LHV Groupi 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

AS LHV Group teenis rekordiliste ärimahtudega 2023. aastal konsolideeritud puhaskasumina 140,9 miljonit eurot. Nii aasta viimasel kvartalil kui ka aasta lõikes olid kasumlikud kõik grupi tütarettevõtted.

LHV Groupi 2023. aasta netotuludeks kujunes 310,5 miljonit eurot ehk 79% rohkem kui aasta varem. Neto intressitulud kasvasid 253,8 miljoni euroni (+97%) ja neto teenustasutulud 54,1 miljoni euroni (+21%). Möödunud aasta konsolideeritud kulud ulatusid kokku 134,3 miljoni euroni (+50%). LHV Groupi 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 140,9 miljonit eurot oli 79,5 miljonit eurot suurem kui 2022. aastal (+129%).

Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis 2023. aastal 141,4 miljonit eurot puhaskasumit, UK Bank Limited 5,3 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 1,7 miljonit eurot ning AS LHV Kindlustus 12 kuu peale kokku 305 tuhat eurot puhaskasumit.

2023. aasta lõpu seisuga oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht rekordiline 7,13 miljardit eurot, kasvades aastaga 16% ehk 990 miljoni euro võrra. IV kvartalis kasvas varade maht 8%.

Grupi konsolideeritud hoiused kasvasid aastaga 830 miljoni euro võrra 5,73 miljardi euroni (+17%). IV kvartalis kasvasid hoiused 415 miljoni euro võrra ehk +8%, kasv tulenes tähtajalistest hoiustest, kuna nõudmiseni hoiuste tase jäi samaks. Seejuures kaasati hoiuseplatvormide kaudu 151 miljonit eurot.

LHV konsolideeritud laenuportfell kasvas 2023. aastal 353 miljoni euro võrra 3,56 miljardi euroni (+11%). IV kvartalis kasvas laenuportfell 6% ehk 186 miljoni euro võrra. Ettevõtete laenud kasvasid 137 miljonit eurot ning jaelaenud 49 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes 187 miljoni euro võrra 1,52 miljardi euroni (+14%). Aasta viimane kvartal panustas kasvu 68 miljoni euroga (+5%).

Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli 2023. aastal 49,5 miljonit makset (+89% võrreldes 26,1 miljoni maksega 2022. aastal). IV kvartalis tehti selliseid makseid 15,9 miljonit ehk viiendiku võrra rohkem kui III kvartalis.

2023. aasta IV kvartalis oli AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum 32,8 miljonit eurot. See on 6,7 miljoni euro võrra väiksem kui III kvartalis (-17%) ja ületas möödunud aasta IV kvartali tulemust 35%. AS LHV Pank teenis IV kvartalis puhaskasumit 33,6 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,5 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,4 miljonit eurot. LHV Bank Limited teenis aasta viimasel kvartalil 3,0 miljonit eurot puhaskasumit. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli IV kvartalis 24,5%.

Grupi konsolideeritud tulud kasvasid IV kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 5% 85,7 miljoni euroni. Neto intressitulusid teeniti 67,7 miljonit eurot ja neto teenustasutulusid 16,3 miljonit eurot. Konsolideeritud tegevuskulud olid IV kvartalis 37,9 miljonit eurot ehk 15% suuremad kui III kvartalis.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2023 IV kv 2022 12 kuud 2023 12 kuud 2022 Neto intressitulu 67 670 44 098 253 819 129 111 Neto teenustasutulu 16 299 11 549 54 145 44 900 Neto finantstulud 480 836 729 -594 Muud tegevustulud 1 243 75 1 764 126 Tulud kokku 85 692 56 558 310 457 173 543 Personalikulu -18 644 -13 170 -66 471 -46 795 Kontorikulud -872 263 -3 949 -2 097 IT kulud -4 067 -2 740 -14 330 -8 151 Turunduskulud -1 117 -1 084 -3 858 -3 261 Muud tegevuskulud -13 151 -10 149 -45 714 -29 333 Kulud kokku -37 851 -26 881 -134 322 -89 638 Ärikasum 47 841 29 677 176 135 83 905 Kasum enne allahindlusi 47 841 29 677 176 135 83 905 Laenude allahindlus -9 430 -251 -11 539 -8 052 Tulumaksukulu -5 642 -5 112 -23 659 -14 421 Puhaskasum 32 769 24 315 140 937 61 432 Vähemusosaluse osa 231 237 1 336 1 624 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 32 538 24 078 139 601 59 808

