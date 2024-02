EQUASENS : Chiffre d’affaires 2023 : +2,6 % à 219,7 M€

Villers-lès-Nancy, le 6 février 2024 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2023 : +2,6 % à 219,7 M€

L’activité 2023 du Groupe Equasens progresse, malgré un effet de base défavorable lié au Ségur et une conjoncture difficile, plus particulièrement au niveau du marché de la pharmacie.

CA consolidé

En millions d’euros 2023 2022 Variation

2023 / 2022 1er trimestre 56,3 49,4 + 14,0% (*) 2ème trimestre 56,4 54,2 + 4,0% 3ème trimestre 50,1 50,1 + 0,0% 4ème trimestre 57,0 60,4 -5,5% Cumul 12 mois 219,7 (**) 214,1 +2,6%

(*) La forte progression du T1 s’explique par un effet de base (structuration de l’activité des étiquettes électroniques)

(**) non audité

A périmètre comparable, hors chiffre d’affaires lié au Ségur et croissances externes, le chiffre d’affaires 2023 est en progression de 3,3% à 213,6 M€.

CA à périmètre comparable

En millions d’euros 2023 2022 Variation

2023 / 2022 1er trimestre 54,8 49,4 + 11,1% (*) 2ème trimestre 54,8 52,8 + 3,8% 3ème trimestre 48,1 49,0 - 1,8% 4ème trimestre 55,8 55,6 + 0,4% Cumul 12 mois 213,6 (**) 206,8 +3,3%

(*) La forte progression du T1 s’explique par un effet de base (structuration de l’activité des étiquettes électroniques)

(**) non audité

Pour rappel, les acquisitions réalisées par le Groupe Equasens en 2023 :

En avril : 100% de PRATILOG, éditeur de logiciel de gestion pour les professions médicales et paramédicales, 100% de SPEECH2SENSE, experte de la technologie vocale et des solutions en mobilité pour le secteur de la santé, 100% d’ATOOPHARM, spécialiste e-learning de la formation officinale.

En novembre : 95% d’ADV (devenu PHARMAGEST Germany), éditeur de logiciel de gestion pour officines en Allemagne ainsi que sa filiale OPTIPHARM.

En décembre : 70% de DIGIPHARMACIE, experte en digitalisation et gestion des factures en pharmacie.



____________

Point sur l’activité 2023

Le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires annuel de 219,7 M€, en progression de 2,6% par rapport à 2022. Sur le seul 4ème trimestre de l’année, son chiffre d’affaires est en recul à 57 M€ (- 5,5% par rapport au T4 2022).

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs :

La fin du déploiement des solutions référencées SEGUR en 2023 qui a entraîné un effet de base défavorable au 4 ème trimestre avec -4,6 M€ et -4,1 M€ sur l’année.

trimestre avec -4,6 M€ et -4,1 M€ sur l’année. Le recul des ventes de matériel, qui ont accusé une baisse de 2,3% sur l’année, en raison de l’attentisme des professionnels de santé dans un contexte économique impacté par l’inflation et la hausse des taux.

A l’inverse :

La contribution positive des acquisitions, en particulier ATOOPHARM (plateforme d’e-learning), de +2,9 M€ sur l’année.

La croissance des revenus récurrents (maintenance et abonnements), qui ont progressé de 9,2% sur l’année, portée par des indexations et la souscription de nouvelles solutions en mode SaaS.

Ces évolutions confirment la stratégie de développement du Groupe Equasens, qui se concentre sur les solutions SaaS et les services à forte valeur ajoutée.

La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires annuel de 162,7 M€, en progression de 2,8% par rapport à 2022. Sur le seul 4ème trimestre de l’année, son chiffre d’affaires (42,1 M€) affiche un retrait de 4,5%.





Cette Division représente 74% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

En France , le chiffre d’affaires annuel progresse de 1,7% à 145,8 M€. Cette progression est marquée par un retrait de 6,1% sur le seul T4 (vs. T4 2022), à 38,0 M€. La Division a été la plus affectée du Groupe, en valeur, par la fin du Ségur et la situation économique des officines en France et dans le reste de l’Europe. Néanmoins, dans un contexte économique difficile et confrontée à un nombre croissant de fermetures de pharmacies, la Division a pu conquérir plus de 300 nouveaux clients en 2023 aidée par une montée en expertise de la force de vente et les évolutions fonctionnelles des logiciels métier. La nouvelle application mobile (id. Mobile, libérant les équipes de vente des pharmaciens de contraintes du comptoir, lancée sur le T2 2023), et les solutions en mode SaaS de sauvegarde (id. Safe, sauvegarde sécurisée externalisée, lancée sur le T1 2023) et de Business Intelligence (id. Décisionnel lancée au T3 2023) ont séduit plus de 1.000 clients au 31 décembre 2023.

