Stingray dévoile ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2024

La croissance interne s’est chiffrée à 23,9 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises en raison surtout de la vigueur du secteur solutions médias pour commerces de détail.

Les produits ont augmenté de 12,4 % pour atteindre 100,3 millions de dollars, comparativement à 89,2 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté 1) a augmenté de 12,2 % pour s’établir à 38,6 millions de dollars, comparativement à 34,5 millions de dollars. Le BAIIA ajusté par secteur s’est chiffré à 27,9 millions de dollars ou 42,5 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 12,3 millions de dollars ou 35,6 % des produits pour le secteur Radio et à (1,6) million de dollars pour le secteur Siège social.

Le bénéfice net s’est établi à 9,1 millions de dollars (0,13 $ par action 1) ), comparativement à 12,9 millions de dollars (0,19 $ par action 1) ).

Le bénéfice net ajusté 1) a augmenté à 18,5 millions de dollars (0,27 $ par action 1) ), comparativement à 16,5 millions de dollars (0,24 $ par action 1) ).

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 25,6 % pour atteindre 30,9 millions de dollars (0,45 $ par action 1) ), comparativement à 24,6 millions de dollars (0,35 $ par action 1) ).

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) ont augmenté de 80,6 % pour atteindre 32,7 millions de dollars (0,47 $ par action 1) ), comparativement à 18,1 millions de dollars (0,26 $ par action 1) ).

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté 1) pro forma s’est établi à 2,99 fois, comparativement à 3,34 fois.

810,000 abonnés en streaming, en hausse de 0.6% par rapport au T3 2023.

372 400 actions ont été rachetées et annulées pour un total de 1,9 million de dollars, comparativement à 340 900 actions qui ont été rachetées et annulées pour un total de 1,6 million de dollars.



MONTRÉAL, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2024, clos le 31 décembre 2023.

Faits saillants financiers



(en milliers de dollars canadiens,

sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Périodes de neuf mois closes les

31 décembre 2024 2023 % 2024 2023 % Produits 100 278 89 242 12,4 261 763 245 013 6,8 BAIIA ajusté1) 38 648 34 450 12,2 96 432 87 567 10,1 Bénéfice net 9 070 12 944 (29,9 ) 32 577 25 672 26,9 Par action – dilué (en $) 0,13 0,19 (31,6 ) 0,47 0,37 27,0 Bénéfice net ajusté1) 18 483 16 464 12,3 44 930 40 534 10,8 Par action – dilué (en $) 0,27 0,24 12,5 0,65 0,58 12,1 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 30 902 24 605 25,6 74 263 59 397 25,0 Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 32 655 18 085 80,6 66 690 48 753 36,8

1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul de ces mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 5 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 6 et 7.





Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2024 :

« Stingray a affiché des résultats exceptionnels au troisième trimestre, dépassant la barre des 100 millions de dollars de produits pour la première fois de son histoire, tout en générant un BAIIA ajusté de 38,6 millions de dollars et des flux de trésorerie disponibles ajustés de 32,7 millions de dollars. Cette performance opérationnelle hors pair découle d’une croissance interne de 23,9 % d’un exercice à l’autre pour le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises, dont une hausse combinée de 84,3 % des produits publicitaires tirés des médias pour espaces commerciaux et des chaînes FAST. Nous ouvrons la voie dans le secteur des solutions médias pour commerces de détail, en fournissant aux grands détaillants une plateforme technologique qui diffuse des publicités adaptées sur un réseau numérique à quelques minutes d’intervalle afin de monétiser pleinement la présence des consommateurs en magasin. La réaction du vaste marché américain a été remarquable, les ventes globales de Stingray ayant augmenté de 39,7 % chez nos voisins du sud au troisième trimestre. Du côté des chaînes FAST, nous avons accru de près du double le nombre d’heures d’écoute d’un trimestre à l’autre, le portant à 29 millions grâce à l’intégration de 18 nouvelles chaînes Stingray sur Samsung TV Plus aux États-Unis au cours d’une période de plus de deux mois du troisième trimestre de 2024. »

