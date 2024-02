Amundi: Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2023





2023 : résultat net1,2 en hausse à plus d’1,2 Md€, collecte de +26 Md€ dont +19 Md€ au T4

Des résultats financiers

en hausse Haut niveau de résultat net ajusté1,2 2023 : 1 224 M€, +3,9% /2022



Maîtrise des coûts malgré l’inflation, maintien d’une efficacité opérationnelle au meilleur niveau

Coefficient d’exploitation de 53,2%2, qui reste au meilleur niveau de l’industrie T4 : résultat net ajusté1,2 de 313 M€, +7,9% T4/T3

Dividende par action proposé à l’assemblée générale : 4,10 € par action, soit un rendement de 6,6%3 Une collecte élevée grâce à un modèle diversifié Encours : 2 037 Md€ au 31 décembre 2023, +7,0% sur un an



Collecte 2023 : +26 Md€



Forte collecte dans des expertises adaptées au contexte de marché : gestion active obligataire +18 Md€ 4 , produits de trésorerie +19 Md€

gestion active obligataire +18 Md€ , produits de trésorerie +19 Md€ Actifs MLT5 à l’équilibre sur l’année malgré le contexte d’aversion au risque

(vs. forte décollecte en actifs MLT sur le marché européen des fonds ouverts6) Succès des innovations produits : Amundi numéro 1 mondial en fonds à maturité obligataires (+11 Md€ de collecte en 2023), forte collecte en produits structurés (+5,6 Md€)



T4 : collecte de très haut niveau à +19,5 Md€ Poursuite du développement selon les axes stratégiques du PMT 2025 2023 : développement en ligne avec les priorités du plan Ambitions 2025 : Gestion passive : +13 Md€ de collecte en ETF

+13 Md€ de collecte en ETF Actifs réels : +2 Md€ de collecte en dette privée et multi-gestion

+2 Md€ de collecte en dette privée et multi-gestion Asie : encours de 399 Md€, forte collecte des JV en Inde et Corée

encours de 399 Md€, forte collecte des JV en Inde et Corée Technologie & services : +10 nouveaux clients pour Amundi Technology

+10 nouveaux clients pour Amundi Technology Investissement responsable : Amundi dans le Top 3 mondial pour sa politique de vote sur les enjeux environnementaux et sociaux7 Acquisition d’Alpha Associates Acquisition créatrice de valeur dans le domaine des actifs réels (dette privée, infrastructures, private equity) 8,5 md€ d’encours en multi-gestion d’actifs privés

Croissance moyenne annuelle des encours de +15% depuis 2018

Retour sur investissement > 13% attendu après 3 ans

Paris, le 7 février 2024

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 6 février 2024 sous la présidence de Philippe Brassac, et a arrêté les comptes du quatrième trimestre et de l’année 2023.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« L’année 2023 a été très satisfaisante pour Amundi : notre collecte a atteint +26 Md€ et notre résultat net a progressé de +4% à plus d’1,2 Md€. Nous poursuivons par ailleurs notre plan stratégique de développement avec l’annonce d’une acquisition dans les actifs réels.

Tout au long de l’année, Amundi a su accompagner ses clients avec des solutions adaptées aux conditions de marché, dans l’obligataire, la gestion passive et les produits de trésorerie, où nous bénéficions d’une forte reconnaissance de nos expertises. De même, nos produits structurés et nos fonds à maturité obligataires, segment sur lequel Amundi est le leader mondial, ont particulièrement séduit nos clients, dans un contexte de taux et d’inflation élevés.

La croissance de notre rentabilité a été obtenue grâce à des revenus en hausse, à la contribution très dynamique de nos JV asiatiques, et au maintien de notre efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, nous continuons à mettre en œuvre notre plan stratégique, avec l’acquisition d’Alpha Associates, qui nous permettra d’accélérer notre développement sur le marché en forte croissance des actifs privés. Cette opération est parfaitement en ligne avec nos objectifs stratégiques et nos critères d’acquisition, et constitue un vecteur supplémentaire de croissance et de création de valeur pour nos clients et nos actionnaires. »

Les faits marquants de 2023





Poursuite de l’aversion au risque dans des marchés incertains

Les marchés actions8 comme obligataires9 ont fortement progressé en fin d’année, portant leur progression sur l’année à respectivement +18,6% et +7,2%. Pourtant, en moyenne annuelle, la progression est plus faible pour les actions, à +6,7%, et les marchés obligataires sont même en baisse, de -6,0%, les taux longs10 moyens ayant progressé de +130 pb environ sur la période. Au quatrième trimestre, la moyenne des marchés actions est en légère baisse, de -0,6%, par rapport au trimestre précédent, alors que la moyenne des marchés obligataires est en légère hausse sur la même période, à +1,3%.

L’effet marché sur les commissions de gestion est neutre en comparaison annuelle et légèrement négatif T4/T3, la progression des marchés actions étant compensée sur les deux périodes par la baisse des marchés obligataires liée à la hausse des taux. Ces évolutions reflètent la volatilité des marchés, source de l’aversion au risque des clients de la gestion d’actifs.

Cette aversion au risque s’est à nouveau traduite par de faibles volumes sur le marché de la gestion d’actifs en Europe, avec une collecte en fonds ouverts11 faiblement positive, +104 Md€ au quatrième trimestre, essentiellement tirée par une très forte collecte en produits de trésorerie (+122 Md€) et la gestion passive (+67 Md€), alors que la gestion active moyen-long terme demeure négative sur le trimestre (-85 Md€). Sur l’ensemble de l’année 2023, la collecte sur le marché de la gestion d’actifs en Europe atteint +253 Md€, toujours modeste rapportée aux encours (+2% seulement), et pour l’essentiel tirée par les produits de trésorerie (+196 Md€), la décollecte en gestion active MLT ayant par ailleurs accéléré à la fin de l’année.