Bilanss, tuhandetes eurodes dets.23 sept.23 dets.22 Raha ja raha ekvivalendid 3 119 394 2 857 964 2 482 288 Finantsvarad 340 341 269 828 373 584 Laenud klientidele 3 591 517 3 396 048 3 229 214 Laenude allahindlus -29 725 -20 466 -20 642 Nõuded klientide vastu 49 505 36 873 21 019 Muud varad 54 559 50 924 49 539 Varad kokku 7 125 590 6 591 170 6 135 002 Nõudmiseni hoiused 3 785 718 4 644 843 4 644 843 Tähtajalised hoiused 1 945 287 671 361 255 672 Saadud laenud 563 634 461 635 586 254 Võlgnevused klientidele 6 294 639 5 777 839 5 486 768 Muud kohustused 147 934 124 237 96 541 Allutatud laenud 126 652 166 848 130 843 Kohustused kokku 6 569 225 6 068 924 5 714 152 Omakapital 556 365 522 246 420 850 sh vähemusosaluse osa 7 937 7 706 7 908 Kohustused ja omakapital kokku 7 125 590 6 591 170 6 135 002

Aasta lõpu tulemused olid LHV jaoks klientide aktiivsuse toel tugevad, kuid langev majandus ja nõrgenev kindlustunne suunasid konservatiivsusele. Endiselt domineerivad intressitulud, kuid üha rohkem tuleb arvestada kasvavate intressikuludega, samas näitab kasvu ka teenustasutulu. Aasta lõpuks täitis LHV finantsplaani väikese varuga.

LHV Panga klientide arv kasvas IV kvartalis enam kui 10 000 võrra 417 tuhande kliendini. Aastaga suurenes panga klientide arv 39 500 võrra ehk enam kui 10%. Klientide aktiivsus igapäevapanganduse osas jäi heale tasemele, laenunõudlus on mõnevõrra kasvamas. Kliendid kasutasid aktiivselt investeerimisteenuseid. Pank laiendas kvartali lõpus soodsat pakkumist energiatõhusatele kodudele. LHV Pank valiti CVKeskus.ee uuringus Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks.

Panga üldises fookuses oli hoiuste kaasamine – tavaklientide hoiused kasvasid aasta viimase kolme kuuga 153 miljoni euro võrra. Kliendid eelistavad järjest rohkem tähtajalisi hoiuseid, mille osakaal on kasvanud kolmandikuni kõigist hoiustest. Finantsvahendajate hoiuste osas jätkus volatiilsus.

2023. aasta jooksul finantseeris LHV Pank väljastatud laenudega Eesti majandust kokku 1,49 miljardi euroga. Sellest 321 miljonit eurot väljastati eraklientidele ja 1169 miljonit eurot ettevõtetele. Laenude väljastamine on jätkunud kergelt kasvavas tempos, aga klientide otsustusprotsessid on pikenenud. Laenuportfelli kvaliteet püsib plaanitust tugevamana, kuid makromajanduse trendide tõttu suurendas pank ettevaatavatavalt allahindlusi – IV kvartalis tehti neid summas 9,6 miljonit eurot. Intressitulule lisaks teenis pank neljandas kvartalis varasemast rohkem teenustasutulusid, mida toetasid paar suuremat investeerimispanganduse tehingut.

Varahalduse jaoks iseloomustas aasta lõppu pensionifondide mahu kasv, mida toetas tugev kvartal aktsiaturgudel. LHV pensionifondide M, L ja XL tootluseks kujunes kvartalis vastavalt 2,8%, 2,2% ja 2,8%. Konservatiivsemate fondide XS ja S tootlus oli 3,7% ja 3,6%. Pensionifond Indeks tõusis 5,0%, pensionifond Roheline aga langes 0,9%.

