BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 6. februar 2024

SELSKABSMEDDELELSE NR. 1/2024

Resultatforventning

Brøndby IF kan oplyse, at selskabet præciserer resultat før skat for regnskabsåret 1. januar 2023 – 30. juni 2024 (18 måneder) til et underskud i niveauet -140 mio. kr. til -110 mio. kr., hvor der tidligere var forventet et underskud i niveauet -170 mio. kr. til -130 mio. kr. jf. selskabsmeddelelse 12/2023.

Dette sker på baggrund at et væsentligt forbedret driftsresultat for andet halvår 2023 samt resultateffekterne af januar transfervinduet.

Brøndby IF's resultatforventning er behæftet med usikkerhed.

Brøndby IF

Bestyrelsen

