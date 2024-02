La société suisse Linnea SA et Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brésil annoncent un partenariat scientifique pour promouvoir la recherche sur les cannabinoïdes

Riazzino, Suisse, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Linnea SA, leader mondial dans la production de Principes Actifs Pharmaceutiques avec plus de 40 ans d’expérience et une présence à long terme en Amérique latine, est heureux d’annoncer le début d’un partenariat stratégique avec l’Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), une prestigieuse université publique de recherche située dans l’état de São Paulo, au Brésil. Cet important partenariat vise à rationaliser et à faire progresser le développement scientifique et la recherche sur les cannabinoïdes.

Le marché des cannabinoïdes en Amérique latine a augmenté au cours des dernières années en raison de la demande des patients pour une thérapie sûre, fiable et efficace. Les formes actuelles d’administration de cannabinoïdes ne respectent pas toujours les normes de qualité du monde pharmaceutique qui sont nécessaires pour assurer la sécurité et l’efficacité pour les patients. À mesure que la demande de thérapies à base de cannabinoïdes augmente, les autorités sanitaires créent progressivement des règles pour protéger les consommateurs et aider le personnel de santé à identifier les meilleurs traitements.

Pour aider à accélérer ce processus, Linnea SA et Unicamp travaillent maintenant ensemble sur le développement de produits innovants à base de cannabinoïdes se basant sur les besoins médicaux actuels et futurs. Linnea SA et Unicamp croient que la promotion de la science à travers des produits de haute qualité peut aider les gens à recevoir de meilleurs traitements.

Linnea SA vend actuellement ses Principes Actifs Pharmaceutiques dérivées de matières premières végétales, y compris les cannabinoïdes, à plus de 300 partenaires commerciaux dans plus de 70 pays différents dans le monde. Linnea SA est fière de promouvoir les bonnes pratiques et est fortement engagée dans la recherche et le développement scientifiques à travers des partenariats stratégiques mondiaux.

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) est une université de recherche de premier plan, très respectée et est responsable d’environ 15% de la recherche brésilienne ; ils déposent également plus de brevets que toute autre organisation de recherche au Brésil.

