DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: Liikevaihdon miljardiraja ylittyi – myös käyttökate ja liiketulos kasvoivat

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2024 KLO 8.30

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä–joulukuu 2023

Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 554 miljoonaa euroa (514).

Käyttökate kasvoi 12 % ja oli 201 miljoonaa euroa (180).

Liiketulos kasvoi 36 % ja oli 107 miljoonaa euroa (79).

Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU) 1) : Matkaviestinnän ARPU kasvoi 6 % ja oli 18,6 euroa (17,5). Kiinteän laajakaistan ARPU kasvoi 3 % ja oli 16,7 euroa (16,3). TV-liittymien ARPU kasvoi 13 % ja oli 10,0 euroa (8,9).

:

Tammi–joulukuu 2023

Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 1 067 miljoonaa euroa (997).

Käyttökate kasvoi 7 % ja oli 390 miljoonaa euroa (364).

Liiketulos kasvoi 25 % ja oli 200 miljoonaa euroa (160).

Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU) 1) : Matkaviestinnän ARPU kasvoi 5 % ja oli 18,2 euroa (17,4). Kiinteän laajakaistan ARPU kasvoi hieman ja oli 16,5 euroa (16,4). TV-liittymien ARPU kasvoi 15 % ja oli 9,8 euroa (8,5).

: Liittymämäärät: Matkaviestinverkon liittymämäärä 2) kasvoi ja oli 2 758 000 (2 750 000). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 674 000 (642 000). TV-liittymien määrä laski ja oli 216 000 (229 000).



Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 7─12/2023 7─12/2022 Muutos, % 1─12/2023 1─12/2022 Muutos, % Liikevaihto 554 514 8 1 067 997 7 Käyttökate 201 180 12 390 364 7 osuus liikevaihdosta, % 36 35 37 37 Poistot ja arvonalentumiset 94 102 190 204 Liiketulos 107 79 36 200 160 25 osuus liikevaihdosta, % 19 15 19 16 Tulos ennen veroja 97 72 34 183 151 21 Tilikauden tulos 78 58 35 146 120 21 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15 12 15 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 22 18 22 17 Investoinnit 108 96 12 199 167 19 Rahavirta investointien jälkeen 73 51 43 163 99 65 Nettovelka 670 634 6 670 634 6 Nettovelka/käyttökate 1,7 1,8 1,7 1,7 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 104 96 104 96 Omavaraisuusaste, % 37 40 37 40 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,59 0,44 1,11 0,91 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 718 1 695 1 1 718 1 695 1



Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n talousluvut vuodelta 2023 osoittavat liiketoimintamme kehittyneen myönteisesti. DNA ylitti ensimmäistä kertaa koko tilikauden liikevaihdossa miljardirajan, kun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 7 % ja oli 1 067 miljoonaa euroa (997). Käyttökate kasvoi 7 % ja oli 390 miljoonaa euroa (364) ja liiketulos kasvoi 25 % ja oli 200 miljoonaa euroa (160). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi vertailukaudesta ja oli 2 758 000 liittymää (2 750 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 18,2 euroon (17,4). Myös kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi vertailukaudesta ja oli 674 000 liittymää (642 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 16,5 euroon (16,4). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti.

DNA:n kasvu kiinteän laajakaistan markkinajohtajana on jatkunut ja 5G-palveluiden kysyntä kiihtynyt. Jo keväällä DNA nousi liittymämäärässä toiselle sijalle Suomen matkaviestinverkon liittymämarkkinassa. Menestyksen taustalla ovat mutkattomuus asiakkuuden kaikissa vaiheissa ja erinomainen asiakaskokemus verkkojen korkeassa laadussa. Syksyllä DNA veikin kärkipaikan Suomen matkapuhelinoperaattorien asiakastyytyväisyydessä EPSI Rating -organisaation tutkimuksessa. Joulukuussa demonstroimme medialle kyvykkyyksiä, joita tuleva 5.5G-tekniikka tulee mahdollistamaan – esimerkiksi yli 10 gigan latausnopeutta. 5G-verkkomme väestöpeitto oli vuoden päättyessä jo 94 %.

DNA voitti marraskuussa Suomen laatupalkinnon. Voitto perustuu riippumattoman asiantuntijaryhmän kansainvälisellä EFQM-mallilla tekemään perusteelliseen arvioon organisaation toiminnasta. Arviointiryhmä kiitti erityisesti asiakaskeskeisyyttämme ja strategisen suunnitelmamme onnistunutta käytäntöön viemistä. Henkilöstön sitoutuminen DNA:n arvoihin näkyy toiminnassamme. Isoin kiitos palkinnosta kuuluukin DNA:n henkilöstölle, joka tekee päivittäin laadukasta työtä asiakkaidemme hyväksi.

Uskomme DNA:lla, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Inhimillinen johtaminen ja ihmiskeskeinen työympäristö mahdollistavat paremman sitoutumisen, huippusuoritukset ja luovuuden. Marraskuussa DNA saavuttikin hienosti toisen sijan Hälsan HumanPower23-kilpailun Ihmisläheinen työyhteisö -kategoriassa. Vapaus, vastuu ja luottamus ovat pysyvä osa DNA:laista työkulttuuria.

Vuotta 2023 varjosti kuitenkin epävarmuus markkinoilla ja maailmalla. Suomen Pankki tiedotti3) joulukuussa, että Suomen talous on taantumassa ja elpyminen alkaa vasta vuoden 2024 lopulla. Vuoden 2023 aikana korkea inflaatio söi kuluttajien ostovoimaa ja yleisimmät viitekorot pysyivät korkealla luoden epävarmuutta myös DNA:n talousnäkymiin. Inflaation hidastuminen ja mahdollinen korkojen lasku parantavat kuitenkin kotitalouksien ostovoimaa, mikä luo mahdollisuuksia talouden elpymiselle keskipitkällä aikavälillä.

Syksyllä uutisoitiin kaasuputken ja merikaapelin vaurioitumisesta Itämerellä. Tapahtumat muistuttivat, että Suomen tulee olla varautunut ulkopuoliseen sabotaasiin. Toimintakyky on kyettävä säilyttämään kaikissa olosuhteissa. DNA on pitkään tehnyt suunnitelmallista työtä koti- ja ulkomaanyhteyksien varmentamiseksi. Käytössämme on useita toisiaan varmentavia meri- ja maayhteyksiä sekä tarvittaessa satelliittiyhteyksiä. Olemme myös nostaneet varautumisen tasoa niin teknisin kuin hallinnollisin toimenpitein.

Jussi Tolvanen

toimitusjohtaja

ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät. Suomen Pankki 19.12.2023: Suomen talous on taantumassa ja toipuminen takkuaa.

Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-talous-on-taantumassa-ja-toipuminen-takkuaa/