LHV turuosa pensionifondide mahu järgi oli aasta lõpus ligikaudu 30%, klientide arvu järgi 24%. Aktiivsete klientide arv IV kvartalis oluliselt ei muutunud. Varahalduse fondide maht, finantstulu ja kasum jäid finantsplaanile alla oodatust tagasihoidlikumate tootluste tõttu. Kulusid kasvatasid viimases kvartalis arendused ning valmistumine seadusemuudatuseks, mis võimaldab pensionikogujatel suunata II sambasse senisest suuremaid sissemakseid. Alates 1. jaanuarist alustas LHV koos teiste fondihalduritega võimaluse tutvustamist ja avalduste vastuvõttu.

LHV Kindlustuse jaoks lõppes aasta stabiilse kasvu ja kasumlikkusega kvartaliga. Ettevõtte tulud jätkasid kasvutrendis ja kooskõlas finantsplaaniga, samal ajal kui brutopreemiad jäid plaanitule veidi alla. IV kvartali lõpu seisuga omasid kliendid 229 000 kehtivat kindlustuslepingut, kvartali jooksul registreeriti 19 300 uut kahjujuhtumit. Kindlustus täitis plaani, lõpetades aasta kokkuvõttes kasumiga.

LHV Bank Limited jätkas ärimahtude kasvatamist, käivitades edukalt hoiuste kaasamise hoiuseplatvormide kaudu, tõstes hoiuste mahu 239 miljoni euroni, ning suurendades laenuportfelli 79 miljoni euroni. Ühtlasi olid Banking Services segmendi maksete mahud kvartali lõikes ajalooliselt kõrgeimal tasemel. Kuivõrd Ühendkuningriigi pank on nüüd iseseisvalt rahastatud, tagastas Bank LHV Pangale varasemalt saadud laenu summas 71 miljonit eurot. Nii intressi- kui ka teenustasutulude kasv oli aasta lõpus planeeritust kiirem. Arendustegevustest alustas Bank ettevalmistustega mobiilipanga turule toomiseks ning tugevdas meeskonda mitme olulise valdkonna juhiga. Võrreldes finantsplaaniga olid Banki kulud suuremad palgakuludest ning ühekordsetest IT- ja juriidilistest kuludest tulenevalt.

LHV Groupi aastaseks kulu/tulu suhteks kujunes hea 43,3%, omakapitali tootluseks 29,0%. Grupi likviidsus ja kapitaliseeritus püsivad tugevad, kuid arvestades makromajanduslikku olukorda, on tähelepaneliku jälgimise all. IV kvartalis emiteeris LHV Group 100 miljoni euro eest MREL võlakirju. 2024. aasta finantsplaani ja viieaastase prognoosi avalikustab LHV Group 13. veebruaril.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"2023. aastal läks LHV-l hästi. Kasvavad ärimahud ja tõusvad intressimäärad on tulemusi tugevdanud, kuid üldine majanduslangus on teinud planeerimise keeruliseks. Intressimäärad on tsüklilised ning väga kiirele tõusule võib järgneda kiire langus. Hea tulemuse saavutamine on nõudnud tugevat pühendumist ning olulisi strateegilisi otsuseid. Viimase 12 kuu jooksul on lisaks igapäevastele tegemistele nõudnud meilt eraldi tähelepanu edukas LHV Banki käivitamine Ühendkuningriigis, kindlustusäri kasvatamine ja üleminek Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla.

Kavatseme ambitsioonikate eesmärkidega ja strateegiliste tegevustega jätkata, et meie äritegevus püsiks efektiivne ja jätkusuutlik ka järgnevatel aastatel. Suur osa efektiivsuse suurendamisest peitub tehnoloogilise võimekuse suurendamises, millele oleme nii lõppenud kvartalil kui ka edaspidiseks pannud olulise rõhu. Läheme 2024. aastale vastu tugevana ja meile omase enesekindlusega. Häid tulemusi saavutame tugevate eelduste najal – rahulolevad töötajad, kliendid ja aktsionärid."