Bonnes performances d’activité et de résultats

Dans ce contexte, Amundi réalise de bonnes performances d’activité et de résultats, et s’adapte avec agilité :

Les encours à fin 2023 dépassent les 2 000 Md€, et la collecte nette est positive sur l’ensemble de l’année ;

à fin 2023 dépassent les 2 000 Md€, et la est positive sur l’ensemble de l’année ; elle a été soutenue dans des expertises adaptées au contexte de marché – produits de trésorerie, gestion active obligataire et produits structurés ;

– produits de trésorerie, gestion active obligataire et produits structurés ; les nouveaux produits répondant aux besoins de préservation du capital ont rencontré un vif intérêt, que ce soit les fonds obligataires à maturité ou les produits structurés à sous-jacents taux/crédit ;

ont rencontré un vif intérêt, que ce soit les fonds obligataires à maturité ou les produits structurés à sous-jacents taux/crédit ; les équipes de gestion ont dégagé de bonnes performances en 2023 : 73% des encours gérés en fonds ouverts du groupe affichent une performance sur cinq ans dans le premier ou deuxième quartile de leur catégorie selon Morningstar 12 , notamment sur les stratégies actions et trésorerie, 270 fonds étaient notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar, et 83% des encours gérés des fonds actifs 13 surperformaient leur indice de référence sur 5 ans à fin décembre 2023 ;

ont dégagé de bonnes performances en 2023 : 73% des encours gérés en fonds ouverts du groupe affichent une performance sur cinq ans dans le premier ou deuxième quartile de leur catégorie selon Morningstar , notamment sur les stratégies actions et trésorerie, 270 fonds étaient notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar, et 83% des encours gérés des fonds actifs surperformaient leur indice de référence sur 5 ans à fin décembre 2023 ; La recherche constante d’ efficacité opérationnelle a permis de maîtriser les charges et conserver un coefficient d’exploitation au meilleur niveau ;

a permis de maîtriser les charges et conserver un coefficient d’exploitation au meilleur niveau ; Enfin, la situation financière a été encore renforcée, permettant de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires un dividende de 4,10 euros par action, soit un rendement de 6,6%14.

Amundi poursuit son développement

Cette année, premier exercice complet d’exécution du plan stratégique Ambitions 2025, plusieurs initiatives de développement ont été engagées sur les moteurs de croissance identifiés :

L’acquisition d’Alpha Associates permet de renforcer l’expertise en actifs réels : ce spécialiste de la multi-gestion en actifs privés (dette privée, infrastructures et private equity), basé en Suisse et très bien implanté auprès de plus de 100 clients institutionnels, apportera des encours15 de 8,5 Md€ à fin 2023, en croissance de +15% par an en moyenne depuis 5 ans ; la combinaison avec les activités correspondantes d’Amundi va créer un leader européen dans le domaine de la multi-gestion en actifs privés, dont les expertises pourront être distribuées auprès de la large clientèle institutionnelle d’Amundi et adaptées aux besoins de la clientèle Retail ; en conséquence, les synergies de revenus liées à l’acquisition sont anticipées à plus de 20 M€ la cinquième année ; l’opération devrait dégager un retour sur investissement supérieur à 13% après 3 ans, en incluant 10 M€ de synergies cette année-là et en tenant compte du paiement du prix échelonné sur cinq ans et sous conditions de croissance des revenus sur cette période ;

En Asie, les encours progressent pour atteindre 399 Md€, avec une collecte de +21 Md€ (hors Chine) grâce à la poursuite de la forte croissance en Inde et une forte activité de la JV en Corée (+4,4 Md€) ; en Chine, l’activité des JV traduit le début de stabilisation du marché ;

les encours progressent pour atteindre 399 Md€, avec une collecte de +21 Md€ (hors Chine) grâce à la poursuite de la forte croissance en Inde et une forte activité de la JV en Corée (+4,4 Md€) ; en Chine, l’activité des JV traduit le début de stabilisation du marché ; La gestion passive a poursuivi son développement après l’intégration de Lyxor, avec une forte collecte en ETFs (+13,0 Md€ en 2023), dont les encours atteignent 207 Md€ à fin 2023 ; Amundi a lancé un ETF innovant sur la base d’un indice de dettes souveraines de la zone euro 16 , comprenant une part importante d’obligations vertes ; cet ETF a collecté +2 Md€ depuis son lancement en juin ;

a poursuivi son développement après l’intégration de Lyxor, avec une forte collecte en ETFs (+13,0 Md€ en 2023), dont les encours atteignent 207 Md€ à fin 2023 ; Amundi a lancé un ETF innovant sur la base d’un indice de dettes souveraines de la zone euro , comprenant une part importante d’obligations vertes ; cet ETF a collecté +2 Md€ depuis son lancement en juin ; En Technologie & Services : Amundi Technology avait 57 clients à fin 2023, soit +10 sur un an , dont +7 hors de France, tels que le fonds de pension néerlandais Rail&OV, HSBC Securities Services Asia et une banque privée suisse ; la croissance de ses revenus est restée dynamique, à +24% par rapport à l’année 2022 ; Fund Channel (plateforme BtoB distribution de fonds) a atteint les 400 Md€ d’actifs en distribution, et signé deux partenariats pour étendre son offre de services aux distributeurs, l’un avec CACEIS pour l’exécution de transactions sur les fonds, l’autre avec Airfund, assorti d’une prise de participation minoritaire dans cette plateforme d’actifs privés.

En investissement responsable : Amundi a enregistré plusieurs succès, en particulier sur les stratégies en obligations vertes ( Green bonds ), pour lesquelles elle est leader 17 ; la gamme s’inscrivant dans la trajectoire Net Zéro 18 compte à la fin de l’année 40 fonds dans cinq classes d’actifs, avec l’objectif d’atteindre une gamme complète en 2025, en gestion active comme passive ; la part des ETF sur la base d’indices d’investissements responsables a atteint 33% de la gamme 19 , contre 27% à fin 2022, en ligne avec l’objectif de 40% en 2025 ; en termes d’ engagement et de politique de vote , Amundi a initié un dialogue continu sur le Climat avec +966 nouvelles entreprises , très proche de l’objectif de +1000 nouvelles entreprises engagées annoncé dans le cadre du plan Ambitions ESG 2025 ; Amundi a été par ailleurs classée dans le top 3 mondial pour sa politique de vote sur les enjeux environnementaux et sociaux 20 .