« En ce qui concerne le divertissement en voiture, le déploiement initial de Stingray Karaoke dans 300 000 voitures BYD va bon train, et nous avons renforcé notre partenariat avec le plus important fabricant de véhicules à énergie alternative au monde en lançant Calm Radio dans des modèles vendus dans des dizaines de pays. Cet accord récent est très important pour nous, car il diversifie notre offre de produits pour automobiles dans l’univers du bien-être afin d’améliorer le parcours du conducteur, tout en mettant en lumière notre pertinence émergente dans le paysage mondial du divertissement en voiture. »

« Dans l’ensemble, les produits de notre secteur Diffusion et musique pour entreprises se sont accrus de 21,2 % pour s’établir à 65,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, alors que les produits du secteur Radio sont demeurés relativement stables d’un exercice à l’autre, à 34,6 millions de dollars, alors que nous avons continué à accroître notre part des marchés locaux grâce à notre effectif de vente directe. Compte tenu de nos résultats financiers soutenus et solides, nous sommes convaincus que Stingray continuera de générer une solide croissance des produits pour l’exercice 2025, avec des marges comparables », a conclu M. Boyko.

Résultats du troisième trimestre

Les produits du troisième trimestre de 2024 ont progressé de 11,1 millions de dollars, ou 12,4 %, pour atteindre 100,3 millions de dollars, en comparaison de 89,2 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2023. L’augmentation d’un exercice à l’autre s’explique surtout par la croissance des produits publicitaires tirés des solutions médias pour commerces de détail et des produits tirés des chaînes FAST.

Pour le trimestre, les produits générés au Canada ont augmenté de 1,6 million de dollars, ou 3,1 %, passant de 49,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 à 51,0 millions de dollars. L’augmentation reflète essentiellement l’accroissement des produits publicitaires tirés des solutions médias pour commerces de détail.

Les produits générés aux États-Unis ont progressé de 10,5 millions de dollars, ou 39,7 %, d’un exercice à l’autre, pour atteindre 37,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, comparativement à 26,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Cette progression s’explique par la vigueur des produits publicitaires tirés des solutions médias pour commerces de détail et des produits tirés des chaînes FAST.

Les produits générés dans les autres pays se sont chiffrés à 12,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, en baisse de 1,0 million de dollars, ou 7,8 %, comparativement à ceux de 13,2 millions de dollars inscrits au troisième trimestre de 2023. Le recul d’un exercice à l’autre est attribuable à la baisse des produits tirés des chaînes audio de même que des solutions de publicité en magasin en raison de la restructuration de cette division. Ces facteurs ont été compensés en partie par l’incidence positive du change.

Au troisième trimestre de 2024, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 11,4 millions de dollars, ou 21,2 %, passant de 54,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 à 65,6 millions de dollars. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des produits publicitaires tirés des solutions médias pour commerces de détail et des produits tirés des chaînes FAST. Les produits du secteur Radio ont diminué de 0,5 million de dollars, ou 1,3 %, pour s’établir à 34,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, comparativement à 35,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, les produits publicitaires tirés du temps d’antenne local et national des agences ayant diminué d’un exercice à l’autre, ce qui a été compensé en partie par l’augmentation des produits tirés de ventes directes locales.

Le BAIIA ajusté consolidé1) s’est amélioré pour s’établir à 38,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, contre 34,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, soit une hausse de 4,1 millions de dollars, ou 12,2 %. L’augmentation du BAIIA ajusté1) s’explique essentiellement par des produits plus élevés. La marge du BAIIA ajusté1) s’est établie à 38,5 % au troisième trimestre de 2024, comparativement à 38,6 % pour la période correspondante de 2023, cette légère baisse étant attribuable à la diminution du BAIIA ajusté1) du secteur Radio.

Un bénéfice net de 9,1 millions de dollars (0,13 $ par action) a été inscrit au troisième trimestre de 2024, comparativement à 12,9 millions de dollars (0,19 $ par action) au troisième trimestre de 2023. Cette baisse est essentiellement attribuable à une perte non réalisée sur les instruments financiers dérivés et à la hausse des charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées du fait d’une hausse du cours de l’action. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l’augmentation des résultats d’exploitation et la diminution de la charge d’impôt.

