Benevity dévoile la liste des principales associations caritatives soutenues par les entreprises et leurs collaborateurs en 2023

Les organisations à but non lucratif internationales ont reçu un montant record de 3,2 milliards de d’euros de dons via la plateforme Benevity en 2023, soit une augmentation de 14 % sur un an.



Plus de 2,3 millions de personnes – un nombre record – ont fait des dons à des associations caritatives à travers le monde en une seule année, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2022.

Au total, 83,5 millions d’euros ont été reversés au cours du dernier trimestre 2023 à des organisations à but non lucratif soutenant l’aide humanitaire et la réponse aux crises pour les populations en Israël et en Palestine.



CALGARY, Alberta, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc. , le principal fournisseur mondial de logiciels d’engagement solidaire des entreprises, a annoncé ce jour les principales associations caritatives soutenues cette année et ses données quant aux tendances en matière de dons, qui ont révélé que l’aide humanitaire destinée aux personnes touchées par la guerre entre Israël et le Hamas a grandement influencé les dons en 2023. Au cours des trois derniers mois de l’année, de l’aide a afflué des quatre coins du monde, avec 83,5 millions de dollars de dons pour offrir une aide médicale d’urgence, de la nourriture et des abris aux populations en Israël et en Palestine.

Au total, un montant record de 3,2 milliards de d’euros a été versé à des organisations à but non lucratif en 2023 par plus de 2,3 millions de personnes travaillant pour plus de 800 entreprises via la plateforme Benevity, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. Plus de 265 000 associations uniques ont reçu des dons de la part des clients de Benevity et de leurs collaborateurs l’année passée, ce qui représente une hausse de 18 % par rapport à 2022, et démontre le pouvoir des entreprises lorsqu’il s’agit d’encourager la solidarité et les actions concrètes, malgré la baisse des dons individuels ces dernières années.





Principales conclusions

Les dons aux organisations à but non lucratif soutenant l’aide humanitaire pour les personnes touchées par la guerre entre Israël et le Hamas ont augmenté au cours des trois derniers mois de l’année 2023, avec au total 83,5 millions de dollars versés à des associations fournissant une aide médicale d’urgence, de la nourriture et des abris dans cette région, notamment avec des organismes comme le Palestine Children’s Relief Fund (classé à la 4 e place par rapport à la 267 e en 2022), l’American Friends Of Magen David Adom (classé à la 6 e place par rapport à la 3 012 e en 2022), le Magen David Adom In Israel (classé à la 15 e place par rapport à la 70 763 e en 2022), l’Islamic Relief (classé à la 9 e place par rapport à la 15 e en 2022) et la Palestine Red Crescent Society-Al-Bireh Branch (classée à la 17 e place contre la 13 835 e en 2022). Historiquement, les organisations à but non lucratif qui fournissent une aide humanitaire dans cette région recevaient environ 1,96 million d’euros sur une même période, soit environ 40 fois moins que le montant atteint cette année.

Les catastrophes environnementales, comme les incendies à Hawaï et le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, ont également vu une augmentation des dons auprès d’organisations telles que la Fondation communautaire d’Hawai, le Centre philanthropique de secours d’urgence et le Bridge To Turkiye Fund.

Parmi les 10 principaux organismes soutenus en 2022, 6 se sont également retrouvés sur la liste en 2023, notamment la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l’Hôpital de recherche pour enfants St. Jude, le planning familial, l’UNICEF et le World Central Kitchen Incorporated.

« Malheureusement, la nouvelle norme est désormais un monde en crise constante, » a déclaré Sona Khosla, Chief Impact Officer chez Benevity. « L’an passé, l’aide apportée face aux crises internationales et humanitaires a été intense, motivée par la survenue de catastrophes naturelles et de la guerre entre Israël et le Hamas qui a profondément divisé le monde, et a déplacé l’attention vers l’aide aux communautés locales, l’une des caractéristiques principales de la tendance récente du « quiet-giving ». Benevity est fier d’avoir aidé des entreprises du monde entier à tirer profit de la technologie pour inciter leurs employés et leurs clients à réagir rapidement grâce à leurs dons en faveur d’organismes de confiance qui transcendent les divergences liées à la guerre, et permettent aux individus de se soutenir les uns les autres pendant cette période difficile. »

En 2023, Benevity a également vu une croissance de 38 % des subventions traitées sur sa plateforme, avec près de 665 millions d’euros de subventions versées à des organisations à but non lucratif à travers le monde. Le volontariat a poursuivi son essor en 2023 avec une augmentation de 57 % d’une année sur l’autre en matière d’engagement bénévole, signe que les entreprises et les individus s’unissent afin de générer un impact social de différentes façons.

À propos de Benevity

Benevity, une entreprise certifiée B Corporation, est le leader mondial des plateformes d'engagement solidaire d’entreprise, fournissant la seule suite intégrée d'investissements communautaires et de solutions d'engagement des employés, des clients et des organisations à but non lucratif. Classée au Impact 20 de Fortune, Benevity offre des solutions Cloud qui permettent à de nombreuses entreprises emblématiques de mieux attirer, retenir et engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, d'intégrer l'action sociale dans l'expérience de leurs clients et d'avoir un impact positif sur leurs communautés. Grâce à son logiciel disponible en 22 langues, Benevity a traité plus de 14 milliards d’euros de dons et 72 millions d'heures de volontariat pour soutenir 450 000 organisations à but non lucratif dans le monde entier. Les solutions de l'entreprise ont également facilité 1,1 million de micro-actions et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 19 milliards d’euros. Pour plus d'informations, visitez benevity.com/fr.