, le chiffre d’affaires annuel progresse de 1,7% à 145,8 M€. Cette progression est marquée par un retrait de 6,1% sur le seul T4 (vs. T4 2022), à 38,0 M€.

En Italie, le chiffre d’affaires annuel s’élève à 11,8 M€ en hausse de 14,1%, progression accentuée sur le T4 (+16%). La mise en œuvre de son plan d’investissements pour renforcer l’équipe commerciale dédiée à la pharmacie et le service clients, a commencé à porter ses fruits. La nouvelle version du logiciel id. a permis d’acquérir plus de 120 nouvelles pharmacies et contribué à une progression de 53% de l’activité pharmacies. Les solutions logicielles s’adressant aux grossistes–répartiteurs ont progressé de 6,5%.

le chiffre d’affaires annuel s’élève à 11,8 M€ en hausse de 14,1%, progression accentuée sur le T4 (+16%).

L’activité Belgique renoue avec la croissance avec un chiffre d’affaires annuel de 2,6 M€ en progression de 4,1%. L’année 2023 a permis de stabiliser aussi bien les produits que la base clients, grâce à une restructuration commerciale.

renoue avec la croissance avec un chiffre d’affaires annuel de 2,6 M€ en progression de 4,1%.

Le Pôle « Observance » affiche une croissance solide avec un chiffre d’affaires annuel de 2,3 M€ (+21,4%) et une progression de 29,9% sur le seul T4. Dans un contexte de vieillissement de la population, l’observance et la sécurisation de la prise de médicaments prennent une importance croissante. La filiale allemande i-Meds qui commercialise le blister breveté MultiMeds, répond parfaitement à cette demande.

affiche une croissance solide avec un chiffre d’affaires annuel de 2,3 M€ (+21,4%) et une progression de 29,9% sur le seul T4.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires annuel de 31,1 M€ en progression de 2,9% par rapport à 2022. Sur le seul T4, le chiffre d’affaires a reculé de 3,8% à 8,9 M€.





Cette Division représente 14,2 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

L’activité EHPAD a été la plus dynamique avec une croissance de 5,4% sur l’année à 17,5 M€ et en retrait de 3,8% sur le T4 à 4,5 M€. La solution SaaS TITANLINK a connu un lancement réussi avec plus de 350 sites en production au 31 décembre 2023. 120 établissements ont choisi nos solutions en 2023. Signature record de 22 Grappes ESMS (regroupement d’Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux constitués pour obtenir un financement public en vue de la modernisation de leurs systèmes d’information). Année fructueuse en Belgique avec la signature de 40 nouveaux établissements.

L’activité HAD a reculé de 6,5% sur l’année à 5,9 M€ et de 14,9% sur le T4 à 1,6 M€. Ce pôle a néanmoins gagné près de 40 nouveaux sites dont le HAD de l’APHP (2 ème de France) après avoir déjà équipé le principal établissement français en 2016 (la Fondation Santé Service).

L’activité HOPITAUX a reculé de 16,2 % sur l’année, à 4,4 millions d’euros et de 13,9% sur le T4 à 1 M€. Ce pôle d’activité a mis en place une nouvelle stratégie de mid-market qui a permis de signer 4 nouveaux hôpitaux.

Les autres activités de la Division sont toutes en progression.

La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires de 15 M€ en progression de 11,2% par rapport à 2022. Sur le seul 4ème trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 3,3 M€ (+3,7%).





Cette Division représente 6,8 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La société KAPELSE a connu une forte progression sur l’année (+11%), portée par une demande accrue des équipements de lecture et de sécurisation des transactions Sesam-Vitale, notamment en mobilité.

La solution de téléassistance NOVIAcare® (maintien à domicile de personnes âgées), commence son déploiement européen en Hollande et en Belgique. Elle s’est positionnée sur le plan de relance « Wallonie-Assistance digitale à domicile » visant à retarder ou éviter l’institutionnalisation en établissement des personnes âgées avec un potentiel de 15.000 dispositifs d’assistance digitale repartis entre plusieurs prestataires. Près de 500 box NOVIAcare® ont d’ores et déjà été livrées dans ces deux pays.

