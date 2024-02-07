KFSH&RC 与 KAUST 研究人员发现负责最致命疟疾菌株繁殖的基因

沙特阿拉伯，利雅得, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在一项重大科学突破中，来自费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 的研究团队在与阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 合作的过程中，与英国、美国和印度的研究人员共同发现了在防治疟疾中至关重要的基因。称为 PfAP2-MRP 的基因在恶性疟原虫 (Plasmodium falciparum) 的复制进程中必不可少，该寄生物是最致命疟疾菌株的诱因。

通过进阶实验室技术，研究人员能够抑制 PfAP2-MRP 基因，这揭示了它在红细胞内疟疾寄生物的生命周期中的关键作用。经抑制后，寄生物的繁殖能力受到严重干扰，以此减轻疾病症状的严重程度，并阻碍其传播。这一发现影响深远，因为它涉及到恶性疟原虫疟疾，该疾病每年夺走超过五十万人的生命。

费萨尔国王专科医院和研究中心病理与实验室医学部主席及研究负责人 Ashraf Dada 博士表示：“该发现为更有效治疗最致命的恶性疟原虫疟疾菌株铺平道路。”而且，这项研究加强了科学社群对疾病进展及其与人类免疫系统相互作用的理解，从而强化了对这种在非洲肆虐的疟疾寄生物的防治力度。

此外，研究表明，PfAP2-MRP 基因调控了多样化蛋白受体的产生，使寄生物能够逃避宿主的免疫系统。这种机制在疟疾的全球传播中起着重要作用，并强调了该基因在未来制定治疗策略中的重要性。

这项重要研究发表于著名杂志《自然》，该研究是 KFSH&RC 与 KAUST 之间紧密合作的一部分，旨在进行创新研究活动，从而改善微生物、细菌和寄生物的诊断，而且强调了全球为防治病原体并改善人类健康所做的努力。

费萨尔国王专科医院和研究中心位居全球专业医疗的领导者之列，致力于推动创新，并成为先进的医学研究和教育中心。通过与当地、区域和国际著名机构建立战略合作伙伴关系，医院致力于推动医疗技术的发展并提高全球医疗保健标准。

关于国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC)：

费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 是中东地区领先的医疗机构，致力于成为每位寻求专业医疗服务的患者的最佳选择。该医院在治疗癌症、心血管疾病、器官移植、神经科学和遗传学方面拥有悠久的历史。

2023 年，Brand Finance 将费萨尔国王专科医院和研究中心评为中东及非洲顶级学术医疗中心，并跻身全球前 20 强。此外，2022 年，它被《新闻周刊》杂志评为全球领先的医疗保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯发布了一项皇家法令，作为《沙特阿拉伯 2030 年愿景》的一部分，将医院转型为独立、非营利、政府所有的实体，为全面转型计划铺平道路，通过卓越与创新的方式实现医疗保健领域的全球领导地位。

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