groß, angeheizt durch Naturkatastrophen und den stark polarisierenden Krieg zwischen Israel und der Hamas, der die Konzentration auf die Unterstützung lokaler Gemeinschaften verdrängte, die ein Markenzeichen des jüngsten Trends des „Quiet Giving“ war. Benevity ist stolz darauf, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei geholfen zu haben, Technologien zu nutzen, um Mitarbeitende und Kunden dazu zu bewegen, an vertrauenswürdige Organisationen zu spenden, die über die Grenzen des Krieges hinausgehen und es Menschen ermöglichen, andere Menschen in einer schwierigen Zeit zu unterstützen.“

Im Jahr 2023 konnte Benevity außerdem ein Wachstum von 38 % bei den über die Plattform verarbeiteten Zuschüssen verzeichnen, wobei fast 665 Mio. USD an gemeinnützige Organisationen in aller Welt ausgezahlt wurden. Die Freiwilligenarbeit setzte ihren Aufwärtstrend im Jahr 2023 mit einem Anstieg der Freiwilligenbeteiligung um 57 % im Vergleich zum Vorjahr fort. Dies zeigt, wie Marken und Menschen zusammenkommen, um auf vielfältige Weise eine soziale Wirkung zu erzielen.