La Division MEDICAL SOLUTIONS affiche un chiffre d’affaires de 8,9 M€ en baisse de 12,4% comparé à 2022. La baisse du chiffre d’affaires est principalement due à la fin du déploiement des fonctionnalités Ségur, qui a eu un impact négatif sur le quatrième trimestre (-35,6%).





Cette Division représente 4% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

Le déploiement du Ségur a néanmoins permis à la Division de mettre à jour son parc dans sa version Médistory 4 intégrant l’offre d’abonnements ETHEREGO. Aujourd’hui, plus de 85% médecins généralistes et spécialistes clients ont basculé en version 4 du logiciel.

L’intégration des acquisitions PRATILOG et SPEECH2SENSE permet de compléter l’écosystème de solutions et services proposés aux professionnels de santé médecins libéraux et auxiliaires.

Ainsi la Division dispose d’une stratégie globale pour les professionnels de santé :

Les médecins libéraux exerçant en cabinet ou en milieu hospitalier avec la solution Médistory éditée par PROKOV EDITIONS qui équipe plus de 9.000 médecins et 13.000 utilisateurs ; Les structures coordonnées (Maisons de Santé Pluridisciplinaires et Centres de Santé) avec Medilink édité par ICT qui équipe plus de 4.000 professionnels de santé et plus de 350 structures ; Les auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes) avec les solutions Kinépratik et Infipratik éditées par PRATILOG utilisées par plus de 1.700 professionnels de santé.

Quant à la technologie vocale basée sur l’IA, SPEECH2SENSE, elle viendra enrichir l’ensemble des produits de la Division et apporter de la valeur à ses applicatifs métier. L’objectif est de faciliter le travail des professionnels de santé et donc de gagner du temps médical au profit de la prise en charge du patient. Des synergies sont envisagées avec l’ensemble des divisions du Groupe.

La Division FINTECH affiche un chiffre d’affaires annuel à 2,0 M€ en progression de 1,8% et une croissance de 22,9% à 0,6 M€ sur le seul T4 2023.





Cette Division représente 1% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division a mis à profit l’année 2023 pour redresser et réorienter son activité en lien avec la stratégie du Groupe et s’adresse désormais en priorité aux professions de santé.

Malgré une année mise à mal par la hausse des taux de financement, elle a réussi à maintenir son chiffre d’affaires.

Perspectives 2024

L’environnement macroéconomique s’annonce plus favorable en 2024, avec un recul de l’inflation, une baisse des taux de financement et un redémarrage attendu de l’activité des officines au cours du 1 er semestre. Cela devrait permettre de relancer la consommation et donc faciliter l’investissement des professionnels de santé.

semestre. Cela devrait permettre de relancer la consommation et donc faciliter l’investissement des professionnels de santé. Le Groupe Equasens poursuit ses travaux importants en R&D afin de faire évoluer ses offres innovantes et de sortir de nouveaux produits et services à destination des professionnels de santé. En 2023, le Groupe a particulièrement concentré ses efforts sur une offre de paiement digital dont le lancement est prévu en mars 2024 à l’occasion du Salon Pharmagora.

La récente prise de participation majoritaire dans DIGIPHARMACIE vise à enrichir l’offre à destination des pharmaciens en y intégrant une dimension de plateforme de dématérialisation de factures et permettant l’intermédiation entre les pharmaciens, l’industrie pharmaceutique et les experts comptables. Des synergies avec les autres activités du groupe vont contribuer à la croissance de cette jeune startup parisienne.

Les acquisitions d’un éditeur allemand (ADV devenu Pharmagest Germany) et de 100 % des parts de CareMeds (Division Axigate Link) au Royaume-Uni renforcent la présence du Groupe en Europe et lui ouvrent des perspectives de croissance à court et moyen termes.

Calendrier financier

Communiqué Résultats annuels 2023 le 29 mars 2024

Présentation Résultats annuels 2023 (SFAF) : le 2 avril 2024 à Paris

Communiqué du chiffre d’affaires T1 2024 : le 7 mai 2024

Communiqué du chiffre d’affaires T2 2024 : le 2 août 2024

