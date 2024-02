Uudet SATOkodit Tuusulan Rykmentinpuistossa ovat innostaneet asuntonäytöillä

SATO Oyj

Lehdistötiedote 6.2. 2024 klo 9.30





Kuva: Pataljoonantie 3, Rykmentinpuistossa Tuusulassa.

Tuusulaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle, Rykmentinpuistoon, valmistuu helmikuussa 92 uutta SATOn vuokrakotia. Vuokrattavana Patalojoonantie 3:sa on kaiken kaikkiaan: 32 yksiötä, 11 kaksiota, 34 kolmiota sekä 15 neljän huoneen kotia. Kodit ovat nyt vuokrattavissa ja muuttovalmiita.

Pataljoonantie 3 on SATOn uusin vuokrakohde, joka tarjoaa laadukkaita koteja modernin elämäntyylin ystäville. Kohteen sijainti Tuusulan keskustassa Hyrylässä tarkoittaa tuleville asukkaille huoletonta asumista luonnon läheisyydessä, mutta tarjoaa samalla hyvät palvelut ja kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle.

Pataljoonantien vuokra-asunnot sopivat erilaisille asukkaille ja erikokoisille perheille. Jokainen asunto on varusteltu nykyaikaisilla kodinkoneilla ja tyylikkäillä aikaa kestävillä sisustusratkaisuilla, jotka tuovat mukavuutta ja laatua arkeen. Ulkoilmasta pääsee nauttimaan joko omalla ranskalaisella tai lasitetulla parvekkeella. Autopaikkoja on runsaasti ja paikat ovat suojassa joko katoksissa tai omassa autotallissa. Autojen latauksessa on huomioitu sähköautojen lataajien tarpeet.

”SATOlla ei ole ollut useisiin vuosiin uudiskohteita Tuusulassa, ja näillä asunnoilla onkin ollut jo hyvin kysyntää. Asuntonäytöillä uudet asukkaat ihastelevat sijaintia, lähellä olevia Hyrylän palveluita, vehreitä ulkoilumaastoja ja uusien vuokrakotien toimivia sisustusratkaisuja. Ensimmäisen kerroksen asunnoissa hulppea, yli 3 metrin huonekorkeus, lisää valoisuutta ja ilmavuutta. Sijaintiluonnonläheisyys tuovat pääkaupunkiseudun ympäryskunnan asukkaalle palan arjen ylellisyyttä, jota on ilo esitellä”, toteaa kaupallinen johtaja Laura Laamanen.

Pataljoonantie 3:n asunnot ovat energiatehokkaita ja asumisen ratkaisuissa on noudatettu kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävä rakentaminen tarkoittaa pitkäikäisiä, energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia, jotka ovat asukkaillemme turvallisia, terveellisiä ja monikäyttöisiä. Pataljoonantien asunnot ovat A-energialuokkaa ja rakennuksissa on muun muassa aurinkopaneelit.

Asuntojen vuokraus on alkanut

Asuntojen vuokraus Pataljoonantie 3:eenon alkanut. SATOn verkkosivuilta löytyy tiedot seuraavista asuntoesittelyistä, lisätiedot vapaana olevista asunnoista ja alueesta.

Lisätietoja:

Laura Laamanen, kaupallinen johtaja, SATO Oyj, puh. 020 134 4360

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sato.fi

Mediatiedustelut:

Viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, SATO Oyj, puh. 0400 773 181

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi