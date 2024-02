HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires 4ème trimestre et annuel 2023

Communiqué de presse

Paris, le 6 février 2024 à 17h30

HOPSCOTCH GROUPE

Chiffre d’affaires consolidé au 4ème trimestre 2023

Une nouvelle année de forte croissance

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l’événement, annonce son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 31 décembre 2023.

M€ (*) Q1 Q2 Q3 Q4(*)



TOTAL CA consolidé 2023

MB consolidée 2023 51,0

18,3 72,0

23,7 57,3

21,4 91,6

29,6 271,9

93,0 CA consolidé 2022

MB consolidée 2022 45,3

16,7 63,5

21,5 52,6

19,9 85,5

28,3 246,9

86,4 Variation du CA

Variation de la MB +12,5%

+9,3% +13,4%

+10,2% +8,9%

+7,5% +7,1%

+4,6% +10,1%

+7,6%



(*) Données non auditées



Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 271,9 millions d’euros, et la marge brute consolidée atteint 93,0 millions d’euros pour l’exercice 2023, à nouveau des valeurs exceptionnelles, après l’excellente performance de l’exercice précédent. L’exercice 2023 bénéficie de la croissance continue des activités événementielles, que l’on avait déjà observée l’an passé. Les métiers du groupe poursuivent leur croissance organique continue depuis plusieurs années. Hopscotch consolide dans sa marge brute une année entière des sociétés spécialisées dans le sport, contre un semestre seulement en 2022, avec un impact favorable dans la marge brute de l’ordre de 2 millions d’euros.

Avec l’acquisition du groupe Interface Tourism finalisée le 31 janvier passé, le chiffre d’affaires aurait approché 300 millions d’euros, et la marge brute aurait dépassé le seuil symbolique des 100 millions d’euros. Avec une marge d’exploitation bénéficiaire dépassant 15% de la marge brute, Interface Tourism sera relutive dans les comptes consolidés en 2024. De nombreuses synergies, commerciales, métiers, et géographiques pourront être activées avec ce rapprochement. En particulier, Hopscotch prend pied en Espagne, et aux Pays Bas, et se renforce en Italie, comptant ainsi 40 bureaux à travers le monde.

L’acquisition, comme récemment publié, est rémunérée pour la moitié en cash, et pour la moitié en actions nouvellement émises : l’AGE du 31 janvier 2024 a en effet voté la création de 236.279 actions nouvelles portant le nombre d’actions total à 3.003.722 et le capital social à 2.252.791,50 €.

HOPSCOTCH publiera ses résultats annuels consolidés 2023 le mardi 2 avril 2024, avant la réouverture des marchés.

_______

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services, au profit de problématiques aussi bien Art de Vivre que Corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (4 hubs continentaux en Asie, Amérique, Europe & Moyen-Orient) plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, Alizeum, heaven, Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 246,9 millions € et 86,1 millions € de marge brute en 2022.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

