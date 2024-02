Le 6 février 2024

Astek prend une position stratégique en Inde et renforce sa position sur le marché américain avec l’acquisition de Simelabs

Astek annonce l’acquisition de Simelabs, société indienne fondée en 2014, spécialisée en ingénierie logicielle, et franchit une étape stratégique dans sa croissance mondiale : Astek s’implante en Inde et voit son empreinte largement renforcée aux États-Unis, Simelabs réalisant la majorité (1) de son chiffre d’affaires sur le marché américain. En parallèle, Astek consolide de manière significative le positionnement auprès de ces clients Life Sciences sur un secteur en pleine croissance grâce à l’expertise reconnue de Simelabs auprès de ses clients du secteur pharmaceutique, MedTech et HealthTech.

Cette opération s’inscrit pleinement dans le déploiement du plan stratégique d’Astek qui vise un nouveau doublement de son chiffre d’affaires d’ici 2027, pour atteindre plus d’1 milliard d’euros, et 14 000 collaborateurs à cet horizon.

Julien Gavaldon, CEO d’Astek a commenté : « L’acquisition de ce fleuron qu’est Simelabs est une étape majeure dans la stratégie de croissance d’Astek et ouvre des opportunités multiples. Simelabs nous apporte une expertise solide et des capacités, notamment en Inde, qui complètent parfaitement notre portefeuille d’offres et renforce notre positionnement à la fois sur le marché américain et dans le domaine des Sciences de la Vie, un secteur particulièrement dynamique aux États-Unis et qui est désormais une activité de taille au sein d’Astek. Nous sommes ravis d'accueillir les collaborateurs de Simelabs au sein de la famille Astek ».

Une implantation renforcée en Inde et aux États-Unis et des synergies opérationnelles pour soutenir la croissance

Capitalisant sur la capacité R&D de Simelabs en Inde, Astek va renforcer ses capacités de développement offshore et optimiser son positionnement commercial. Astek fournira un soutien logistique essentiel à Simelabs pour faciliter son expansion vers de nouvelles régions et maximiser le potentiel de croissance.

L'acquisition de Simelabs offre également l’opportunité d'étendre les opérations d’Astek aux États-Unis, un marché stratégique alors que la présence du Groupe sur le continent Nord-américain est principalement concentrée au Canada.

Un renforcement de ses activités "Life Sciences"

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique révolutionnent les Sciences de la Vie pour l’analyse des données, la découverte de médicaments et la modélisation prédictive. En tant que moteur de solutions et catalyseur de technologie, Astek accompagne ses clients dans le monde dans leurs ambitions de transformation grâce à une approche globale (expertise technologique, capacités humaines et compétitivité économique). L’acquisition de Simelabs renforce considérablement le positionnement "Life Sciences" d’Astek, qui va pouvoir saisir les opportunités offertes par ce secteur très dynamique, notamment sur le marché américain.

Derrick Sebastian, CEO Simelabs a commenté : « Rejoindre le Groupe Astek est une étape importante pour nous. Avec son positionnement international, son assise financière solide et son soutien logistique, ce rapprochement va nous permettre de consolider et d’accélérer notre développement. Nous sommes impatients de collaborer à des projets qui tirent parti de nos capacités de développement offshore et d'attirer de nouveaux clients dans le cadre d'un Groupe mondialement reconnu tel qu'Astek ».

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 600 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

À propos de Simelabs

Simelabs est une société indienne, basée à Kochi, spécialisée en IT et solutions digitales offrant des solutions innovantes depuis 2014. En mettant l'accent sur une approche numérique d'abord, la société s'efforce d'offrir une expérience client exceptionnelle pour stimuler une croissance accélérée, en particulier pour les sociétés pharmaceutiques et des sciences de la vie en Amérique du Nord. https://www.simelabs.com/

1 83% du CA de Simelabs provient des États-Unis, 8% de l'Australie, 5% de l'Inde, et 4% du reste du monde.