Le bénéfice net ajusté1) s’est chiffré à 18,5 millions de dollars (0,27 $ par action) pour le troisième trimestre de 2024, comparativement à 16,5 millions de dollars (0,24 $ par action) pour la période correspondante de 2023. Cette hausse s’explique surtout par l’augmentation des résultats d’exploitation, contrebalancée en partie par une perte de change plus élevée.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 30,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, en comparaison de 24,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. L’amélioration d’un exercice à l’autre s’explique en majeure partie par le recouvrement non récurrent d’impôt sur le résultat attribuable au secteur Radio et par l’augmentation des résultats d’exploitation, facteurs contrebalancés en partie par la hausse de la variation négative nette des éléments hors trésorerie liés à l’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ajustés1) dégagés au troisième trimestre de 2024 se sont élevés à 32,7 millions de dollars, comparativement à 18,1 millions de dollars pour la période correspondante de 2023. La hausse s’explique en majeure partie par le recouvrement non récurrent d’impôt sur le résultat attribuable au secteur Radio et par l’augmentation des résultats d’exploitation.

Au 31 décembre 2023, la société disposait de 7,0 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d’une dette subordonnée de 25,6 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 362,9 millions de dollars, dont une tranche d’environ 61,0 millions de dollars était disponible. Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma1) s’établissait à 2,99 fois au 31 décembre 2023, contre 3,34 fois au 31 décembre 2022.

Déclaration de dividende

Le 6 février 2024, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 15 mars 2024 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 29 février 2024.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 22 janvier 2024, la société a annoncé le lancement de cinq chaînes vidéo sur la plateforme télévisuelle gratuite soutenue par la publicité Xiaomi TV+. Cette nouvelle collaboration est rendue possible grâce au soutien commercial et à l’expertise de THEMA, une société du groupe Canal+. L’offre riche et diversifiée de Stingray est accessible dès maintenant sur tous les téléviseurs Android TV (sur téléchargement de l’appli Xiaomi TV+) en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Une expansion à d’autres pays est prévue l’an prochain.

Le 10 janvier 2024, la société a annoncé que Stingray Karaoke sera intégré au service d’infodivertissement à bord de l’innovant et luxueux prototype AFEELA fabriqué par Sony Honda Mobility Inc. et présenté en primeur dans le cadre de l’édition 2024 du Consumer Electronics Show (CES). Cette collaboration marque le début d’une relation féconde entre les deux entreprises.

Le 8 janvier 2024, la société a annoncé le lancement d’une expérience de karaoké de nouvelle génération, comprenant des fonctionnalités de perfectionnement vocal et de ludification, destinée au marché de l’automobile. Son partenaire, The Singing Machine Company, Inc., a annoncé le lancement de son micro de karaoké entièrement intégré aux véhicules et doté d’un détecteur de tonalité, conçu exclusivement pour la fonctionnalité de perfectionnement vocal de Stingray, dans le cadre de l’édition 2024 du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas du 9 au 12 janvier 2024.

Le 5 janvier 2024, la société a annoncé l’expansion de son entente mondiale avec BYD, le plus important fabricant de véhicules à énergie alternative au monde. Suite à l’intégration réussie de Stingray Karaoke, BYD inclura désormais l’appli Calm Radio dans ses modèles vendus dans des dizaines de pays. Il s’agit de la première fois que Calm Radio est déployé sur une plateforme OEM de véhicules électriques, démontrant l’engagement de Stingray à révolutionner le paysage mondial du divertissement automobile avec un contenu captivant et des fonctionnalités innovantes.

Le 17 novembre 2023, la société a annoncé le lancement de 18 nouvelles chaînes sur Samsung TV Plus. Entièrement gratuit et soutenu par la publicité, ce service de Samsung diffuse en continu des contenus télévisuels et vidéos à la demande (AVOD). Ces chaînes sont rendues accessibles dès maintenant aux propriétaires d’appareils connectés de Samsung (téléviseurs, téléphones Galaxy, moniteurs et réfrigérateurs Family Hub) partout aux États-Unis. Les nouvelles chaînes audio de Samsung TV Plus couvrent un vaste éventail de genres et de styles musicaux. Hot Country, Remember the 80’s, Nothin’ but 90’s, Flashback 70’s, Smooth Jazz, Easy Listening, The Spa, Today’s K-Pop, Today’s Latin Pop, Romance Latino, Classic Rock, Hip Hop and Greatest Hits… il y en a pour tous les goûts. L’étendue de cette sélection de chaînes témoigne de l’engagement de Stingray à procurer une expérience musicale riche et diversifiée qui saura plaire à son public varié.

