SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES

DU 3EME TRIMESTRE DE SON EXERCICE FISCAL 2023-2024

Le chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2023-2024 a atteint 240 M€, en repli de 12% à périmètre et change constants par rapport au 3 ème trimestre 2022-2023, conformément aux anticipations du Groupe

L’absorption des stocks chez les clients directs du Groupe a continué à peser sur l’activité Communications mobiles

Maintien d’une forte croissance de l’activité Automobile & Industrie, rebond séquentiel du chiffre d’affaires de l’activité Objets intelligents

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2023-2024 s’élève à 641 M€, en baisse de 14% à la fois en données publiées et à taux de change et périmètre constants

Objectifs 2023-2024 ajustés : le chiffre d’affaires annuel est attendu en baisse d’environ 10% à périmètre et taux de change constants par rapport à l’exercice 2022-2023, et la marge d’EBITDA 1,2 autour de 34%

L'ambition d'un chiffre d'affaires de 2,1 Mds $, initialement attendue pour l’exercice 2025-2026, est reportée d'environ un an en raison d'un marché des smartphones plus faible qu’attendu

1 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité

2 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires

3 Il n’y a pas eu d’effet de périmètre ni au 3ème trimestre 2022-2023, ni sur l’ensemble des 9 premiers mois de 2023-2024

Bernin (Grenoble), France, le 7 février 2024 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de l’exercice 2023-2024 (période close le 31 décembre 2023). Celui-ci s’élève à 240 millions d’euros, en baisse de 13% en données publiées par rapport au chiffre d’affaires de 274 millions d’euros réalisé au 3ème trimestre 2022-2023. Cette évolution résulte d’une diminution de 12% à périmètre3 et taux de change constants et d’un effet de change négatif de 1%.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Après le très fort rebond séquentiel enregistré au deuxième trimestre, nous avons maintenu notre chiffre d’affaires du troisième trimestre à un niveau similaire, en ligne avec nos attentes. Comme indiqué lors de notre dernière publication, l'absorption des stocks de RF-SOI par nos clients continue de peser sur nos revenus. Cela vient contrebalancer les solides performances enregistrées par les produits FD-SOI, POI et Power-SOI, la forte croissance de notre activité Automobile & Industrie, et le robuste niveau de revenus réalisé par notre activité Objets intelligents.

Nous anticipons de continuer à faire face à une dynamique de marché difficile pour nos produits RF-SOI, pendant encore quelques trimestres. Bien que nous attendions un quatrième trimestre solide, nous ajustons notre objectif de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, prévoyant désormais une baisse organique d’environ 10%, et une marge d’EBITDA annuelle d’environ 34%. Poursuivre notre expansion vers de nouveaux produits demeure un pilier essentiel de notre stratégie et nous sommes très satisfaits des succès que nous avons obtenus.

Dans le domaine des Communications mobiles, la pénétration du FD-SOI continue de progresser, les derniers smartphones haut de gamme intégrant un volume de substrats Soitec encore plus important. L’activité POI accélère avec deux nouveaux clients en production au cours du trimestre et plus de dix clients en phase de qualification.

En ce qui concerne notre technologie SmartSiCTM, nous continuons à exécuter notre feuille de route sur tous les aspects : technologique, industriel, approvisionnement et commercial. Nous sommes engagés avec un deuxième client, pour qui la production devrait démarrer au cours du second semestre de l’année civile 2024.

Le déploiement des mégatendances technologiques sur nos trois marchés finaux et le développement de notre portefeuille de produits soutiennent notre croissance durable. Nous prévoyons d’atteindre l’objectif de chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars un an plus tard que prévu. »

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2023-2024 (non audité)

T3 2023-24 T3 2022-23 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et change constants Communications mobiles 130 170 -23% -23% Automobile & Industrie 44 37 +20% +21% Objets intelligents 65 67 -4% -3% Chiffre d’affaires total 240 274 -13% -12%

Après la très forte hausse séquentielle de 56% (hors effets de change) enregistrée entre le 1er et le 2ème trimestre 2023-2024, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024 est resté relativement stable par rapport à celui du 2ème trimestre, à 240 millions d’euros.

