Une première en France : GERS Data ouvre l’accès à titre gracieux pour les travaux de recherches non sponsorisés à THIN®, première base de données de vie réelle anonymisée en médecine de ville

afin de faciliter l’innovation et la recherche médicale, et ainsi contribuer à l’amélioration de la santé publique

Boulogne-Billancourt, le 6 février 2024 - GERS Data, filiale de Cegedim et acteur de référence en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France, propose un accès élargi à la base de données de vie réelle anonymisées THIN® pour les projets non sponsorisés des chercheurs, notamment académiques, dans un esprit de collaboration, et avec un objectif d’amélioration de santé publique. Reconnue pour la robustesse de ses données médicalisées, la base européenne THIN®, construite sur un modèle commun de données structurées, est accessible immédiatement aux technologies de l’innovation médicale et de l’Intelligence Artificielle, au service de la Santé.

THIN® , une base de données puissante et robuste au service de l’innovation et de l’Intelligence Artificielle

La base de données de vie réelle THIN® France (The Health Improvement Network), proposée par GERS Data, fait partie d’un des plus larges réseaux de bases de données santé en Europe avec plus de 69 millions de dossiers de santé anonymisés1 dans sept pays : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Roumanie. Les bases THIN® sont référencées par les institutions académiques et par les autorités de santé en France (HAS, CEPS & ANSM), au Royaume-Uni (NHS & NICE) et en Europe (EMA / ENCePP).

THIN®, disponible au format OMOP (certification EHDEN), est construite sur un modèle commun de données structurées reposant sur une classification sémantique créée dynamiquement à partir des référentiels de terminologie médicale les plus utilisés par la communauté scientifique. Les données rafraichies plusieurs fois par jour sont facilement comparables et exploitables grâce à la plateforme de visualisation Health Data Lab. Celle-ci permet de créer des tableaux de bord et analyses dynamiques personnalisables, et de réaliser en temps réel des analyses de faisabilité.

De par sa représentativité, THIN® constitue la base idéale pour le développement des systèmes d’intelligence artificielle et leur apprentissage. En facilitant son accessibilité auprès des chercheurs académiques, GERS Data met à leur disposition un « bac à sable » fiable et puissant pour l’entraînement, la validation et le testing des modèles, dans le but de réduire l’errance thérapeutique, de faire progresser la recherche de nouveaux traitements et la prise en charge des patients.

THIN® , première base de données de vie réelle anonymisée française en médecine de ville, au service de la recherche depuis 30 ans

Depuis 1993, l’objectif de l’Observatoire THIN® France est de permettre la réalisation d’études portant sur l’épidémiologie, le parcours de soins, les pratiques médicales, la prescription et l’utilisation des médicaments en s’appuyant sur une communauté de plus de 3 000 médecins généralistes et spécialistes volontaires et engagés.

Les bases de données de vie réelle THIN® sont utilisées dans le cadre de nombreux travaux de recherche scientifiques : plus de 2 000 publications scientifiques ont ainsi été réalisées grâce à elles, au profit de la qualité des soins dans un intérêt de santé publique.

Accessible pour tous les chercheurs, THIN® est aujourd’hui, en France, mise gracieusement à disposition de la recherche non sponsorisée dans un cadre de collaboration, pour favoriser l’amélioration des connaissances scientifiques et l’innovation pour le plus grand nombre.

Tous les projets de recherche avec un objectif de publication bénéficient d’une revue par le THIN® EuroBoard, notamment constitué d’experts indépendants et internationalement reconnus. Son objectif est d’examiner les projets de recherche en amont de leur mise en œuvre, en évaluer la pertinence, et prodiguer des conseils aux chercheurs.

Il garantit ainsi que l’utilisation des données THIN® est appropriée et éthique.

« Nous utilisons la base de données de vie réelle anonymisée THIN®, mise à disposition par GERS Data, à des fins de recherche sur le cancer du pancréas. Le suivi transversal prolongé sur plusieurs années, assuré par des médecins, ainsi que l’accessibilité à des données cliniques, biologiques, et médicamenteuses de THIN®, offrent une opportunité unique pour développer des modèles d’Intelligence Artificielle visant à prédire le risque de survenu d’un cancer du pancréas », indique le Dr Elie El Rassy, MD MSc MPH, Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe.

A propos de THIN® :

THIN® (The Health Improvement Network) est un réseau de bases de données européennes issues de dossiers de santé électroniques anonymisés. Ces données sont transmises par un réseau de médecins volontaires, convaincus de l’intérêt de participer à un tel observatoire de données longitudinales pour favoriser la recherche et accompagner le progrès médical. Les bases de données THIN® comprennent à ce jour plus de 69 millions de dossiers médicaux de plusieurs pays européens (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Roumanie). Elles sont mises à disposition de l’ensemble des acteurs du monde de la santé, notamment la recherche académique, à l’origine de très nombreuses publications. THIN® contribue à aider les autorités de santé, les chercheurs et centres de recherche à faire progresser la recherche et ainsi améliorer les soins et la prise en charge des patients, dans un intérêt de santé publique.

A propos de GERS Data :

GERS Data, filiale du Groupe Cegedim, est un acteur de référence en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France. GERS Data fournit des données d’achat, de stock, de vente en temps proche (disponibles géographiquement de la France à l’UGA), du suivi des marchés et de la consommation des produits de santé, des études ad hoc sur ces marchés et des données observatoire patient en vie réelle (THIN®) anonymisées dans un intérêt de santé publique et afin de répondre aux besoins de tous les acteurs de l’écosystème santé. Grâce à la robustesse de ses données, GERS Data est un acteur reconnu et référencé auprès des Autorités de santé et des chercheurs. GERS Data soutient la recherche publique en fournissant gracieusement, en France, les données de la base de données THIN® aux universités et chercheurs qui travaillent sur des projets financés sur fonds publics.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X (ex-Twitter) : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

1 Le procédé d’anonymisation consiste à rompre tout lien avec l’identité des patients préalablement à l’extraction des données depuis les postes des médecins volontaires dont les données sont issues.