Activité

Collecte élevée sur l’année, en particulier au T4, grâce aux produits de trésorerie et aux JV

Les encours gérés par Amundi au 31 décembre 2023 progressent de +7,0% sur un an (par rapport à fin décembre 2022) et de +3,2% sur un trimestre (par rapport à fin septembre 2023), à 2 037 Md€. L’effet marché et change a été très positif au quatrième trimestre (+63,8 Md€) grâce à une forte hausse des marchés actions et obligataires en décembre 2023, représentant plus de la moitié de l’effet marché total sur un an (+126,8 Md€). L’évolution des encours sur le trimestre et sur l’année inclut également un effet périmètre, à savoir la cession de Lyxor Inc, pour -20,0 Md€.

En 2023, Amundi a dégagé une collecte élevée de +25,8 Md€, positive pour le Retail, les Institutionnels et les JV. Elle a été fortement tirée par ces dernières (+7,0 Md€) et par la Trésorerie hors JV (+19,3 Md€). Les actifs MLT21 hors JV sont quasiment à l’équilibre (-0,5 Md€), reflétant le même contraste que sur le marché européen des fonds ouverts entre gestion passive et active :

La gestion passive a collecté +16,6 Md € sur l’année, dont +13,0 Md€ en ETF, tirée par les synergies commerciales liées à l’intégration de Lyxor, le développement de l’offre en taux/crédit (+5.5 Md€, soit 42% de la collecte) et l’élargissement de la gamme d’ETF en investissement responsable ;

a collecté € sur l’année, dont +13,0 Md€ en ETF, tirée par les synergies commerciales liées à l’intégration de Lyxor, le développement de l’offre en taux/crédit (+5.5 Md€, soit 42% de la collecte) et l’élargissement de la gamme d’ETF en investissement responsable ; La gestion active a subi une décollecte (-21,3 Md€), reflet de l’aversion au risque des clients et de leurs arbitrages au profit des produits de trésorerie ou passifs moins risqués : les retraits sont concentrés sur la gestion diversifiée et les actions, alors que les stratégies obligataires ont collecté +9,3 Md€, et même +19,1 Md€ si l’on exclut la décollecte venant des Assureurs CA & SG, liée aux sorties des contrats en euros ;

a subi une décollecte (-21,3 Md€), reflet de l’aversion au risque des clients et de leurs arbitrages au profit des produits de trésorerie ou passifs moins risqués : les retraits sont concentrés sur la gestion diversifiée et les actions, alors que les stratégies obligataires ont collecté +9,3 Md€, et même +19,1 Md€ si l’on exclut la décollecte venant des Assureurs CA & SG, liée aux sorties des contrats en euros ; Les produits structurés , une des expertises clés d’Amundi bien adaptée au contexte d’aversion au risque, ont collecté +5,6 Md€, principalement dans les réseaux partenaires ;

, une des expertises clés d’Amundi bien adaptée au contexte d’aversion au risque, ont collecté +5,6 Md€, principalement dans les réseaux partenaires ; Enfin, les actifs réels et alternatifs (-1,3 Md€) ont résisté à la décollecte sur l’immobilier (-2,1 Md€), grâce à un bon niveau de collecte en dette privée et multi-gestion.

Par segments de clients :

Le Retail hors Amundi BOC affiche un bon niveau de collecte (+10,5 Md€), aussi bien pour les Réseaux France (+5,7 Md€), grâce aux produits structurés et la trésorerie, que pour les Distributeurs tiers (+4,6 Md€) grâce à la gestion passive et la trésorerie ; les Réseaux internationaux sont à l’équilibre (+0,1 Md€), les très bonnes performances commerciales des produits structurés et des fonds obligataires à maturité ayant été compensées par des sorties en produits plus risqués (diversifiés et actions), dans un contexte de forte concurrence des émissions d’emprunts d’Etat destinés aux particuliers, notamment en Italie ;

affiche un bon niveau de collecte (+10,5 Md€), aussi bien pour les (+5,7 Md€), grâce aux produits structurés et la trésorerie, que pour les (+4,6 Md€) grâce à la gestion passive et la trésorerie ; les sont à l’équilibre (+0,1 Md€), les très bonnes performances commerciales des produits structurés et des fonds obligataires à maturité ayant été compensées par des sorties en produits plus risqués (diversifiés et actions), dans un contexte de forte concurrence des émissions d’emprunts d’Etat destinés aux particuliers, notamment en Italie ; L’activité d’ Amundi BOC WM (Chine, -3,7 Md€) a été affectée, surtout au début de l’année 2023, par l’arrivée à maturité des derniers fonds à échéances vendus lors du lancement de cette filiale en 2021 ;

a été affectée, surtout au début de l’année 2023, par l’arrivée à maturité des derniers fonds à échéances vendus lors du lancement de cette filiale en 2021 ; Les Institutionnels (+12,0 Md€) ont connu un bon niveau d’activité dans tous les sous-segments – institutionnels & souverains +12,9 Md€, Corporates +2,7 Md€, Epargne entreprises +1,9 Md€ - à l’exception des Assureurs CA & SG (-5,4 Md€), enregistrant toujours des retraits sur les fonds en euros ; hors ce sous-segment, la collecte (+17,4 Md€) s’est concentrée en produits de trésorerie, en gestion passive, stratégies actives obligataires et en dette privée ;

(+12,0 Md€) ont connu un bon niveau d’activité dans tous les sous-segments – +12,9 Md€, +2,7 Md€, +1,9 Md€ - à l’exception des (-5,4 Md€), enregistrant toujours des retraits sur les fonds en euros ; hors ce sous-segment, la collecte (+17,4 Md€) s’est concentrée en produits de trésorerie, en gestion passive, stratégies actives obligataires et en dette privée ; La bonne activité des JV (+7,0 Md€) vient de l’Inde (SBI MF, +12,2) et de la Corée (NH Amundi, +4,4), alors que la décollecte en Chine (ABC-CA, -10,0, dont -2,0 sur l’activité en extinction Channel business) a été enregistrée surtout au premier semestre, le second étant légèrement positif grâce à la stabilisation du marché chinois des fonds mutuels.