Comparé au 3ème trimestre de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024 est en baisse de 12% à périmètre et taux de change constants. Ce repli s’explique par un effet mix négatif et par un effet volume défavorable qui reflète cependant des performances contrastées entre les trois marchés finaux de Soitec : en particulier, les volumes ont été plus faibles en Communications mobiles mais plus élevés en Automobile & Industrie.

Communications mobiles

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 130 millions d’euros au 3ème trimestre 2023-2024, en recul de 23% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2022-2023.

Malgré les premiers signes de reprise observés sur le marché mondial des smartphones et une pénétration croissante des ventes de smartphones haut de gamme, l’ajustement des stocks à travers la chaîne d’approvisionnement a continué d’affecter les revenus issus des ventes de substrats RF-SOI au cours du 3ème trimestre 2023-2024, comme en témoigne une baisse des volumes comparée au 3ème trimestre 2022-2023.

Ce recul du chiffre d’affaires généré par les ventes de substrats RF-SOI a cependant été partiellement compensé par :

des ventes significativement supérieures de substrats FD-SOI servant à l’équipement des modules frontaux intégrés dans les smartphones 5G utilisant des bandes de fréquence inférieures à 6 GHz ou des ondes millimétriques,

servant à l’équipement des modules frontaux intégrés dans les smartphones 5G utilisant des bandes de fréquence inférieures à 6 GHz ou des ondes millimétriques, une forte croissance des ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator), avec une hausse des volumes livrés à la fois à des clients existants et à de nouveaux clients utilisant la technologie POI de Soitec pour les filtres RF équipant les smartphones 5G.

Automobile & Industrie

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 44 millions d’euros au 3ème trimestre 2023-2024, en croissance de 21% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2022-2023.

Soitec continue de bénéficier d’une forte demande de la part de l’industrie automobile tirée par l’augmentation du volume de semi-conducteurs embarqués dans les dernières générations de véhicules. Celle-ci est liée à une plus forte digitalisation – conduite autonome et assistée, fonctions liées à la sécurité, info-divertissement – et électrification avec la croissance de la pénétration des véhicules électriques.

Comme cela est le cas depuis plusieurs trimestres, les ventes de substrats Power-SOI ont enregistré au 3ème trimestre 2023-2024 une croissance significative par rapport à la même période l’an dernier, essentiellement portée par une hausse des volumes. Les substrats Power-SOI répondent notamment à la demande croissante pour l’info-divertissement, les fonctions de sécurité et les systèmes de gestion des batteries (BMS).

Les ventes de substrats FD-SOI continuent d’être portées par l’adoption des microcontrôleurs automobile.

La contribution des revenus générés par la technologie SmartSiCTM de Soitec, consacrée aux futures générations de véhicules électriques, a de nouveau progressé par rapport au premier semestre 2023-2024. La montée en régime de la nouvelle usine de Soitec dédiée à la production de substrats SmartSiC™, inaugurée en septembre dernier, est attendue au cours de l’exercice 2024-2025.

Objets intelligents

Le chiffre d’affaires de la division Objets intelligents a atteint 65 millions d’euros au 3ème trimestre 2023-2024, en forte progression par rapport au 2ème trimestre 2023-2024, et en repli de 3% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2022-2023 reflétant des performances contrastées selon les produits.

Les ventes de substrats FD-SOI continuent d’être portées par la demande structurellement croissante pour les applications de edge computing, dans les biens de consommation comme dans le secteur industriel. Leur chiffre d’affaires a été nettement plus élevé qu’au cours des deux premiers trimestres 2023-2024.

Après un faible niveau enregistré lors des deux premiers trimestres 2023-2024, les ventes de substrats Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D ont connu un fort rebond au 3ème trimestre 2023-2024 et ont été bien supérieures à celles du 3ème trimestre 2022-2023.

