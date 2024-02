ผู้นำด้านความหรูหรา: บริษัท Automobili Pininfarina ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลการันตีระดับสากลถึงสามรางวัล

Automobili Pininfarina เริ่มต้นปี 2024 ด้วยการคว้ารางวัลหลายรายการในสาขาการออกแบบยานยนต์

รถยนต์ PURA Vision ได้รับรางวัลเหรียญเงินในสาขา Conceptual Products / Automotive & Transport Product Design ในการจัดงานมอบรางวัล International Design Awards

Automobili Pininfarina ได้รับรางวัล ‘Luxury Electric Performance Car Manufacturer of the Year 2024’ ที่จัดโดยนิตยสาร LUXlife Magazine

รถยนต์สุดหรู Battista Edizione Nino Farina คว้ารางวัล Best Electric Hypercar ในการจัดงานมอบรางวัล Car of the Year 2024 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Robb Report Monaco & Côte d’Azur

CAMBIANO, อิตาลี, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- บริษัท Automobili Pininfarina เปิดศักราชปี 2024 ด้วยการคว้าสามรางวัล บริษัทต่อยอดความสำเร็จโดย การทำลายสถิติในผลงานความสำเร็จของปีก่อน

นิตยสาร LUXlife Magazine ได้ยกให้บริษัท Automobili Pininfarina เป็น ‘Luxury Electric Performance Car Manufacturer of the Year 2024 (ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงสุดหรูแห่งปี 2024)’ ในงานประกาศรางวัลประจำปี

เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นที่ไม่ธรรมดาและหาตัวจับยากในขอบเขตด้านความหรูหรา นิตยสาร LUXlife ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติในด้านความเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกที่ให้คำนิยามใหม่ของความเป็นเลิศภายในวงการรถยนตร์โดยการกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นในความล้ำสมัยและความสง่างาม Automobili Pininfarina คว้ารางวัลในสาขา 'Leaders in Luxury (ผู้นำด้านความหรูหรา)'

ตามมาด้วยอีกรางวัลหนึ่งสำหรับแนวคิดการออกแบบรถยนต์ PURA Vision ซึ่งได้รับเหรียญเงินในสาขา Conceptual Products / Automotive & Transport Product Design ในการจัดงานมอบรางวัล 2024 International Design Awards

รถยนต์ไฟฟ้า PURA Vision ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปฏิวัติสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูซึ่ง Dave Amantea ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการออกแบบได้ระบุไว้ มีการเปิดตัวในงาน 2023 Monterey Car Week

Dave Amantea, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการออกแบบ (Chief Design Officer) ได้กล่าวไว้ว่า: “ปรัชญาการออกแบบรถยนต์ Our PURA ของเรา คือ ความเรียบง่ายและความงามเหนือกาลเวลา ซึ่งได้ออกแบบมาเป็นรถยนต์ของ Automobili Pininfarina ทุกรุ่น ความหรูหราที่สง่างามและสัดส่วนที่อลังการสื่อถึงความหมายนี้ในรถยนต์ PURA Vision ซึ่งในที่นี้มองเห็นได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Luxury Utility Vehicle (e-LUV) สุดหรูคันแรกของโลก"

หลักการด้านปรัญชาของรถยนต์ PURA ที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Automobili Pininfarina นั้นได้เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของรุ่นรถยนต์ที่โดดเด่นของ Pininfarina SpA ในอดีตเพื่อกำหนดอนาคต โดยการสร้างสมดุลแรงบันดาลใจระหว่างรถยนต์คลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์กับองค์ประกอบรถยนต์เพื่ออนาคต

ด้วยแรงบันดาลใจจากสัดส่วนแบบคลาสสิกและรายละเอียดอันวิจิตรบรรจง รถยนต์ไฟฟ้า PURA Vision จึงมีรูปทรงที่หรูหราพร้อมสัดส่วนของแค็ปหลังที่โดดเด่น ผสมผสานความงามเหนือกาลเวลาเข้ากับรายละเอียดอันวิจิตรงดงาม สร้างเอกลักษณ์เชิงพลวัตรพร้อมด้วยตัวตนที่แน่แท้ไม่ผิดเพี้ยน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ชวนตะลึง ได้แก่ เรือนกระจกแคบ และประตูบานเปลือยสามบาน ซึ่งช่วยให้เข้าถึงห้องโดยสารอันหรูหราได้อย่างมากที่สุด

ล่าสุด บริษัท Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina ได้รับรางวัล Best Electric Hypercar ในการจัดงานมอบรางวัล Car of the Year 2024 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Robb Report Monaco & Côte d’Azur โดยมีการเปิดตัวที่งาน Goodwood Festival of Speed ​​ปี 2023 เพื่อเป็นเกียรติแก่นักขับรถแข่งระดับตำนาน นั่นก็คือ Nino Farina ซึ่งเป็นหลานชายของ Battista 'Pinin' Farina ผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นแชมป์โลก Formula One คนแรก

ตัวอย่างที่ไม่เหมือนใครในทั้งห้าตัวอย่างจะให้รายละเอียดซึ่งอ้างอิงถึงเหตุการณ์สำคัญที่แตกต่างกันในอาชีพนักแข่งรถของ Nino เคลือบเงาด้วยสี Rosso Nino ที่ต้องการ เสริมด้วยลวดลายพิเศษบนตัวถังล่าง เคลือบด้วยสี Bianco Sestriere และ Iconica Blu ปิดท้ายดีไซน์ภายนอกด้วยล้ออัลลอย Glorioso อะลูมิเนียมฟอร์จ 10 ก้านสีซาตินโกลด์ (Satin Gold)

บริษัท Automobili Pininfarina มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านยานยนต์จากแบรนด์รถหรูและระดับพรีเมียม รถยนต์ Battista hyper GT ที่ได้รับการออกแบบ วิศวกรรม และผลิตโดยช่างฝีมือในอิตาลี และรถยนต์ในอนาคตทุกรุ่นจะวางจำหน่ายในตลาดหลักทุกแห่งทั่วโลกภายใต้แบรนด์ Pininfarina บริษัทมีเป้าหมายที่จะออกแบบสำหรับผู้ที่ชอบลิ้มลองประสบการณ์ระดับแนวหน้าของโลก Automobili Pininfarina GmbH เป็นการลงทุนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ในกิจการของบริษัท Mahindra & Mahindra Ltd หลังจากการลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าระหว่าง Pininfarina S.p.A. และ Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการออกแบบและกำลังการผลิตโดยยึดจากประสบการณ์ 94 ปีของบริษัทที่มีเอกลักษณ์ในการผลิตรถยนต์ที่โดดเด่นที่สุดของโลกจำนวนมากมาย