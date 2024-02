Premier panneau agrivoltaïque au monde, breveté et commercialisé par Feedgy : quand la photonique profite aux agriculteurs

PARIS, 07 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le spécialiste français de l’optimisation des centrales photovoltaïques Feedgy est fier d’annoncer le lancement du module HS-B96 AgriPV, une innovation développée avec le leader technologique Huasun. Le module agrivoltaïque HS-B96 est le seul panneau agrivoltaïque certifié TÜV Rheinland. Il cumule le gain de production agricole et le gain en production d’énergie grâce à l’utilisation d’une technologie photonique. Il bénéficie entre autres aux secteurs de la floriculture, de l’horticulture et de l’arboriculture.

L’agrivoltaïsme permet de combiner de manière innovante des projets photovoltaïques avec l’activité agricole. L’utilisation multiple des sols a le potentiel de contribuer de manière significative à la transition vers un système agricole durable, en :

Utilisant les espaces de manière optimisée

Augmentant les rendements agricoles

Protégeant les cultures contre les événements extrêmes

Proposant un meilleur rendement photovoltaïque

Améliorant la photosynthèse des plantes

Réduisant l’empreinte carbone de l’exploitation

Le marché mondial de l'agrivoltaïsme était évalué à 3,6 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 9,3 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance de 10,1% entre 2022 et 2031.

Harold DARRAS, Président et Fondateur de Feedgy explique :

« Le défi principal de l’agrivoltaïsme est son acceptabilité par les parties prenantes. Des développements passés ont conduit à des résultats peu convaincants en termes de production agricole, surtout sur les serres photovoltaïques. Cela a participé à une mauvaise image des solaristes dans le monde agricole, auprès des communautés rurales. De nombreuses initiatives sont en cours pour cadrer, analyser et faire ressortir les meilleures pratiques, en France et en Europe, proposées par des associations professionnelles telles que l’Association France Agrivoltaïsme, Solar Power Europe et des centres de recherche référents. Concernant le volet technique, son défi est de maximiser à la fois la production agricole et la production photovoltaïque. Les configurations classiques avec cultures sous l’installation photovoltaïque présentent de nombreuses contraintes. En voici quelques exemples : Les serres photovoltaïques manquent d’efficacité à cause d’une mauvaise gestion de la lumière : l’éclairement sous les cultures n’est pas optimisé. Les ombrières dynamiques sur tracker photovoltaïque nécessitent un monitoring constant et impliquent une maintenance onéreuse. »

