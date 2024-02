Endelig godkendelse af lokalplan

Aarhus, den 6. februar 2024

Nasdaq Copenhagen

Fondsbørsmeddelelse nr. 197/2024





Prime Office køber endelig to byggefelter på Aarhus Ø

Aarhus Kommune vedtog den 26.april 2023 lokalplan 1181 for boliger syd-øst for Dagmar Petersens Gade endeligt.

Aarhus Kommune har meddelt, at en klage over planvedtagelsen er afvist, hvilket betyder at lokalplanen fortsat gælder.

Hermed er alle betingelser i den betingede købsaftale opfyldt, hvorefter at det endelige køb effektueres, og det forventes at ske den 13.2.2024.

Prime Office vil på den kommende generalforsamling den 10. april 2024 redegøre detaljeret for det samlede byggeri og projekt.

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer.

