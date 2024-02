Perinteisiä PAM- ja IAM-ratkaisuja edellä: Tiukempaa kyberturvallisuutta Microsoft Entran ja SSH Zero Trust Suiten avulla

Helsinki - 6. helmikuuta 2024 - SSH Communications Security (SSH), globaali edelläkävijä yritysten kyberturvallisuusratkaisuissa, julkistaa tänään parannuksia Zero Trust Suite -ratkaisuunsa. Parannukset mahdollistavat tiiviin integraation avainkäyttäjille, jotka käsittelevät kriittisiä ja arkaluonteisia tietoja Microsoft Entra -ratkaisujen avulla.



Microsoft Entra ja SSH Zero Trust Suite tarjoavat yhtenäisen identiteetin- ja pääsynhallinnan vaativiin toimintaympäristöihin

SSH Zero Trust Suite ja Microsoft Entra antavat asiakkaille mahdollisuuden parantaa kyberturvallisuuttaan identiteetin- ja pääsynhallinnassa (IAM). Tämä parannettu integraatio tehostaa arkaluonteisten ja kriittisten tietojen pääsynvalvontaa. Ratkaisu palvelee SSH:n asiakkaita finanssi-, hallinto-, vähittäiskauppa- ja kriittisillä infrastruktuurialoilla, kuten tehtaissa, lentokentillä, konttiterminaaleissa sekä sähkö- ja vesihuollon parissa.

PrivX-teknologia turvaa käyttäjän pääsyn kriittisiin ja arkaluonteisiin tietoihin

PrivX Entra Edition rajoittaa käyttäjien pääsyä kriittisiin ja arkaluonteisiin tietoihin soveltamalla tiukkaa käyttöoikeuksien valvontaa. Suurimmat kyberturvallisuusriskit liittyvät käyttäjiin, joilla on pääkäyttäjän valtuudet – tyypillisesti joka 200. käyttäjä on tällainen. Perinteiset palomuuripohjaiset tietoturvamallit ovat tulleet kalliiksi ja tehottomiksi. Yhteyksien turvaaminen ihmisten, järjestelmien ja verkkojen välillä on tärkeämpää kuin pääsyn estäminen palomuureilla.

PrivX täydentää Microsoft Entra -ratkaisua korkean turvallisuustason ympäristöissä

SSH Zero Trust Suite kiristää kyberturvallisuuden ruuveja rajoittamalla pääsyoikeudet minimiin ja korvaa pysyvät valtuutukset juuri oikeaan aikaan tapahtuvalla ja riittävällä pääsyoikeudella. Ratkaisu luo tarkan ja auditoitavan kirjausketjun siitä, kuka teki mitä, milloin, millä laitteella ja millä aikavyöhykkeellä. SSH Zero Trust Suite valvoo pääsyä kriittisiin ja arkaluonteisiin tietoihin todellisen monitekijätodennuksen (MFA) avulla, korvaten perinteiset turvattomat tunnistepohjaiset kaksitekijätodennukset (2FA), kuten tekstiviestit.

"ZT Suiten ja Microsoft Entran yhdistelmä auttaa asiakkaitamme suojaamaan kriittisiä ja arkaluonteisia tietojaan. User and Entity Behavior Analytics (UEBA) -ominaisuutemme täydentää ratkaisua lisäämällä kokonaisuuteen ennaltaehkäiseviä tekoälyä käyttäviä ominaisuuksia”, sanoo SSH Communications Securityn toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo.

Lue lisää yhdistelmäratkaisusta täältä: https://www.ssh.com/solutions/entra-id-and-privileged-access-management-with-zero-trust-suite

Varaa yhdistelmäratkaisun esittely tästä: https://info.ssh.com/extending-microsoft-entra-for-critical-targets-and-data-with-ssh-zero-trust-suite

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605, sähköposti Teemu.Tunkelo@ssh.com

Jussi Rautio, Zero Trust Suite -tuotepäällikkö, sähköposti Jussi.Rautio@ssh.com

Jakelu:

Media

www.ssh.com

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.