En revanche, les ventes de substrats Photonics-SOI ont été inférieures à celles du 3ème trimestre 2022-2023, affectées par un contexte plus difficile pour les centres de données en 2023.

Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois 2023-2024 (données non auditées)

9m 2023-24 9m 2022-23 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et change constants Communications mobiles 388 510 -24% -24% Automobile & Industrie 119 94 +27% +27% Objets intelligents 133 140 -5% -5% Chiffre d’affaires total 641 745 -14% -14%

Au total, le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice 2023-2024 a atteint 641 millions d’euros, enregistrant une baisse de 14% aussi bien en données publiées qu’à périmètre et taux de change constants par rapport aux 745 millions d’euros réalisés au cours des 9 premiers mois 2022-2023. Les tendances générales observées pour chacun des trois marchés finaux au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2023-2024 se sont révélées relativement similaires aux performances réalisées lors du 3ème trimestre, avec une baisse en Communications mobiles, une croissance soutenue en Automobile & Industrie et un chiffre d’affaires quasiment stable en Objets intelligents.

Perspectives 2023-2024

Les objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2023-2024 sont révisés. Le chiffre d’affaires devrait baisser d’environ 10% à périmètre et taux de change constants, contre un recul d’un pourcentage d’environ “mid-single digit” précédemment attendu. La marge d’EBITDA 1,2 est attendue autour de 34% contre 35% précédemment.

Modèle financier 2025-2026

A l’avenir, Soitec continue d’observer une croissance significative sur ses trois marchés finaux, où notre groupe renforce son leadership dans le SOI et poursuit avec succès son expansion dans les semi-conducteurs composés.

Dans l’environnement difficile actuel, la digestion des stocks RF-SOI tout au long de la chaîne de valeur est plus longue que prévu. Dans ce contexte, alors que l'ambition d'un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars initialement annoncée pour l’exercice 2025-2026 est toujours d'actualité, l'horizon de temps pour l’atteindre sera décalé d'environ un an.

Le groupe continue de tirer parti des mégatendances puissantes sur ses trois marchés finaux stratégiques pour adresser un nombre croissant de clients grâce à son portefeuille de produits en expansion. Le rebond du RF-SOI, la pénétration croissante d'autres produits SOI (FD-SOI, Power-SOI et Photonique-SOI), et l'expansion réussie dans les substrats composites (POI, SmartSiCTM et GaN) soutiennent notre histoire de croissance durable.

Soitec fournira plus d'informations lors de la publication de ses résultats 2023 - 2024 le 22 mai 2024.

1 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité

Événements post-clôture

Soitec présente sa vision du rôle moteur des substrats avancés dans le domaine de l’Intelligence Artificielle

En janvier 2024, Soitec a publié une présentation détaillée intitulée « Rendre possible l’Intelligence Artificielle avec les substrats innovants ». Ce document présente les fondamentaux de l’Intelligence Artificielle, passe en revue le niveau d’adoption de l’Intelligence Artificielle dans chacun des trois marchés finaux de Soitec et décrit le rôle moteur joué par les substrats avancés de Soitec dans l’adoption de l’Intelligence Artificielle. Cette présentation est disponible sur le site web de Soitec : cliquer ici

Soitec met en service une installation de réutilisation de l’eau inédite en Europe

Le 12 janvier 2024, Soitec a annoncé la mise en service d’une nouvelle installation industrielle permettant de réinjecter les eaux de rinçage des substrats dans la fabrication de l'eau ultra-pure pour les salles blanches de ses unités de fabrication en France, une étape importante dans l’amélioration continue de la gestion de la ressource par Soitec. Grâce à cette innovation, une première en Europe à cette échelle, Soitec prévoit d’augmenter considérablement la part d’eau réutilisée dans ses process industriels. Le taux de réutilisation d’eau usée sur son site historique de Bernin (Isère) va ainsi passer de 19% pour l’année 2023 à plus de 35% pour l’année 2024.

