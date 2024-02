Communiqué de presse

Ecully, le 7 février 2024 –18h

SPINEWAY

Résultats annuels 2023

Chiffre d’affaires annuel de 10,5 M€ (+ 42%)

Marge brute maintenue à 69%

Résultat net fortement impacté par des éléments exceptionnels

Mise en œuvre en 2024 d’un plan de rationalisation pour atteindre à moyen terme l’équilibre opérationnel1

En milliers d'euros



Comptes consolidés 2023 2022 Chiffre d'affaires 10 519 7 432 Coût des ventes - 3 309 - 2 320 Marge brute



% du CA 7 210



69% 5 112



69% Coûts nets d’exploitation







Dont coûts de fonctionnement - 11 727







- 5 424 - 8 322







- 3 770 Dont charges de personnel - 5 659 - 4 875 Résultat d’exploitation - 4 517 - 3 210 Résultat financier - 1 035 184 Résultat exceptionnel - 957 - 112 Résultat net - 6 510 - 3 137

Le Conseil d’administration de Spineway, réuni le 6 février 2024 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2023.

Spineway réalise sur l’année 2023 un chiffre d’affaires de 10,5 M€, en progression de 42% par rapport à 2022. Cette croissance est portée par la bonne performance commerciale des produits Distimp et l’intégration des ventes de Spine Innovations, acquise en juillet 2022. Sur l’exercice, les trois principales zones d’implantation du Groupe (Europe, Asie et Amérique Latine) affichent chacune une progression de plus de 20%.

Des résultats marqués par la hausse des coûts opérationnels

Bien que la marge brute se soit maintenue à 69% du CA, la progression du chiffre d’affaires ne se traduit pas dans les résultats du Groupe qui portent l’intensification des dépenses de R&D, commerciales, marketing et de formation des praticiens, ainsi que des nécessaires investissements réglementaires (exigences de la réglementation MDR, homologations export de produits…) qui vont se poursuivre sur l’année 2024.

De plus, l’augmentation des effectifs, sur une année pleine, liée au renforcement de l’équipe de direction Spineway et à l’intégration des collaborateurs de Spine Innovations, porte les charges de personnel à 5,7 M€ (contre 4,9 M€). Ainsi, le Résultat d’Exploitation s’établit à - 4,5 M€ sur l’exercice 2023.

Sur la période, Spineway a enregistré une charge financière de 963 K€, liée à la mise en œuvre du contrat de financement Negma mis en place en mai 20231 (commission d’engagement et mécanisme de compensation), et un résultat exceptionnel de – 957 K€ (réorganisation de la filiale Spine Innovations et frais de conseil exceptionnels). Ces éléments pèsent sur le Résultat Net qui s’élève sur l’exercice 2023 à - 6,5 M€.

Des financements pour sécuriser la trésorerie et accompagner les développements du Groupe

Comme évoqué lors du communiqué de presse du 25 mai 2023, le Groupe a conclu un contrat d’émission et de souscription d’obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant nominal maximum total de 10.990.000 € et une durée de 24 mois. Au 31 décembre 2023, 1 231 OCA (hors commitment fee) ont été converties en 135 015 642 actions. Ainsi, le capital social de Spineway à fin décembre 2023 se monte à 286 059,11 euros et est composé de 143 029 563 actions de 0,002 euro chacune. Un regroupement de titres a été mise en œuvre le 4 janvier 2024 à raison d’une action nouvelle pour 2 000 actions anciennes. Les opérations d’échanges sont actuellement en cours et prendront fin le 26 février 2024.

En complément de ce financement, Spineway a obtenu en début d’année 2023, un Prêt Participatif Relance (PPR) d’un montant d’1,5 M€ au titre de son statut d’entreprise innovante.

Comme annoncé2, ces financements ont pour objectifs de financer les activités, notamment l’intensification des dépenses réglementaires et cliniques liées à la nouvelle réglementation MDR, et d’accompagner les développements du Groupe.

A fin décembre 2023, la trésorerie de Spineway s’élève à 1,8 M€ et l’endettement net reste maîtrisé à 0,8 M€ pour 19,1 M€ de capitaux propres, portant le gearing3 à 4,2 %.

Lancement d’un plan de rationalisation

Prenant acte de la situation, la direction du Groupe a décidé de prendre des mesures d’austérité qui se traduiront par un budget de dépenses opérationnelles contraint et la contraction d’une dizaine de postes de son effectif. Il a ainsi été décidé de reporter des investissements consacrés à des projets très couteux et dont le financement n’est pas encore assuré.

Perspectives de développement

L‘entreprise poursuit sa feuille de route stratégique, dont les objectifs principaux sont l’homologation export des gammes acquises en 2021 et 2022 afin d’ouvrir de nouveaux marchés, des effort commerciaux pour bénéficier d’effets de synergie entre les clients Spineway, les clients Distimp et les clients Spine Innovations, ainsi que le déploiement de la collecte de données cliniques permettant le maintien et l’obtention de certifications CE / Medical Device Regulation (MDR).

En parallèle, l’entreprise attribuera des ressources en R&D pour l’évolution de nouvelles générations concernant ses lignes de produits Premium Distimp et Spine Innovations.

Ces mesures, combinées à une base d’activité solide, une marge brute d’un bon niveau, devraient permettre au Groupe de retrouver à moyen terme l’équilibre opérationnel et le chemin de la profitabilité nécessaire à la pérennisation des besoins de trésorerie et au déploiement de son plan stratégique d’innovation et de croissance commerciale.

Le groupe Spineway est ainsi confiant dans le potentiel de développement de son chiffre d’affaires en 2024. Cette évolution devrait permettre le financement de sa croissance et son innovation par des moyens non dilutifs à moyen terme.

Prochains RDV :

8 février 2024 - Réunion de présentation (visio) – Cliquez ici pour vous inscrire

25 mars 2024 – Assemblée Générale

16 avril 2024 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

1 En terme d’EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements & provisions ainsi qu’impôts et taxes, -3,3 M€ au 31/12/23

2 Communiqué du 25 mai 2023

3 Ratio : Endettement net / Fonds propres

