Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 décembre 2023

UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE ET UTILE

AU SERVICE DES ENGAGEMENTS DU PLAN STRATÉGIQUE

Paris, le 6 février 2024,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mardi 6 février pour arrêter les comptes de l’année 2023(1).

> Une activité commerciale dynamique pour accompagner les nouveaux besoins de nos clients

Avec plus de 87 000 nouveaux clients particuliers et professionnels en 2023 (+9,3% par rapport à 2022), la conquête affiche un bon niveau dans un contexte macroéconomique marqué par une croissance faible et un début de repli de l’inflation.

Les opportunités de placement liées à la hausse des taux, conjuguées avec une action de conseil renforcée de nos équipes commerciales, ont fait progresser les encours de collecte de 7,1% sur un an, avec une inflexion marquée vers l’épargne liquide rémunérée, et vers les OPCVM plébiscités par les trésoriers d’entreprises.

Cette épargne a servi à financer les projets habitat des particuliers (5,7 Mds€ de réalisations et 0,5 pt supplémentaire de part de marché(2) sur un an) dans un marché en décélération, et une demande soutenue des clients professionnels et des entreprises (4,2 Mds€ de réalisations). Les encours de crédit progressent de +3,7% sur un an, illustrant la volonté de la banque de continuer à accompagner les Franciliens dans leurs projets. La Caisse Régionale a développé le panel de ses offres en faveur de la transition et de la rénovation énergétique, de la décarbonation de l’économie (notamment le Crédit Trajectoire Décarbonation), complétées par des placements ESG et à impact.

> Un RNPG en baisse de 34%, marqué par une pression maximale sur la marge et par un effet de base sur le niveau de résultat exceptionnel de l’activité de capital investissement en 2022

Le PNB consolidé s’établit à 1 018,1 M€, en baisse de 12,8%. Outre l’impact négatif du retournement des taux sur la marge (augmentation inédite de la charge de refinancement, renchérissement de la collecte clientèle), il est marqué par un effet de base sur les performances de SOCADIF, la filiale de capital investissement, qui avaient atteint un niveau exceptionnel en 2022.

L’augmentation des frais généraux est contenue à +2,6%. Cela conduit à un RBE de 385,9 M€, en baisse de 30,0%.

Le coût du risque représente 15 bp des encours de crédit. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très bas dans un contexte économique qui se tend.

Le résultat net consolidé s’établit à 244,2 M€, en baisse de 34%.

> Une bonne résilience des comptes individuels

Le recul de la marge est ralenti par le versement d’un dividende de SOCADIF au titre de l’exercice 2022. Le PNB et le résultat net voient leur baisse atténuée à respectivement -7,5% et -4,4%. Le résultat individuel s’établit à 272,1 M€.

> Des fondamentaux financiers renforcés

Avec une politique de provisionnement prudente, une situation de liquidité renforcée par les performances en collecte de bilan, et un ratio de solvabilité global phasé estimé de 26,3%, en hausse d’1 pt sur le trimestre et largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse Régionale d’Ile-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner cette nouvelle période de transition de l’économie francilienne.

> Le Certificat Coopératif d’Investissement

Le CCI a clôturé à 65,07 € le 29 décembre 2023, en baisse de 3% sur un an. Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 2,93 € par CCI, représentant un rendement de 4,5% par rapport au dernier cours de l’année.

Pour les informations financières à venir, la Caisse Régionale fait le choix d’une communication désormais semestrielle. Ainsi, la prochaine publication sera effectuée le 25 juillet 2024 sur la situation intermédiaire au 30 juin 2024.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, partenaire mutualiste, réaffirme son utilité pour les Franciliens et le territoire

Attentif à la qualité de la relation et de l’expérience client, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a déployé en 2023 une nouvelle version de l’application « Ma Banque ». Fonctionnelles et ergonomiques, les évolutions profitent aux utilisateurs toujours de plus en plus nombreux : plus de 53% de nos clients ont chargé l’application, un taux en augmentation de plus de 7 points sur un an.

Partenaire du développement des entreprises, la Caisse Régionale a lancé en avril 2023 une solution de financement novatrice et engagée. Conçu pour sensibiliser les entreprises et les accompagner vers l’objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, le Crédit Trajectoire Décarbonation est un succès. Depuis sa mise en marché, 37,8 M€ d’encours ont été réalisés.

Acteur responsable et engagé, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a lancé un nouveau fonds de mécénat dédié à l’environnement et à la mobilité. Animé par une gouvernance associant des personnalités externes à la banque, ce fonds soutient les chercheurs et les associations qui envisagent de nouvelles perspectives pour notre territoire et explorent des solutions durables pour tous.

Retrouvez toute l'actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/12/

2022 31/12/

2023 Encours de collecte(3) 80,9 86,6 +7,1% Encours de crédit 52,5 54,9 +3,7% Total encours crédits + collecte 133,4 141,5 +6,1%





COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS (en millions d’euros) 12M 2022 12M 2023 12M 2022 12M 2023 Produit Net Bancaire 1 167,6 1 018,1 -12,8% 1 109,4 1 026,0 -7,5% Frais Généraux



615,9 632,2 +2,6% 611,5 626,2 +2,4% dont FRU/FGDR(4) 24,0 16,6 -30,5% 24,0 16,6 -30,5% Résultat Brut d’Exploitation 551,6 385,9 -30,0% 497,9 399,8 -19,7% RBE hors FRU/FGDR 575,6 402,5 -30,1% 521,8 416,4 -20,2% Résultat Net 369,8 244,2 -34,0% 284,7 272,1 -4,4% Coefficient d’exploitation 52,8% 62,1% 55,1% 61,0% hors FRU/FGDR 50,7% 60,5% 53,0% 59,4%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/12/

2022 31/12/

2023 Ratio de solvabilité(5) 27,0% 26,3%(6) Capitaux propres en M€ 7 355 7 751 +5,4% Total bilan en M€ 72 918 72 410 -0,7% Ratio Crédit Collecte 114,6% 111,3% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 1,2% 1,3%

(1) Comptes en cours de certification

(2) Dernières données disponibles à fin septembre 2023

(3) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients

(4) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles

(5) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020

(6) Estimation

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables.





Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations réglementées (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).

