Avis aux médias : Diffusion nationale en direct lors de la journée Tout le monde en rouge le 13 février

OTTAWA, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias et le public sont invités à se renseigner sur l’état de la santé cardiovasculaire des femmes au Canada et sur les mesures à prendre pour atteindre l’équité en matière de soins en 2024.



Le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes (CCSCF) à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) et son alliance nationale de spécialistes et d’intervenantes diffuseront un webinaire à l’échelle nationale le 13 février dans le cadre de la journée Tout le monde en rouge. Toute la journée, des activités organisées d’un bout à l’autre du pays rappelleront aux Canadiens — et tout particulièrement aux Canadiennes — l’importance de se renseigner sur leur santé cardiaque et d’en prendre soin. Pour voir la liste complète des initiatives et le programme de la journée, rendez-vous sur le site tlmenrouge.ca.

De l’information essentielle pour toutes et tous

Titre : Leçons apprises et recommandations pour garantir des soins équitables aux femmes atteintes de maladies cardiovasculaires au Canada



Date et heure : Mardi 13 février, de 12 h 15 à 13 h 30 HNE

Description de l’événement : Ce webinaire de l’ATLAS de l’Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes (ACSCF) fera le point sur la recherche et la formation portant sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes au Canada. Il identifiera les lacunes dans les connaissances afin de guider de futures recherches et recommandera de donner la priorité à la santé cardiaque des femmes en recherche afin d’entraîner des changements systémiques dans l’enseignement et les politiques de santé publique. Le webinaire mettra aussi en valeur l’expérience vécue d’une femme atteinte d’une maladie cardiovasculaire (Helen Robert) et l’importance de faire participer les patientes à la recherche.

Parmi les conférencières :



Kerri-Anne Mullen, Ph.D., M.Sc.

Présidente par intérim, Comité de direction de l’ACSCF

Directrice, Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes et Centre de la prévention et du mieux-être

Division de prévention et de réadaptation cardiaque

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Ottawa, Ontario

Helen Robert, B.Com., CCP

Coprésidente (promotion des intérêts des patientes), Application et mobilisation des connaissances, ACSCF

Personne ayant une expérience vécue

Ottawa, Ontario

Dre Christine Pacheco, M.D., M.Sc., FRCPC

Coprésidente (professionnels de la santé), Application et mobilisation des connaissances, ACSCF

Cardiologue, Hôpital Pierre-Boucher et Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Professeure, Département de médecine, Université de Montréal

Chercheuse investigatrice, Centre de recherche du CHUM

Montréal, Québec

Colleen Norris, Ph.D., M.Sc., B.Sc.Inf., inf. aut., FAHA, FCAHS

Ancienne présidente, Groupe de travail sur les systèmes de santé et les politiques, ACSCF

Doyenne associée à la recherche

Professeure et chercheuse-clinicienne, facultés des Sciences infirmières, de Médecine et de Dentisterie, et École de santé publique de l’Université de l’Alberta

Directrice scientifique, Cardiovascular Health and Stroke Strategic Clinical Network

Membre, American Heart Association

Membre, Académie canadienne des sciences de la santé

Edmonton, Alberta





Professeure adjointe

Faculté des sciences infirmières

Université Memorial de Terre-Neuve

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador





Présidente désignée

American Society for Preventive Cardiology

Los Angeles, Californie (É.-U.)





Représentante des stagiaires, Comité de direction, ACSCF

Chercheuse-clinicienne, coordonnatrice de recherche en cardiologie pédiatrique, BC Children’s Hospital

Coordonnatrice du registre national de données CAPSNet, chirurgie pédiatrique

Université de la Colombie-Britanique (campus de Vancouver)

Vancouver, Colombie-Britannique





Ancienne présidente, Groupe de travail sur l’application et la mobilisation des connaissances, ACSCF

Codirectrice, Clinique de santé cardiaque des femmes, Centre des sciences de la santé QEII

Professeure de médecine, Université Dalhousie

Professeure émérite, Clinique Mayo

Rochester, Minnesota (É.-U.)

Tracey Colella, inf. aut., Ph.D.

Chercheuse-clinicienne, KITE | Toronto Rehab | University Health Network, Programme de prévention et de réadaptation cardiovasculaire

Professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg, Institut des sciences de la réadaptation, Université de Toronto

Toronto, Ontario





Stagiaire (soins cliniques)

École de médecine, Université Queen’s

Candidate à la maîtrise en médecine translationnelle

Université Queen’s

Kingston, Ontario

Veuillez vous inscrire pour assister au webinaire sur Zoom.

Citations

« La santé cardiaque des femmes demeure une préoccupation urgente au Canada étant donné les lacunes en matière de sensibilisation, de diagnostic, de traitement, de recherche et de soutien. Il y a des efforts considérables à faire pour combler ces lacunes et garantir des soins équitables aux hommes et aux femmes », a dit la chercheuse Kerri-Anne Mullen , directrice du CCSCF à l’ICUO et présidente par intérim du Comité de direction de l’ACSCF.



, directrice du CCSCF à l’ICUO et présidente par intérim du Comité de direction de l’ACSCF. « En tant que femmes, il est important de comprendre le risque que nous courons, d’être capables de reconnaître nos symptômes et de militer pour de meilleurs soins. Il est essentiel d’écouter notre corps et de nous renseigner. Il est aussi essentiel que les professionnels de la santé tiennent compte des différences associées au genre et adaptent leurs soins en conséquence », a dit Helen Robert, une intervenante en faveur des patientes qui a survécu à une crise cardiaque et qui copréside le Groupe de travail sur l’application et la mobilisation des connaissances de l’ACSCF. « Il y a de nombreuses façons de réduire le risque. Les maladies du cœur sont en grande partie évitables. »

Entrevues



Pour demander une entrevue avec une porte-parole du CCSCF à l’ICUO ou de l’ACSCF, communiquer avec la personne-ressource ci-dessous.

Personne-ressource pour les médias

Leigh B. Morris

Agent de communication

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

613-316-6409 (cell.)

lmorris@ottawaheart.ca