Au quatrième trimestre, la collecte est particulièrement élevée, à +19,5 Md€, avec la poursuite des tendances des neuf premiers mois de l’année, c’est-à-dire une forte collecte en trésorerie hors JV (+11,2 Md€), grâce à une forte activité saisonnière, et dans les JV (+6,3 Md€). Comme sur l’année, l’activité est restée dynamique sur la gestion passive (+5,8 Md€), les stratégies actives obligataires (+4,2 Md€) et les produits structurés (+2,8 Md€), ce qui a permis de dégager une collecte nette positive (+1,9 Md€) pour les actifs MLT hors JV malgré la décollecte sur les stratégies active plus risquées.

Par segments de clientèle le trimestre est également dans les tendances de l’année :

La collecte nette en Retail hors Amundi BOC WM (+1,5 Md€) se concentre sur les Distributeurs Tiers (+1,1 Md€) notamment en trésorerie et gestion passive, et sur les Réseaux France (+0,5 Md€) surtout en trésorerie (+2,1 Md€), le quatrième trimestre ayant été marqué par un ralentissement des émissions de produits structurés ;

(+1,5 Md€) se concentre sur les (+1,1 Md€) notamment en trésorerie et gestion passive, et sur les (+0,5 Md€) surtout en trésorerie (+2,1 Md€), le quatrième trimestre ayant été marqué par un ralentissement des émissions de produits structurés ; Les Institutionnels (+12,0 Md€) voient leur activité tirée par la Trésorerie, notamment pour les Corporates alors que les autres clients institutionnels hors Assureurs CA et SG décollectent dans cette classe d’actifs, mais investissent en actifs MLT, en gestion passive et stratégie actives obligataires ; à noter ce trimestre une collecte positive des Assureurs CA & SG, en Trésorerie comme en actifs MLT grâce à un nouveau mandat d’allocation en gestion active obligataire (+4 Md€) confié par CA Assurances, compensant les sorties sur les contrats en euros qui continuent dans ce sous-segment.

Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2023

Année 2023

Sur l’année 2023, le résultat net ajusté22 s’élève à 1 224 M€, en hausse de +3,9%. Cette rentabilité, en croissance, traduit une solide performance opérationnelle :

les revenus nets ajustés 22 ont progressé de +2,1% par rapport à 2022, à 3 204 M€, grâce au retournement des revenus financiers (80 M€ vs. -48 M€ en 2022), principalement en lien avec les hauts rendements offerts par les taux courts en Europe en 2023 alors qu’ils étaient négatifs en 2022 ; les revenus d’ Amundi Technology sont également en forte croissance (+23,6% à 60 M€), grâce à l’acquisition de 10 nouveaux clients en 2023 et la montée en puissance des revenus de licence ; en revanche les commissions nettes de gestion sont en légère baisse, un peu plus marquée que celle des encours moyens hors JV, à -0,9% vs. -0,3% respectivement ; les marges sur encours ont résisté (17,7 pb sur l’ensemble de l’année 2023 contre 17,8 pb en 2022 et 17,5 pb en 2021), malgré un effet défavorable du mix produits sensible à partir du second semestre, lié à la collecte concentrée en actifs moins risqués ; les commissions de surperformance en revanche sont en baisse beaucoup plus marquée, à -27,8% (123 M€ vs. 171 M€), reflétant la politique d’investissements prudente en actifs risqués et la mise en œuvre des recommandations de l’ESMA, qui étendent les périodes de référence pour les calculs de la surperformance ;

ont progressé de +2,1% par rapport à 2022, à 3 204 M€, grâce au retournement des (80 M€ vs. -48 M€ en 2022), principalement en lien avec les hauts rendements offerts par les taux courts en Europe en 2023 alors qu’ils étaient négatifs en 2022 ; les revenus d’ sont également en forte croissance (+23,6% à 60 M€), grâce à l’acquisition de 10 nouveaux clients en 2023 et la montée en puissance des revenus de licence ; en revanche les sont en légère baisse, un peu plus marquée que celle des encours moyens hors JV, à -0,9% vs. -0,3% respectivement ; les marges sur encours ont résisté (17,7 pb sur l’ensemble de l’année 2023 contre 17,8 pb en 2022 et 17,5 pb en 2021), malgré un effet défavorable du mix produits sensible à partir du second semestre, lié à la collecte concentrée en actifs moins risqués ; les en revanche sont en baisse beaucoup plus marquée, à -27,8% (123 M€ vs. 171 M€), reflétant la politique d’investissements prudente en actifs risqués et la mise en œuvre des recommandations de l’ESMA, qui étendent les périodes de référence pour les calculs de la surperformance ; les charges ajustées22 restent bien maîtrisées, à 1 706 M€, soit une progression de +2,1% par rapport à 2022, identique à celle des revenus malgré le contexte inflationniste : les investissements de développement ont été largement absorbés par les gains de productivité et par les synergies dégagées par l’intégration de Lyxor, qui sont désormais presque entièrement réalisées, pour un effet en année pleine en 2024 de 60 M€. ; le coefficient d’exploitation ajusté22 ressort à 53,2%, contre 53,3% en 2022, toujours au meilleur niveau et proche de l’objectif 2025 de 53%.

Le résultat brut d’exploitation ajusté22 ressort à 1 498 M€, en hausse de +2,2% par rapport à 2022.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, qui reflète la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), accentuent cette croissance, puisque leur contribution, à 102 M€, est en forte progression, +15,7% par rapport à 2022, principalement tirée par la JV en Inde dont la contribution atteint 79 M€, en croissance de +37% par rapport à 2022.

