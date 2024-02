นักวิจัยที่ KFSH&RC & KAUST Discover Gene ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการขยายพันธุ์ของสายพันธุ์เชื้อมาลาเรียที่อันตรายที่สุด

กรุงริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ ทีมวิจัยจาก King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) ร่วมกับ King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) โดยทำงานร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ได้ค้นพบยีนสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย ยีนนี้มีชื่อว่า PfAP2-MRP มีความสำคัญในกระบวนการจำลองแบบของพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งเป็นปรสิตที่ทำให้เกิดสายพันธุ์มาลาเรียที่ร้ายแรงที่สุด

เทคนิคในห้องปฏิบัติการขั้นสูงช่วยให้นักวิจัยสามารถยับยั้งยีน PfAP2-MRP ได้ ซึ่งเผยให้เห็นบทบาทที่สำคัญในวงจรชีวิตของปรสิตเชื้อมาลาเรียภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง การยับยั้งนี้ขัดขวางความสามารถในการสืบพันธุ์ของปรสิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ลดความรุนแรงของอาการของโรค และลดการแพร่กระจายได้ การค้นพบนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง เมื่อกล่าวถึงมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่าครึ่งล้านคนต่อปี

ดร. Ashraf Dada ประธานภาควิชาพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการที่ King Faisal Specialist Hospital and Research Centre ในเมืองเจดดาห์ และหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า: "การค้นพบนี้ปูทางไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม สายพันธุ์เชื้อมาลาเรียที่อันตรายที่สุด" นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในชุมชนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินของโรคอย่าง ต่อเนื่อง และการมีปฏิสัมพันธ์ของโรคกับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามในการต่อสู้กับปรสิตเชื้อมาลาเรียที่แพร่กระจายอย่างมากในแอฟริกา

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ายีน PfAP2-MRP ควบคุมการผลิตตัวรับโปรตีนที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ทำให้ปรสิตสามารถหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ได้ กลไกนี้มีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียไปทั่วโลก และตอกย้ำถึงความสำคัญของยีนในการพัฒนากลยุทธ์การรักษาในอนาคต

การศึกษาวิจัยที่สำคัญนี้ได้รับการเผยแพร่ใน "Nature" วารสารอันทรงเกียรติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง KFSH&RC และ KAUST เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัยเชิงนวัตกรรม ที่ไม่เพียงแค่ปรับปรุงการวินิจฉัยจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และปรสิตเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความพยายามระดับโลก ในการต่อสู้กับเชื้อโรคและปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง การขับเคลื่อนนวัตกรรม และการดำเนินการในฐานะศูนย์กลางการวิจัยและการศึกษาทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ก้าวหน้า และยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพทั่วโลก ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ

