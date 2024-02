eQ Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023 – eQ:n tilikauden tulos laski

eQ Oyj tilinpäätöstiedote

6.2.2024, klo 8:00

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 70,9 miljoonaa euroa (77,8 MEUR 1.1.-31.12.2022). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 70,8 miljoonaa euroa (77,1 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 13 prosenttia ja oli 39,7 miljoonaa euroa (45,7 MEUR).

Konsernin tulos oli 31,5 miljoonaa euroa (36,3 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (0,91 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 7 prosenttia 66,9 miljoonaan euroon (71,8 MEUR) sekä liikevoitto 10 prosenttia 41,4 miljoonaan euroon (45,9 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot kasvoivat yhden prosentin 62,0 miljoonaan euroon (61,5 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 50 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon (10,8 MEUR).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa (5,4 MEUR) sekä liikevoitto

0,7 miljoonaa euroa (1,7 MEUR). Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).

Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (2,8 MEUR).

Osinkoehdotus on 0,80 euroa osakkeelta (1,00 euroa). Osinko ehdotetaan maksettavan kahdessa erässä.

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 18,5 miljoonaa euroa (13,6 MEUR 1.10.-31.12.2022). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 19,3 miljoonaa euroa (14,3 MEUR).

Konsernin liikevoitto nousi 56 prosenttia ja oli 9,8 miljoonaa euroa (6,3 MEUR).

Konsernin tulos oli 7,8 miljoonaa euroa (4,9 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,12 euroa).

Avainluvut 1-12/23 1-12/22 Muutos 10-12/23 10-12/22 Muutos Nettoliikevaihto konserni, MEUR 70,9 77,8 -9 % 18,5 13,6 36 % Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 66,9 71,8 -7 % 16,6 13,3 25 % Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 3,9 5,4 -27 % 2,7 1,0 163 % Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR -0,6 0,7 -187 % -1,0 -0,7 -35 % Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,6 -0,1 0,2 0,0 Liikevoitto konserni, MEUR 39,7 45,7 -13 % 9,8 6,3 56 % Varainhoito liikevoitto, MEUR 41,4 45,9 -10 % 9,7 7,5 30 % Corporate Finance liikevoitto, MEUR 0,7 1,7 -62 % 1,6 0,2 631 % Sijoitukset liikevoitto, MEUR -0,6 0,7 -187 % -1,0 -0,7 -35 % Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -1,7 -2,6 -0,5 -0,7 Kauden tulos, MEUR 31,5 36,3 -13 % 7,8 4,9 57 % Avainluvut 1-12/23 1-12/22 Muutos 10-12/23 10-12/22 Muutos Tulos / osake, EUR 0,78 0,91 -14 % 0,19 0,12 55 % Osinko- ja pääomanpalautusehdotus / osake, EUR 0,80 1,00 -20 % Oma pääoma / osake, EUR 1,85 2,02 -8 % 1,85 2,02 -8 % Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 43,8 41,1 7 % 47,1 53,7 -12 % Likvidit varat, MEUR 33,4 43,8 -24 % 33,4 43,8 -24 % Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 16,6 16,8 -2 % 16,6 16,8 -2 % Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 10,0 9,7 3 % 10,0 9,7 3 % Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 12,9 12,6 3 % 12,9 12,6 3 %

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Inflaatio oli vuonna 2023 sijoitusmarkkinoiden keskeisenä teemana. Samalla jatkui pohdinta siitä, miten paljon keskuspankkien pitäisi vielä nostaa korkoja inflaation hillitsemiseksi. Sekä USA:n keskuspankki Fed, että Euroopan keskuspankki EKP jatkoivat keskeisten ohjauskorkojensa nostoja vuoden aikana. Fed nosti ohjauskorkonsa vuonna 2023 4,5 %:sta 5,5 %:iin ja EKP 2,5 %:sta 4,0 %:iin.

Sekä Euroopassa että etenkin USA:ssa talouskasvu kesti yllättävän hyvin korkojen nousun jatkumisen. Kiinassa inflaatio ei ole ollut ongelma, mutta huolet ovat liittyneet lähinnä talouskasvuun, kun sekä yksityinen kulutus että vienti olivat odotuksia vaisumpia.

Loppuvuotta kohden länsimaissa alettiin nähdä sekä inflaation että kasvun hidastumista ja tämä loi markkinoille uskoa siitä, että korkoja päästäisiin laskemaan vuoden 2024 aikana. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä markkinoiden odotukset sekä koronlaskujen nopeudesta, että määrästä voimistuivat, mikä näkyi hyvin positiivisina tuottoina sekä korko- että osakemarkkinoilla.

Koko vuoden 2023 aikana osakemarkkinoista parhaiten tuotti USA, jossa S&P 500 -indeksillä dollareissa mitattuna tuotto oli peräti 25,7 %. USA:n tuotto euroissa oli dollarin heikentymisestä johtuen 21,4 %. Japanilaiset osakkeet tuottivat MSCI:n indeksillä mitattuna 16,2 %, eurooppalaiset osakkeet 15,8 % ja kehittyvien maiden osakkeet 6,1 %. Perää piti Suomen osakemarkkina, jossa indeksituotto jäi 0,6 % negatiiviseksi. Isojen negatiivisten tuottojen vuonna 2022 jälkeen myös koroista saatiin hyviä tuottoja vuonna 2023. Eurooppalainen high yield -indeksi tuotti 12,1 %, IG-lainat 8,0 %, euro valtionlainat 6,7 % ja kehittyvien maiden eurosuojatut yrityslainat 5,4 %.

eQ:n tilikauden tulos laski haastavassa toimintaympäristössä. Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 70,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 39,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon hallinnointipalkkiot kasvoivat yhden prosentin osittain haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Sen sijaan tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 50 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon edellisen vuoden 10,8 miljoonasta eurosta. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto laski katsauskaudella 7 prosenttia 66,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski 10 prosenttia ollen katsauskaudella 41,4 miljoonaa euroa. Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella kolme prosenttia 12,9 miljardiin euroon.

Vastuullisuus ja kestävyys ovat keskeinen osa eQ Varainhoidon sijoitustoimintaa ja sen prosesseja. Mittaamme vastuullisuuden toteutumista itse, mutta saimme vuonna 2023 taas tunnustusta myös ulkopuolisilta tahoilta kuten PRI:ltä, GRESB:istä ja private equity -alan ammattilaisilta.

Lisäksi suomalaiset instituutioasiakkaat olivat vuoden 2023 SFR-tutkimuksessa jo viidettä vuotta peräkkäin sitä mieltä, että eQ Varainhoito on Suomen laadukkain varainhoitaja.

Asiakassalkkujen tuotot perinteisten korko- ja osakesijoitusten osalta olivat vuonna 2023 erinomaisia. eQ:n itse hoitamista rahastoista 69 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli myös 69 prosenttia. Private Equity -rahastojen tuotot olivat myös hieman positiivisia. Sen sijaan kiinteistörahastojen tuotot olivat ensimmäisen kerran vuositasolla negatiivisia voimakkaasta korkotason noususta johtuvan kiinteistöjen tuottovaateiden nousun seurauksena.

Myynnillisesti vuosi 2023 oli hyvä erityisesti Private Equity -varainhoidon osalta. Vuonna 2023 Private Equity -varainkeruussa oli Pohjois-Amerikkaan sijoittava eQ PE XV US -rahasto. Sen koko kasvoi lopullisessa sulkemisessa 283 miljoonaan dollariin. Lisäksi teimme ensimmäisen sulkemisen lokakuussa 20 miljoonan dollarin kokoisena järjestyksessä toiseen Venture Capital sijoituksia tekevään eQ VC II -rahastoon.

Adviumin viimeinen neljännes vahva

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 3,9 miljoonaa euroa (5,4 MEUR). Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,7 MEUR).

Vuoden 2023 yrityskauppojen arvo maailmassa laski edellisvuodesta, mutta viimeisen vuosineljänneksen lopussa oli havaittavissa pientä piristymistä. Tähän vaikuttivat osakekurssien nousu loppuvuodesta ja odotukset korkotason laskusta vuoden 2024 aikana. Suomen kiinteistötransaktioaktiviteetti hidastui merkittävästi vuonna 2023, jonka seurauksena kokonaistransaktiovolyymi laski yli 60 % edellisvuoteen nähden. Merkittävin tekijä aktiviteetin hidastumiseen on nopeasti noussut korkotaso ja heikentynyt rahoituksen saatavuus.

Advium toimi vuoden 2023 aikana neuvonantajana neljässä toteutuneessa yrityskauppatransaktiossa: Fairness Opinion Mustin Groupille, Aspo Oyj:n neuvonanto OP Infra Suomen vähemmistösijoituksen osalta, Caverion-osakkeiden myynti sekä Otavan neuvonanto pakollisen julkisen ostotarjouksen osalta. Lisäksi kiinteistöjärjestelyissä Advium edusti globaalia rahastomanageria Schrodersia tämän myydessä toimistokiinteistön Turun keskustassa.

Sijoitusten liikevoitto laski

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (0,7 MEUR) ja nettokassavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (2,8 MEUR). Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli vuoden lopussa 16,6 miljoonaa euroa (31.12.2022 16,8 MEUR). eQ Oyj teki vuoden aikana 1 miljoonan dollarin sijoitussitoumukset sekä eQ PE XV US- että eQ VC II -rahastoon.

Näkymät

Varainhoitomarkkina Suomessa on kasvanut vahvasti ja eQ:n kasvu on ollut markkinakasvua nopeampaa. Arvioimme, että varainhoitomarkkinan ja eQ:n pitkän tähtäimen kasvunäkymät Suomessa ovat edelleen hyvät.

eQ:n kiinteistörahastojen osalta vuosi 2023 oli vaikea korkotason voimakkaasta noususta johtuvan kiinteistöjen tuottovaateiden nousun seurauksena. Tuottovaateiden noustessa kiinteistöjen arvot laskivat selvästi. Lisäksi rahastojen nettomerkinnät olivat negatiivisia. Kiinteistörahoituksen rajoitettu saatavuus vaikutti myös siihen, että kiinteistötransaktioaktiviteetti laski merkittävästi. Kiinteistörahastojen osalta odotamme, että vuosi 2024 on vielä haastava, vaikka pidemmän tähtäimen kasvunäkymät ovat hyvät. eQ:n Private Equity tuotteiden myynti on jatkunut vahvana ja suomalaisten varainhoitoasiakkaiden halu kasvattaa Private Equity -allokaatioita salkuissaan tulee jatkossakin tukemaan eQ:n Private Equity -tuotteiden kasvua. Lisäksi ennakoimme erityisesti vuodesta 2025 eteenpäin tuottosidonnaisten palkkioiden kasvua, johtuen usean Private Equity -tuotteen siirtymisestä tuottosidonnaiseen palkkiovaiheeseen. eQ:n kilpailuasema perinteisen varainhoidon tuotteissa ja täyden valtakirjan varainhoidossa on erinomaisten sijoitustuottojen takia hyvä. Näemme perinteisellä varainhoidolla hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevina vuosina, kuitenkin huomioiden sille luonteenomaisen lyhyen tähtäimen vaihtelun markkinaolosuhteiden mukaan.

eQ on päivittänyt tiedonantopolitiikkaa ja jatkossa eQ ei lähtökohtaisesti anna tulosennustetta Varainhoito-segmentille, vaan kuvaa näkymiään yleisluonteisesti. Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia näistä segmenteistä ei aiemminkaan ole annettu tulosennustetta.

eQ:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8799

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

