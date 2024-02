OP Yrityspankki Oyj

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Pörssitiedote 7.2.2024 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

OP Yrityspankki Oyj:n liikevoitto kasvoi 329 miljoonaan euroon (265).

liikevoitto kasvoi 329 miljoonaan euroon (265). Korkokate kasvoi 47 prosenttia 582 miljoonaan euroon (396) ja nettopalkkiotuotot 54 miljoonaa euroa 73 miljoonaan euroon (19). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 56 prosenttia 52 miljoonaan euroon (117).

Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 77 miljoonaa euroa 96 miljoonaan euroon (18). Odotettavissa olevien luottotappioiden määrä kasvoi erityisesti rakentamiseen ja kiinteistösijoittamiseen kohdistuvien saamisten osalta.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 11 prosenttia 313 miljoonaan euroon (281). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 42 prosenttia (50).

Luottokanta laski vuodessa 0,8 prosenttia 28,1 miljardiin euroon (28,3) ja talletuskanta 0,4 prosenttia 14,6 miljardiin euroon (14,7).

Yrityspankki ja pääomamarkkinat -segmentin liikevoitto kasvoi 198 miljoonaan euroon (186). Korkokate kasvoi 40 prosenttia 316 miljoonaan euroon (225). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 62 prosenttia 49 miljoonaan euroon (130). Nettopalkkiotuotot olivat 3 miljoonaa euroa (-49). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 4 prosenttia 131 miljoonaan euroon (126). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 44 miljoonaan euroon (1).

-segmentin liikevoitto kasvoi 198 miljoonaan euroon (186). Korkokate kasvoi 40 prosenttia 316 miljoonaan euroon (225). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 62 prosenttia 49 miljoonaan euroon (130). Nettopalkkiotuotot olivat 3 miljoonaa euroa (-49). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 4 prosenttia 131 miljoonaan euroon (126). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 44 miljoonaan euroon (1). Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike -segmentin liikevoitto laski 126 miljoonaan euroon (138). Korkokate kasvoi 13 prosenttia 207 miljoonaan euroon (183). Nettopalkkiotuotot olivat 64 miljoonaa euroa (63). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 16 prosenttia 122 miljoonaan euroon (105). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 37 miljoonaan euroon (12).

-segmentin liikevoitto laski 126 miljoonaan euroon (138). Korkokate kasvoi 13 prosenttia 207 miljoonaan euroon (183). Nettopalkkiotuotot olivat 64 miljoonaa euroa (63). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 16 prosenttia 122 miljoonaan euroon (105). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 37 miljoonaan euroon (12). Baltia -segmentin liikevoitto kasvoi 27 miljoonaan euroon (24). Korkokate kasvoi 36 prosenttia 67 miljoonaan euroon (49). Nettopalkkiotuotot, 10 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tasolla. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 19 prosenttia 35 miljoonaan euroon (29). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 15 miljoonaan euroon (6).

-segmentin liikevoitto kasvoi 27 miljoonaan euroon (24). Korkokate kasvoi 36 prosenttia 67 miljoonaan euroon (49). Nettopalkkiotuotot, 10 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tasolla. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 19 prosenttia 35 miljoonaan euroon (29). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 15 miljoonaan euroon (6). Ryhmätoiminnot -segmentin liiketappio oli -22 miljoonaa euroa (-83). Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina.

-segmentin liiketappio oli -22 miljoonaa euroa (-83). Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät vahvoina. OP Yrityspankki Oyj:n CET1-vakavaraisuus oli 13,0 prosenttia (11,9), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 4,3 prosenttiyksiköllä. OP Yrityspankki siirtyi vakavaraisuuslaskennassa luottoriskin standardimenetelmän käyttöön ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.



OP Yrityspankki Oyj:n avainlukuja





Liikevoitto (tappio), milj. € 1–12/2023 1–12/2022 Muutos, % Yrityspankki ja pääomamarkkinat 198 186 6,5 Rahoitusyhtiöpalvelut ja maksuliike 126 138 -9,2 Baltia 27 24 13,3 Ryhmätoiminnot -22 -83 - Yhteensä 329 265 24,1 Tuotot yhteensä 738 564 30,7 Kulut yhteensä -313 -281 11,3 Kulu-tuotto-suhde, % 42,4 49,8 -7,4* Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,9 4,9 1,0* Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,30 0,22 0,08* 31.12.2023 31.12.2022 Muutos, % CET1-vakavaraisuus, % 13,0 11,9 1,1* Luottokanta, milj. €** 28 076 28 309 -0,8 Takauskanta, milj. € 3 184 3 412 -6,7 Muut vastuut, milj. € 5 745 6 354 -9,6 Talletukset, milj. € 14 629 14 683 -0,4 Järjestämättömät saamiset vastuista, %** 2,2 1,5 0,7* Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %** 0,31 0,06 0,25*

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2022 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos.

** Tunnuslukujen laskentakaavaa on muutettu vuoden 2023 alusta lähtien. Erä ei sisällä suojauslaskennassa olevien luottojen käyvän arvon muutoksia vuoden 2023 alusta lähtien. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.

Vuoden 2024 näkymät

Talouden arvioidaan taantuvan alkuvuonna, mutta inflaation hidastuminen ja korkojen lasku luovat edellytyksiä elpymiselle loppuvuonna. Toimintaympäristöön liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta. Sijoitusmarkkinoiden kehitys yhdessä lisääntyneiden geopoliittisten kriisien ja jännitteiden kanssa voivat äkillisesti vaikuttaa toimintaympäristöön.

Arvio vuoden 2024 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan ryhmätasolla OP Ryhmän tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa.

OP Yrityspankin tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Lisäksi tulevaan tuloskehitykseen vaikuttavat markkinoiden kasvuvauhti ja kilpailutilanteen muutos.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön sekä OP Yrityspankki Oyj:n ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Vuoden 2023 raporttien julkaisuajankohdat:

OP Yrityspankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 vko 11 Selvitys OP Yrityspankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 vko 11

Vuoden 2024 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2024 8.5.2024 Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2024 24.7.2024 Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2024 31.10.2024

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Ryhmän keskuspankkina.