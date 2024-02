VGP kondigt Webcast aan voor Presentatie van de Resultaten over Boekjaar 2023

7 februari 2024, Antwerpen, België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een pan-Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de details aan voor een webcast ter bespreking van de resultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2023:

Donderdag 22 februari 2024, om 10.30 uur (CET)

Webcast link: https://channel.royalcast.com/landingpage/vgp/20240222_1/ Via bovenstaande link kunt u zich registreren voor het evenement. De presentatie kan worden bijgewoond vanaf uw laptop, tablet of mobiele telefoon. De video wordt gestreamd via het door u geselecteerde apparaat.



Vriendelijk wordt u gevraagd om reeds 5-10 minuten voor de geplande starttijd van de webcast in te loggen. De financiële resultaten worden, volgens planning, om 7.00 uur (CET) op bovenstaande dag gepubliceerd en er zal een presentatie beschikbaar worden gesteld op https://www.vgpparks.eu/nl/investeerders/publicaties/ onder Financiële & bedrijfsresultaten.

CONTACTGEGEVENS VGP

Investor relations



Tel: +32 (0)3 289 1433



investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

Hoofd Marketing Tel: +32 (0)3 289 1432





OVER ONS

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. VGP werd opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië en is vandaag actief met ongeveer 371 voltijdse werknemers in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. In juni 2023 bedroeg de brutovermogenswaarde van VGP, inclusief de 100% joint ventures, € 6,76 miljard en had het bedrijf een nettovermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,2 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: http://www.vgpparks.eu/nl

Bijlage