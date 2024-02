Consultations sur la sécurité routière : une opportunité de concrétiser le 0,05

MONTRÉAL, 07 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) interviendra cet après-midi en commission parlementaire dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le Projet de loi n° 48, Loi modifiant principalement le Code de la sécurité routière afin d’introduire des dispositions relatives aux systèmes de détection et d’autres dispositions en matière de sécurité routière, afin de recommander l’abaissement de la limite d’alcoolémie au volant à 0,05.

En août dernier, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, dévoilait sa Stratégie nationale de sécurité routière. Afin d’ancrer l’atteinte d’une Vision zéro, l’ASPQ appelle à élargir les mesures afin d’instaurer des solutions prometteuses pour contrer l’alcool au volant. À l’automne dernier, un rapport du coroner s’ajoutait parmi les voix recommandant d’étudier l’abaissement du seuil limite d’alcool dans le sang de 0,08 à 0,05.

« Presque chaque jour, au Québec, il y a un décès ou une personne blessée gravement dû à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les données scientifiques et l’expérience d’autres provinces au Canada démontrent que le 0,05 est une mesure prometteuse, l’appui de la population ne cesse d’augmenter : la mobilisation politique doit s’opérer pour initier ce changement », souligne Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Pour plus d’information, veuillez consulter le mémoire déposé par l’ASPQ auprès de la Commission des transports et de l’environnement.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

