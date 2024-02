Terdepan dalam Kemewahan: Automobili Pininfarina Dianugerahi Tiga Penghargaan Internasional

Automobili Pininfarina bermula pada tahun 2024 dengan beragam penghargaan yang dimenangkan karena desainnya

PURA Vision dianugerahi penghargaan Perak dalam kategori Desain Produk Konseptual / Desain Produk Otomotif & Transportasi pada The International Design Awards

Automobili Pininfarina dinobatkan sebagai 'Pabrikan Mobil Bertenaga Listrik Mewah Tahun 2024' oleh LUXlife Magazine

Battista Edizione Nino Farina dianugerahi Mobil Hiperelektrik Terbaik pada Robb Report Monaco & Côte d’Azur Car of the Year 2024

Kumpulan lengkap aset untuk mendukung berita ini dapat ditemukan di sini

CAMBIANO, Italia, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobili Pininfarina telah mengawali tahun 2024 dengan memenangkan tiga penghargaan, sembari terus membangun kesuksesan memecahkan rekor tahun sebelumnya .

LUXlife Magazine menobatkan Automobili Pininfarina sebagai 'Pabrikan Mobil Bertenaga Listrik Mewah Tahun 2024' pada penghargaan tahunannya.

Merayakan prestasinya yang tak tertandingi dan kreatifitasnya yang mengagumkan dalam kategori kemewahan, LUXlife memberi penghargaan kepada para pemimpin dan pelopor yang mendefinisikan kembali makna keunggulan dalam industri ini dengan menetapkan standar akan kecanggihan dan keanggunan yang lebih tinggi. Automobili Pininfarina sebelumnya adalah pemenang dalam kategori 'Pemimpin dalam Kemewahan'.

Penghargaan ini diikuti oleh kemenangan lain untuk konsep desain PURA Vision dengan mendapatkan penghargaan Perak dalam Produk Konseptual / Desain Produk Otomotif & Transportasi pada Penghargaan Desain Internasional 2024.

PURA Vision merupakan awal dari apa yang pernah dijanjikan dalam tulisan Dave Amantea, Chief Design Officer dari Automobili Pininfarina, sebagai era terobosan kendaraan listrik mewah. Konsep desain Pura Vision dipamerkan dalam 2023 Monterey Car Week.

Dave Amantea, Chief Design Officer, berkomentar: "Filosofi desain PURA kami semuanya mengenai kesederhanaan dan keindahan yang tak lekang oleh waktu, yang tercermin dalam setiap model Automobili Pininfarina. Siluet yang elegan dan proporsi yang dramatis merefleksikan gaya ini pada PURA Vision, yang digambarkan di sini sebagai Kendaraan Utilitas Mewah elektrik (e-LUV) yang pertama di dunia."

Berbagai prinsip filosofi PURA, yang ditetapkan oleh Automobili Pininfarina, mentransformasikan DNA model ikonik dari desain masa lalu Pininfarina SpA untuk mendefinisikan masa depan dengan mengadaptasi inspirasi mobil klasik ikonik dengan elemen futuristik.

Terinspirasi oleh desain klasik dan detailing yang indah, PURA Vision menghadirkan siluet elegan dengan desain kabin belakang yang berani yang menggabungkan keindahan yang tak lekang oleh waktu dengan detailing yang indah untuk menciptakan identitas yang dinamis dengan tampilan tiada duanya. Fitur-fitur yang memukau termasuk glasshouse yang sempit dan pintu tanpa pilar yang dapat dibuka tiga kali, yang memberikan akses terbaik ke kabinnya yang canggih.

Baru-baru ini, Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina dinobatkan sebagai Mobil Hiperelektrik Terbaik di Robb Report Monaco & Côte d'Azur Car of the Year 2024. Diperkenalkan pada Goodwood Festival of Speed 2023, mobil ini merupakan penghormatan kepada legenda balap Nino Farina - keponakan dari pendiri perusahaan Battista 'Pinin' Farina dan Juara Dunia Formula Satu yang pertama.

Masing-masing dari lima contoh unik ini menampilkan detail yang sangat indah yang menggambarkan tonggak sejarah yang berbeda dalam karier balap Nino. Finishing dengan cat Rosso Nino khusus yang dilengkapi dengan corak khusus pada bodi bagian bawah, dengan warna Bianco Sestriere dan Iconica Blu, desain eksteriornya dilengkapi dengan velg Glorioso berbahan alumunium tempa palang 10 berwarna Satin Gold.