Le Bénéfice net par Action ajusté22 atteint 6,00 € sur l’année 2023.

Données comptables sur l’année 2023

Le résultat net comptable part du Groupe s’élève à 1 165 M€ et intègre l’amortissement d’actifs intangibles (contrats clients liés à l’acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -59 M€ après impôts sur l’année 2023. Aucun coût d’intégration relatif à Lyxor n’a été comptabilisé sur l’exercice, contre -57 M€ après impôts en 2022.

Le Bénéfice net par Action comptable sur l’année 2023 atteint 5,71 €.

Maintien de la rentabilité à un haut niveau au quatrième trimestre

Données ajustées22

Au quatrième trimestre 2023 le résultat net ajusté22 atteint 313 M€, une rentabilité élevée dans un contexte toujours difficile, et en croissance par rapport au trimestre précédent comme par rapport au même trimestre de l’an dernier : la hausse est de +7,9% par rapport au résultat du troisième trimestre 2023 et de +3,4% par rapport au quatrième trimestre 2022. Comme les trimestres précédents, ce résultat a été obtenu, d’une part, grâce à une nouvelle progression des revenus, soutenue par les revenus financiers et de technologie et la résistance des commissions de gestion dans le contexte d’aversion au risque, d’autre part grâce à l’efficacité opérationnelle, permettant un bon contrôle sur les charges dans un contexte pourtant inflationniste.

Les revenus nets ajustés22 ressortent à 806 M€, en hausse de +3,4% par rapport au troisième trimestre.

Les commissions nettes de gestion résistent de trimestre à trimestre , à 723 M€, en baisse de -1,9% par rapport au trimestre précédent, du fait de l’effet légèrement négatif des marchés sur ces revenus, de l’effet sur les marges du mix produits déjà mentionné et pour une faible part de la déconsolidation de Lyxor Inc.

, à 723 M€, en baisse de -1,9% par rapport au trimestre précédent, du fait de l’effet légèrement négatif des marchés sur ces revenus, de l’effet sur les marges du mix produits déjà mentionné et pour une faible part de la déconsolidation de Lyxor Inc. Les commissions de surperformance ressortent à 34 M€, contre 10 M€ au trimestre précédent et 63 M€, soit un montant particulièrement élevé, au quatrième trimestre 2022 ; l’effet saisonnier sur le nombre de dates anniversaires des fonds est favorable au quatrième trimestre, mais l’adoption d’une politique prudente d’investissement dans des marchés incertains et les effets des recommandations de l’ESMA sur le calcul de ces commissions ont réduit leur niveau en 2023.

ressortent à 34 M€, contre 10 M€ au trimestre précédent et 63 M€, soit un montant particulièrement élevé, au quatrième trimestre 2022 ; l’effet saisonnier sur le nombre de dates anniversaires des fonds est favorable au quatrième trimestre, mais l’adoption d’une politique prudente d’investissement dans des marchés incertains et les effets des recommandations de l’ESMA sur le calcul de ces commissions ont réduit leur niveau en 2023. Les revenus d’ Amundi Technology , à 18 M€, poursuivent leur croissance : +27,8% par rapport au trimestre précédent et +18,6% par rapport au quatrième trimestre 2022.

, à 18 M€, poursuivent leur croissance : +27,8% par rapport au trimestre précédent et +18,6% par rapport au quatrième trimestre 2022. Enfin, les revenus nets financiers et autres ajustés22 s’élèvent à 32 M€, grâce à des taux de rendement positifs sur le placement de la trésorerie nette ; ils se comparent à des revenus de 19 M€ au trimestre précédent et encore négatifs au quatrième trimestre 2022 (-7 M€).

La maîtrise des charges d’exploitation22 (426 M€), permet de les maintenir quasiment stables sur les 4 trimestres de 2023, en progression de seulement +0,3% par rapport au troisième trimestre.

Cette bonne maîtrise des charges confirmée encore ce trimestre traduit l’agilité d’Amundi à maîtriser ses coûts, ce qui se traduit par un coefficient d’exploitation au meilleur niveau du secteur : 52,8% en données ajustées22.

Le Résultat brut d’exploitation ajusté22 (RBE) ressort à 381 M€, en progression de +7,0% par rapport au trimestre précédent et +0,6% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, à 29 M€, est en progression de +20,4% par rapport au troisième trimestre et +20,8% par rapport au quatrième trimestre 2022, reflétant une croissance toujours forte en Inde.

Le Bénéfice net par Action ajusté22 atteint 1,53 € au quatrième trimestre 2023.

Données comptables au quatrième trimestre 2023

Le résultat net comptable part du Groupe s’élève à 299 M€ et intègre l’amortissement d’actifs intangibles (contrats clients liés à l’acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -15 M€ après impôts. Les coûts d’intégration relatifs à Lyxor ont fini d’être comptabilisés en 2022, et sont donc sans effet sur les comptes en 2023.

Le Bénéfice net par Action comptable au quatrième trimestre 2023 atteint 1,46 €.

Une structure financière solide

et un dividende de 4,10 € par action

Les fonds propres tangibles23 s’élèvent à 4,3 Md€ au 31 décembre 2023, en progression de +0,4 Md€/+11% par rapport à fin 2022 compte tenu notamment du résultat net de l’année 2023 (+1,2 Md€), et en contrepartie du paiement des dividendes (-0,8 Md€) en mai dernier au titre de l’exercice 2022.

L’agence de notation FitchRatings a confirmé le 19 septembre dernier la note long terme d’Amundi à A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 24 mai 2024, un dividende de 4,10 euros par action, en numéraire, stable par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2022.

Ce dividende correspond à un taux de distribution de 72% du résultat net part du Groupe, et à un rendement de 6,6% sur la base du cours de l’action au 2 février 2024 (clôture à 61,90 €).