Le 16 novembre 2023, la société a annoncé le lancement de sa plus récente chaîne télé : Stingray Holidayscapes. Accessible dès maintenant à l’aide des téléviseurs connectés de LG, cette nouvelle chaîne enrichit désormais l’expérience télévisuelle de millions de personnes partout en Amérique du Nord. Dans le confort de votre foyer, Stingray Holidayscapes crée l’ambiance parfaite pour rendre vos activités et rassemblements mémorables, quelle que soit la saison. La chaîne présente un élégant amalgame de scènes festives et de vidéos axées sur la célébration et l’art de vivre, afin de tisser la toile de fond parfaite pour toutes vos occasions préférées. Avec son vaste répertoire, qui s’étend des touchantes chansons d’amour de la Saint-Valentin jusqu’aux sombres succès pop d’Halloween, en passant par les classiques intemporels de Noël, l’esprit festif de Stingray Holidayscapes est contagieux 365 jours par année.

Le 9 novembre 2023, la société a annoncé l’ajout de cinq nouvelles chaînes FAST sur Pluto TV sur le marché canadien. Ce nouveau partenariat réitère l’engagement de Stingray à proposer un contenu diversifié de qualité supérieure d’un océan à l’autre.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com .

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2023, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.



Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le BAIIA ajusté DDM et le BAIIA ajusté pro forma

3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2023

T3 2024 31 déc.

2022

T3 2023 31 déc.

2023

Cumul 2024 31 déc.

2022

Cumul 2023 Bénéfice net 9 070 12 944 32 577 25 672 Charges financières (produits financiers), montant net 15 159 7 205 25 147 23 086 Variation de la juste valeur des placements 103 68 124 (300 ) Impôts 3 186 5 037 12 391 8 787 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 2 401 1 784 7 159 7 331 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 074 1 092 3 228 3 281 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 003 4 596 13 247 14 190 Rémunération fondée sur des actions 121 153 342 454 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 2 747 (238 ) 2 130 (211 ) Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 784 1 809 87 5 277 BAIIA ajusté 38 648 34 450 96 432 87 567 Marge du BAIIA ajusté 38,5 % 38,6 % 36,8 % 35,7 % Bénéfice net 9 070 12 944 32 577 25 672 Ajustements : Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments financiers dérivés 5 056 (1 642 ) 821 809 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 003 4 596 13 247 14 190 Variation de la juste valeur des placements 103 68 124 (300 ) Rémunération fondée sur des actions 121 153 342 454 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 2 747 (238 ) 2 130 (211 ) Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 784 1 809 87 5 277 Charge d’impôt liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, aux pertes liées (profits liés) à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés ainsi qu’aux coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (3 401 ) (1 226 ) (4 398 ) (5 357 ) Bénéfice net ajusté 18 483 16 464 44 930 40 534 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 69 068 69 678 69 282 69 872 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,27 0,24 0,65 0,58





(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2023 31 décembre

2022 31 mars

2023 BAIIA ajusté DDM 123 005 108 590 114 140 Initiatives de réduction des coûts durables 4 459 5 074 2 325 BAIIA ajusté pro forma 127 464 113 664 116 465



Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 9 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 déc.

2023

T3 2024 31 déc.

2022

T3 2023 31 déc.

2023

Cumul 2024 31 déc.

2022

Cumul 2023 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 30 902 24 605 74 263 59 397 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (1 742 ) (1 997 ) (5 461 ) (5 247 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (256 ) (532 ) (876 ) (898 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 279 ) (1 978 ) (3 853 ) (4 707 ) Intérêts payés (6 620 ) (6 882 ) (19 286 ) (17 050 ) Remboursement d’obligations locatives (997 ) (974 ) (3 422 ) (3 311 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation 9 500 3 376 23 644 14 559 Perte non réalisée sur change 2 363 658 1 594 733 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 784 1 809 87 5 277 Flux de trésorerie disponibles ajustés 32 655 18 085 66 690 48 753 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 69 068 69 678 69 282 69 872 Flux de trésorerie disponibles ajustés par action – dilués 0,47 0,26 0,96 0,70



Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2023 31 décembre

2022 31 mars

2023 Facilités de crédit 362 902 366 168 360 990 Dette subordonnée 25 577 25 517 25 543 Trésorerie et équivalents de trésorerie (6 991 ) (12 303 ) (15 453 ) Dette nette 381 488 379 382 371 080 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,99 3,34 3,19

