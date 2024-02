Sodexo, seule entreprise de son secteur notée A dans le classement climat du CDP

Issy-les-Moulineaux, 6 février 2024

Sodexo est fier de rejoindre les 346 entreprises les mieux notées du classement climat du CDP*, parmi plus de 21 000 sociétés participantes qui représentent les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale. Cette reconnaissance par le CDP souligne les avancées de Sodexo pour atteindre son ambition climatique, tant en termes de performance que de transparence.

En ligne avec son ambition d’être le leader mondial de l’alimentation durable et des expériences de qualité, et face à l’urgence climatique, Sodexo accélère ses actions visant à réduire son impact environnemental. Le CDP reconnaît la trajectoire ambitieuse du Groupe et l'engagement de ses collaborateurs pour atteindre son objectif Net Zero 2040, approuvé par le SBTi. L'application des normes et outils les plus récents pour suivre rigoureusement la performance climatique ainsi qu’une communication transparente sur le sujet permettent à Sodexo d’avoir un impact positif sur toute sa chaîne de valeur.

« Nous sommes heureux d’être reconnus par le CDP pour notre engagement durable sur le climat. Cela valorise le travail quotidien de nos équipes aux côtés de nos clients et de nos fournisseurs, localement et au niveau global. Je suis convaincue que nos actions et notre vision de la durabilité comme levier de performance, nous permettront d’atteindre nos objectifs ambitieux. Engager toutes nos parties prenantes est au cœur de notre projet pour avoir un impact positif sur l’ensemble de notre chaine de valeur, et être le leader mondial de l’alimentation durable. » précise Anna Notarianni, Secrétaire Générale et Directrice Impact du Groupe Sodexo.

L’ambition climat de Sodexo s’appuie sur 4 leviers clés identifiés pour réduire significativement les émissions de carbone :

Produits : en favorisant des pratiques agricoles durables, en soutenant les efforts des fournisseurs pour réduire leurs émissions de carbone et en poursuivant le développement des approvisionnements locaux et des circuits courts.

en favorisant des pratiques agricoles durables, en soutenant les efforts des fournisseurs pour réduire leurs émissions de carbone et en poursuivant le développement des approvisionnements locaux et des circuits courts. Recettes : en créant de nouvelles recettes pour que 70 % de ses plats principaux soient labellisés « bas carbone » d’ici 2030 (0,9 kg CO2e ou moins).

en créant de nouvelles recettes pour que 70 % de ses plats principaux soient labellisés « bas carbone » d’ici 2030 (0,9 kg CO2e ou moins). Énergie : en mettant en œuvre des méthodes de préparation moins énergivores et en atteignant 100% d'électricité renouvelable dans ses opérations directes à horizon 2025.

en mettant en œuvre des méthodes de préparation moins énergivores et en atteignant 100% d'électricité renouvelable dans ses opérations directes à horizon 2025. Gaspillage : en déployant massivement le programme WasteWatch, le programme de Sodexo de prévention du gaspillage alimentaire.

* CDP est une organisation à but non lucratif qui détient la base de données environnementales la plus importante au monde. Les scores CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions en matière d'investissement et d'approvisionnement en vue de favoriser une économie zéro carbone, durable et résiliente.



À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable.

Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires

consolidé pour l’exercice 2023

consolidé pour l’exercice 2023 430 000 employés au 31 août 2023

#1 employeur privé basé en France

dans le monde



45 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

11 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 1er février 2024)

À propos de CDP

CDP est une organisation internationale à but non lucrative qui gère le système mondial de reporting des informations environnementales pour les entreprises, les investisseurs, les autorités publiques, les villes, les États et les régions. Fondé en 2000 et travaillant avec plus de 740 institutions financières avec plus de 136 000 milliards de dollars d'actifs, CDP a été un pionnier en utilisant les marchés de capitaux et les achats d'entreprises pour motiver les entreprises à divulguer leurs impacts environnementaux, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à sauvegarder les ressources en eau et à protéger les forêts. Plus de 24 000 organisations réparties dans le monde entier ont déclaré des données par le biais de CDP en 2023, dont plus de 23 000 entreprises représentant les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale, et plus de 1 100 villes, États et régions. En conformité avec le Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD), CDP détient la base de données environnementales la plus importante au monde. De plus, les scores CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions en matière d'investissement et d'approvisionnement en vue de favoriser une économie zéro carbone, durable et résiliente. CDP est membre fondateur de l'initiative Science Based Targets, de We Mean Business Coalition, de The Investor Agenda et de l'initiative Net Zero Asset Managers. Rendez-vous sur cdp.net et suivez notre compte @CDP pour obtenir plus d'informations.