Par ailleurs, Soitec continue de réduire sa consommation d’eau. La diminution de 30% par unité produite réalisée entre 2021 et 2023 sera complétée par une réduction supplémentaire de 30% d'ici 2030.

Signature d’un contrat de subvention PIIEC 2

Le 26 janvier 2024, Soitec a signé un accord portant sur un soutien financier de la part de l’État français couvrant la période de 2022 à 2026. Cet accord a été conclu dans le cadre du programme France 2030. L’intégration de ce projet au Projet Important d'Intérêt Européen Commun portant sur la microélectronique et la connectivité 2026 (PIIEC ME/CT) a été validée par la Commission Européenne. Conformément aux objectifs définis par l’European Chips Act Communication, cette mesure renforcera la sécurité d’approvisionnement et la souveraineté de l’Europe dans les technologies de semiconducteurs.

Les fonds octroyés seront principalement dédiés au soutien des activités de Recherche & Développement et contribueront à la montée en régime des usines de Bernin 4 (SmartSiC™) et Bernin 3 (POI).

# # #

La conférence téléphonique analystes et investisseurs dédiée au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024 se tiendra en anglais jeudi 8 février à 8h00 du matin (heure de Paris).

Une retransmission en direct et une rediffusion de la conférence téléphonique seront accessibles à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20240208_1

# # #

Agenda

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-2024 et les résultats annuels 2023-2024 seront conjointement publiés le 22 mai 2024, après bourse.

# # #

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2022-2023) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro D.23-0482 en date du 14 juin 2023, ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2023-2024 publié le 15 novembre 2023. Les versions françaises du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 et du Rapport Financier Semestriel 2023-2024, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ces deux documents, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.1 (facteurs de risques et environnement de contrôle) du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 et le Rapport Financier Semestriel 2023-2024.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 (facteurs de risques et environnement de contrôle) du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives. De plus, les futures conséquences des conflits géopolitiques, en particulier celles liées à la situation en Ukraine, de même que l’augmentation de l’inflation, peuvent avoir des répercussions plus importantes qu’actuellement anticipé dans ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2.1 (facteurs de risques et environnement de contrôle) du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros au cours l’exercice 2022-2023. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec Official

# # #

Relations investisseurs :







investors@soitec.com















Contacts médias :







Isabelle Laurent

+33 6 42 37 54 17 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33 6 14 08 29 81

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 71 424 604 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #





Annexe

Chiffre d’affaires consolidé par trimestre (3ème trimestre 2023-2024 non audité)

Chiffre d’affaires T1

22-23 T2

22-23 T3

22-23 T4

22-23 T1

23-24 T2

23-24 T3

23-24 9 mois 22-23 9 mois 23-24



(en millions d’euros) Communications mobiles 152 189 170 220 89 169 130 510 388 Automobile & Industrie 23 34 37 47 37 38 44 94 119 Objets intelligents 28 45 67 77 31 37 65 140 133 Chiffre d’affaires total 203 268 274 344 157 245 240 745 641





Évolution T1 23-24 /

T1 22-23 T2 23-24 /

T2 22-23 T3 23-24 /

T3 22-23 9 mois 23-24 /

9 mois 22/23 Variation publiée Variation organique1 Variation publiée Variation organique1 Variation publiée Variation organique1 Variation publiée Variation organique1 (vs. année précédente) Communications mobiles -42% -43% -10% -9% -23% -23% -24% -24% Automobile & Industrie +60% +57% +12% +13% +20% +21% +27% +27% Objets intelligents +12% +10% -18% -17% -4% -3% -5% -5% Chiffre d’affaires total -23% -24% -9% -7% -13% -12% -14% -14%

Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable (il n’y a pas eu d’effet périmètre au T1 2023-24 ni au T2 2023-24 ni au T3 2023-24)

# # #

Pièce jointe