Ce dividende sera détaché le lundi 3 juin 2024 et mis en paiement à compter du mercredi 5 juin 2024.

Depuis la cotation en novembre 2015, le TSR24 (retour total pour l’actionnaire) s’élève à +97%, soit +8,6% par an en moyenne.

***

Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T1 2024 : 26 avril 2024

Assemblée Générale : 24 mai 2024

Publication des résultats du T2 et du S1 2024 : 26 juillet 2024

Publication des résultats du T3 et des 9M 2024 : 30 octobre 2024

Calendrier du dividende

Détachement : lundi 3 juin 2024

Mise en paiement : à compter du mercredi 5 juin 2024.

***

ANNEXES





Evolution des encours sous gestion de fin 2020 à fin décembre 202325

(Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31.12.2020 1 729 / +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31.03.2021 1 755 / +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30.06.2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30.09.2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14826 Au 31.12.2021 2 064 / +14% T1 2022 +3,2 -46,4 / Au 31.03.2022 2 021 / -2,1% T2 2022 +1,8 -97,75 / Au 30.06.2022 1 925 / -4,8% T3 2022 -12,9 -16,3 / Au 30.09.2022 1 895 / -1,6% T4 2022 +15,0 -6,2 / Au 31.12.2022 1 904 / +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 / Au 31.03.2023 1 934 / +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 / Au 30.06.2023 1 961 / +1,4% T3 2023 +13,7 -1,7 / Au 30.09.2023 1 973 / +0,6% T4 2023 +19,5 +63,8 -20,0 Au 31.12.2023 2 037 / +3,2%

Total un an entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 : +7,0%

Collecte nette +25,8 Md€

Effets marché & change +126,8 Md€

Effet périmètre -20,0 Md€ (cession de Lyxor Inc)





Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle27

(Md€)







Encours

31.12.2023 Encours

31.12.2022 % var.

/31.12.2022 Collecte

T4 2023 Collecte

T4 2022 Collecte

2023 Collecte

2022 Réseaux France 132 119 +11,5% +1,1 +2,2 +5,7 +0,4 Réseaux internationaux 162 156 +3,7% -0,4 -1,2 -3,6 +0,1 Dont Amundi BOC WM 3 7 -54,9% -0,4 -2,4 -3,7 -3,9 Distributeurs tiers 317 287 +10,3% +0,5 -0,1 +4,6 +9,4 Retail 611 562 +8,7% +1,1 +0,9 +6,8 +9,9 Institutionnels & Souverains (*) 486 453 +7,2% -1,6 +7,3 +12,9 -8,2 Corporates 111 102 +8,5% +10,1 +18,2 +2,7 -2,4 Epargne entreprises 86 76 +14,1% -0,7 -0,6 +1,9 +1,2 Assureurs CA & SG 427 415 +2,8% +4,3 -4,7 -5,4 -7,7 Institutionnels 1 110 1 046 +6,1% +12,0 +20,2 +12,0 -17,0 JVs 316 296 +6,9% +6,3 -6,2 +7,0 +14,0 Total 2 037 1 904 +7,0% +19,5 +15,0 +25,8 +7,0

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs27

(Md€)







Encours

31.12.2023 Encours

31.12.2022 % var.

/31.12.2022 Collecte

T4 2023 Collecte

T4 2022 Collecte

2023 Collecte

2022 Actions 467 406 +14,9% +0,1 +4,4 +2,2 +13,4 Diversifiés 279 286 -2,4% -7,5 -3,4 -24,5 -2,8 Obligations 656 605 +8,4% +7,4 -1,6 +17,6 -3,0 Réels, alternatifs et structurés 107 125 -14,1% +1,9 +0,9 +4,3 +0,1 ACTIFS MLT hors JVs 1 510 1 423 +6,1% +1,9 +0,4 -0,5 +7,8 Trésorerie hors JVs 211 185 +13,9% +11,2 +20,8 +19,3 -14,9 Actifs hors JVs 1 721 1 608 +7,0% +13,2 +21,1 +18,8 -7,1 JVs 316 296 +6,9% +6,3 -6,2 +7,0 +14,0 TOTAL 2 037 1 904 +7,0% +19,5 +15,0 +25,8 +7,0 Dont actifs MLT 1 794 1 689 +6,2% +6,9 -3,9 +6,2 +26,3 Dont produits de trésorerie 242 215 +13,0% +12,6 +18,9 +19,7 -19,3

Détail des encours et de la collecte nette par zone géographique28

(Md€)







Encours

31.12.2023 Encours

31.12.2022 % var.

/31.12.2022 Collecte

T4 2023 Collecte

T4 2022 Collecte

2023 Collecte

2022 France 950 877 +8,3% +11,6 +7,0 +10,4 -23,0 Italie 203 194 +4,3% -2,1 +1,8 -4,3 +8,1 Europe hors France & Italie 372 334 +11,4% +2,9 +14,6 +8,9 +13,2 Asie 399 378 +5,5% +7,5 -6,7 +7,0 +16,7 Reste du monde 114 121 -5,9% +7,0 -1,6 +6,1 -8,0 TOTAL 2 037 1 904 +7,0% +19,5 +15,0 +25,8 +7,0 TOTAL hors France 1 087 1 027 +5,8% +7,9 +8,0 +15,4 +30,0

Détail des encours et de la collecte nette par type de gestion et classe d’actifs28

(Md€)



Encours

31.12.2023 Encours

31.12.2022 % var.

