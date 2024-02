Årsrapport 2023 for Spar Nord

Selskabsmeddelelse nr. 08

Nettoresultat på 2.421 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 19,7 %

Spar Nord opnåede i 2023 et historisk nettoresultat på 2.421 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 19,7 % p.a. Resultatet var 1.004 mio. kr. eller 71 % højere end i 2022 og anses for at være meget tilfredsstillende.

Det samlede forretningsomfang var ultimo 2023 på 358 mia. kr. – et niveau som var 9,5 mia. kr. højere end ultimo 2022. Heraf voksede bank- og leasingudlån med 2,2 mia. kr., hvilket hovedsageligt skyldtes vækst inden for prioritetslån til privatkunder og inden for leasing til erhvervskunder.

2023 blev i høj grad kendetegnet ved centralbankernes renteforhøjelser i bestræbelsen på at få inflationen under kontrol. Renteforhøjelserne har i løbet af året medført usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske vækst og betydet et generelt lavere aktivitetsniveau end i tidligere år. Samtidig var de stigende renter gennem 2023 den væsentlige årsag til bankens historiske resultat, hvor det generelt højere renteniveau blandt andet betød en markant bedre forrentning af bankens betydelige overskudslikviditet. Samlet set blev basisindtjening før nedskrivninger på 3.107 mio. kr., hvilket var 72 procent højere end året før.

Endelig var årets nettoresultat positivt påvirket af driftspåvirkning fra nedskrivninger på udlån på i alt 33 mio. kr.

Bankens effektive skatteprocent var på 23 svarende til en samlet skatteudgift på 720 mio. kr., hvoraf 100 mio. kr. kunne henføres til særskat for finansielle virksomheder på 3,2 %.

På baggrund af det meget tilfredsstillende resultat for 2023 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen den 19. marts 2024, at der udbetales 10 kr. i udbytte pr. aktie. Supplerende vil bestyrelsen igangsætte et aktietilbagekøbsprogram for 500 mio. kr. svarende til en samlet udlodning på 69 %, siger Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby.





