奢侈品领导者：Automobili Pininfarina荣获三项国际大奖

2024年伊始，Automobili Pininfarina凭借卓越设计荣膺多项大奖

PURA Vision荣获“国际设计大奖”概念产品/汽车与运输产品设计类银奖

Automobili Pininfarina被《LUXlife》杂志评为“2024年最佳豪华高性能电动汽车制造商”

Battista Edizione Nino Farina在Robb Report Monaco & Côte d'Azur 2024年度汽车评选中荣获“最佳电动超级跑车”称号

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坎比亚诺，意大利, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继去年取得创纪录的成功后 ，Automobili Pininfarina于2024年初斩获三项大奖。

在《LUXlife》杂志的年度评选中，Automobili Pininfarina被评为“2024年最佳豪华高性能电动汽车制造商”。

LUXlife奖项旨在表彰在奢侈品领域取得无与伦比的成就和展现非凡创造力的领导者和先驱者，他们在行业内重新定义卓越，为尖端和优雅设立更高的标准。 Automobili Pininfarina荣获“奢侈品领导者”类奖项。

随后，PURA Vision的设计概念荣获2024年“国际设计大奖”概念产品/汽车与运输产品设计类银奖。

PURA Vision标志着电动豪华车将进入一个开创性时代，由首席设计官Dave Amantea倾力缔造。 该车型于2023年蒙特雷汽车周上公开亮相。

首席设计官Dave Amantea表示：“我们的PURA设计理念追求简约和永恒之美，这一设计理念融入到了Automobili Pininfarina的每款车型中。 PURA Vision优雅的轮廓和引人注目的比例诠释了这一设计理念，标志着首款豪华多功能电动车的诞生。”

Automobili Pininfarina确立的PURA设计哲学，将Pininfarina SpA过去经典车型的DNA转化为定义未来的要素，巧妙地将标志性经典汽车的灵感与未来主义元素相结合。

PURA Vision从经典比例和精致细节中汲取灵感，呈现出优雅的轮廓和大胆的驾驶室/后部比例，将永恒之美与精致细节完美结合，打造出无与伦比的动感形象。 其惊艳的特点包括狭长的玻璃结构和三开式无柱车门，为进入其精致座舱提供了极大的便利。

最近，Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina在Robb Report Monaco & Côte d'Azur 2024年度汽车评选中荣获“最佳电动超级跑车称号”。 该车型在2023年古德伍德速度节上首次公开亮相，致敬赛车传奇人物Nino Farina——公司创始人Battista ‘Pinin’ Farina的侄子，也是首位一级方程式世界冠军。

该车型有五个独特版本，每个版本都有一处精致细节，旨在纪念Nino赛车生涯中的不同里程碑。 这款车采用定制的Rosso Nino涂装，并在车身下部配有特别涂饰，辅以Bianco Sestriere和Iconica Blu配色，并选用Satin Gold十辐锻造铝合金Glorioso轮毂。

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编者按

关于Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina运营总部设在德国慕尼黑，拥有一支来自豪华和高档汽车品牌的经验丰富的汽车管理团队。 Battista hyper GT和所有未来车型均在意大利手工设计、构建和生产，将以Pininfarina品牌在全球所有主要市场销售。 该公司致力于为全球顶尖风尚缔造者设计独特体验。 在Pininfarina S.p.A.和Mahindra & Mahindra Ltd签署商标许可协议后，Automobili Pininfarina GmbH由Mahindra & Mahindra Ltd百分百投资。 Pininfarina S.p.A.凭借其94年来在生产世界众多标志性汽车的独特经验，在支持设计和生产能力方面发挥着重要作用。