/31.12.2022 Collecte

T4 2023 Collecte

T4 2022 Collecte

2023 Collecte

2022 Gestion active 1 062 1 011 +5,0% -5,7 -6,8 -21,3 -6,1 Actions 195 175 +11,3% -2,1 -0,2 -4,6 +4,7 Diversifiés 270 279 -3,2% -7,8 -4,0 -26,0 -3,4 Obligations 597 557 +7,2% +4,2 -2,6 +9,3 -7,4 Produits structurés 39 31 +25,7% +2,8 +2,8 +5,6 -0,1 Gestion passive 340 287 +18,6% +5,8 +6,3 +16,6 +13,8 ETF & ETC 207 171 +21,3% +5,0 +0,6 +13,0 +5,2 Index & Smart beta 133 116 +14,6% +0,7 +5,6 +3,6 +8,6 Actifs réels et Alternatifs 68 94 -27,4% -0,9 -1,9 -1,3 +0,2 Actifs réels 63 67 -5,5% -0,2 +1,0 -0,0 +4,1 Alternatifs 5 27 -81,3% -0,7 -2,9 -1,3 -3,9 ACTIFS MLT hors JVs 1 510 1 423 +6,1% +1,9 +0,4 -0,5 +7,8 Trésorerie hors JVs 211 185 +13,9% +11,2 +20,8 +19,3 -14,9 TOTAL ACTIFS hors JVs 1 721 1 608 +7,0% +13,2 +21,1 +18,8 -7,1 JVs 316 296 +6,9% +6,3 -6,2 +7,0 +14,0 TOTAL 2 037 1 904 +7,0% +19,5 +15,0 +25,8 +7,0 Dont actifs MLT 1 794 1 689 +6,2% +6,9 -3,9 +6,2 +26,3 Dont produits de trésorerie 242 215 +13,0% +12,6 +18,9 +19,7 -19,3

Compte de résultat ajusté29 de l’année 2023

(M€) 2023 2022 % var.

2023/2022 Revenus nets - ajustés 3 204 3 137 +2,1% Commissions de gestion 2 940 2 965 -0,9% Commissions de surperformance 123 171 -27,8% Technologie 60 48 +23,6% Produits financiers & autres revenus 80 (48) NM Charges d'exploitation - ajustées (1 706) (1 671) +2,1% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 53,2% 53,3% -0,0pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 1 498 1 466 +2,2% Coût du risque & autres (8) (8) -6,9% Sociétés mises en équivalence 102 88 +15,7% Résultat avant impôt - ajusté 1 592 1 546 +3,0% Impôts sur les sociétés (374) (368) +1,7% Minoritaires 5 (0) NM Résultat net part du Groupe - ajusté 1 224 1 178 +3,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 6,00 5,79 +3,6%

Compte de résultat ajusté29 du quatrième trimestre 2023

(M€) T4 2023 T4 2022 % var.

T4/T4 T3 2023 % var.

T4/T3 Revenus nets - ajustés 806 790 +2,0% 780 +3,4% Commissions de gestion 723 720 +0,4% 737 -1,9% Commissions de surperformance 34 63 -45,8% 10 NM Technologie 18 15 +18,6% 14 +27,8% Produits financiers & autres revenus 32 (7) NM 19 +64,7% Charges d'exploitation - ajustées (426) (412) +3,4% (424) +0,3% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 52,8% 52,1% +0,7pp 54,4% -1,6pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 381 378 +0,6% 356 +7,0% Coût du risque & autres (2) (4) -49,1% (3) -25,5% Sociétés mises en équivalence 29 24 +20,8% 24 +20,4% Résultat avant impôt - ajusté 407 398 +2,3% 377 +8,1% Impôts sur les sociétés (96) (96) +0,8% (88) +10,2% Minoritaires 2 0 NM 1 NM Résultat net part du Groupe - ajusté 313 303 +3,4% 290 +7,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,53 1,49 +3,0% 1,42 +7,8%

Annexe méthodologique





Données comptables et ajustées

Données comptables - elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles et, en 2022, les coûts d’intégration de Lyxor.

elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles et, en 2022, les coûts d’intégration de Lyxor. Données ajustées - afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell, et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor, comptabilisé en déduction des revenus nets, et retraitement des coûts d’intégration de Lyxor en 2022.

Dans les données comptables, amortissement des contrats de distribution et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor :

T4 2022 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts 9M 2022 : -61 M€ avant impôts et -44 M€ après impôts

-61 M€ avant impôts et -44 M€ après impôts T2 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T3 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T4 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts 2023 : -82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts

Acquisition de Lyxor

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 : d’un goodwill de 652 M€ ; d’un actif intangible (représentant des contrats clients) de -40 M€ avant impôt (-30 M€ après impôts) qui sera amorti linéairement sur 3 ans ;

Dans le compte de résultat du Groupe, l’incidence de l’amortissement de l’actif intangible est de -10 M€ après impôts en année pleine (soit -13 M€ avant impôts).

Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution.

Sur le T4 2022, le T3 2023 et le T4 2023 la charge d’amortissement de cet actif intangible après impôts était de -2 M€ (soit -3 M€ avant impôts).

En 2022 et 2023 elle était de -10 M€ (soit -13 M€ avant impôts).

Les coûts d’intégration ont été entièrement comptabilisés en 2022 et 2021, pour un total de -77 M€ avant impôts et -57 M€ après impôts, dont -2 M€ avant impôts (-2 M€ après impôts) au T4 2022 et -62 M€ avant impôts (-46 M€ après impôts) sur l’ensemble de l’année 2022. Pas de coût d’intégration comptabilisé en 2023.

Indicateurs Alternatifs de Performance30

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles.

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(m€) 2023 2022 T4 2023 T4 2022 T3 2023 Revenus nets (a) 3,122 3,056 786 770 760 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (82) (82) (20) (20) (20) Revenus nets - ajustés (b) 3,204 3,137 806 790 780 Charges d'exploitation (c) (1,706) (1,733) (426) (414) (424) - Coûts d'intégration avant impôt 0 (62) 0 (2) 0 Charges d'exploitation - ajustées (d) (1,706) (1,671) (426) (412) (424) Résultat Brut d'exploitation (e) = a) + (c) 1,416 1,323 360 356 335 Résultat brut d'exploitation - ajusté (f) = (b) + (d) 1,498 1,466 381 378 356 Coefficient d’exploitation (%) -(a)/(c) 54.6% 56.7% 54.2% 53.8% 55.9% Coefficient d’exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 53.2% 53.3% 52.8% 52.1% 54.4% Coût du risque & autres (g) (8) (8) (2) (4) (3) Sociétés mises en équivalence (h) 102 88 29 24 24 Résultat avant impôts (i) = (e) + (g) + (h) 1,511 1,403 387 375 356 Résultat avant impôts, ajusté (j) = (f) + (g) + (h) 1,592 1,546 407 398 377 Impôts sur les bénéfices (k) (351) (329) (91) (89) (82) Impôts sur les bénéfices, ajustés (l) (374) (368) (96) (96) (88) Minoritaires (m) 5 (0) 2 0 1 Résultat net part du Groupe (n) = (i)+(k)+(m) 1,165 1,074 299 286 276 Résultat net part du Groupe, ajusté (o) = (j)+(l)+(m) 1,224 1,178 313 303 290 Bénéfice par action (€) 5.71 5.28 1.46 1.41 1.35 Bénéfice par action - ajusté (€) 6.00 5.79 1.53 1.49 1.42

Actionnariat





31 décembre 2022 30 juin 2022 30 septembre 2023 31 décembre 2023 Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 69,19 % 141 057 399 69,19 % 141 057 399 68,93 % 141 057 399 68,93 % Salariés 2 279 907 1,12 % 2 319 318 1,14 % 3 042 292 1,49 % 2 918 391 1,43 % Autocontrôle 1 343 479 0,66 % 1 315 690 0,65 % 1 297 231 0,63 % 1 247 998 0,61 % Flottant 59 179 346 29,03 % 59 167 724 29,02 % 59 250 712 28,95 % 59 423 846 29,04 % Nombre d’actions en fin de période 203 860 131 100,0 % 203 860 131 100,0 % 204 647 634 100,0 % 204 647 634 100,0 % Nombre moyen d’actions depuis le début de l’année 203 414 667 - 203 860 131 - 204 050 516 / 204 201 023 - Nombre moyen d’actions depuis le début du trimestre 203 860 131 - 203 860 131 - 204 425 079 - 204 647 634 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

L’augmentation de capital réservée aux salariés 2023 a été réalisée le 27 juillet 2023. 787 503 titres (~0,4% du capital avant l’opération) ont été créés, portant la part des salariés à 1,47% du capital, contre 1,14% avant l’opération. Au 31 décembre 2023 cette part est de 1,43%.

Le nombre moyen d’actions a augmenté de +0,1% entre le T3 et le T4 2023, de +0,6% entre le T4 2022 et le T4 2023 et de +0,4% entre 2022 et 2023.





A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux31, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 000 milliards d’euros d’encours32.

Ses six plateformes de gestion internationales33, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Résultat net part du Groupe

2 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor au T4 2022 et sur l’année 2022 (voir note p. 11)

3 Sur la base du cours de l’action au 2 février 2023 (clôture à 61,90 €)

4 Hors Assureurs CA & SG

5 Actifs Moyen-Long Terme, hors JV

6 Source Morningstar, fonds ouverts européens, cross-border et domestiques

7 Rapport Voting Matters 2023 de l’association britannique ShareAction, Amundi est classé troisième parmi les 69 principaux gérants d’actifs mondiaux, avec un score de 98%. ShareAction a évalué 257 résolutions d'actionnaires en 2023.

8 Indice composite 50% MSCI World + 50% Eurostoxx 600 pour les marchés actions

9 Bloomberg Euro Aggregate pour les marchés obligataires

10 Rendement de l’OAT 10 ans

11 Sources : Morningstar FundFile, ETFGI. Fonds ouverts European & cross-border (hors mandats et fonds dédiés). Données à fin December 2023.

12 Le nombre de fonds ouverts d’Amundi notés par Morningstar était de 1157 fonds à fin décembre 2023, 778 sur 5 ans. © 2023 Morningstar. Tous droits réservés

13 Part des encours gérés des fonds actifs, y compris fonds monétaires, dont la performance brute est supérieure à celle du benchmark ; sont exclus les ETFs, fonds indiciels, JVs, la gestion déléguée, les mandats, produits structurés, actifs réels ; en l’absence de benchmark, prise en compte de la performance brute absolue ; source Amundi / Direction des Risques

14 Sur la base du cours de l’action au 2 février 2023 (clôture à 61,90 €)

15 40% en private equity, 35% en dette privée et 25% en infrastructures ; pour plus de détail sur cette opération se référer au communiqué de presse et à la présentation aux investisseurs publiés ce jour, 7 février 2024, et disponible sur le site www.legroupe.amundi.com.

16 ETF Euro Government Tilted Green Bond, répliquant l'indice Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted et comprenant un minimum de 30% d’obligations souveraines vertes ; l’ETF est classé en Article 8 au titre du règlement SFDR

17 N° 1 en actifs et collecte depuis le début de l’année, en Europe et dans le monde, gestion active et passive, à fin novembre, source Broadridge

18 Tous les fonds Net Zero Ambition en gestion passive respectent les critères EU CTB/PAB

19 En pourcentage du nombre d’ETF gérés

20 Rapport Voting Matters 2023 de l’association britannique ShareAction, Amundi est classé troisième parmi les 69 principaux gérants d’actifs mondiaux, avec un score de 98%. ShareAction a évalué 257 résolutions d'actionnaires en 2023.

21 Actifs moyen long terme

22 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor au T4 2022 et sur l’année 2022 (voir note p. 11

23 Capitaux propres moins goodwill et immobilisations incorporelles

24 Le TSR (Total Shareholder Return) inclut le rendement total pour un actionnaire : hausse de l’action + dividendes versés de 2016 à 2023 + Droit préférentiel de Souscription détaché en mai 2017.

25 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

26 Lyxor, intégré au 31/12/2021

27 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

28 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

29 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor en 2022 (voir note p. 11)

30 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 07 avril 2023

31 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

32 Données Amundi au 31/12/2023

33 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

