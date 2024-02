Chiffre d’affaires de l’exercice 2023 : 245,4 M€

• Un 4ème trimestre 2023 toujours marqué à périmètre comparable par une demande faible sur les marchés industriels européens et par le repositionnement stratégique des activités de REGEAL

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023.

En millions d’euros T4 20231 T4 2022 VAR 12 mois 20231 12 mois 2022 VAR Métaux & Alliages 35,0 27,2 +29% 150,8 145,9 +3% Produits dérivés du Pétrole 11,0 18,8 -41% 55,1 72,5 -24% Caoutchouc & Développements 3,4 4,0 -14% 13,0 16,1 -19% Chimie Pharma 8,7 4,1 +111% 26,5 19,0 +39% TOTAL 58,2 54,2 +7% 245,4 253,5 -3%

1 AUREA a acquis le 14 avril 2023 les sociétés REAL ALLOY UK (désormais dénommée SWAN ALLOY UK et rattachée au pôle Métaux & Alliages) et RVA (RECUPERATION VALORISATION ALUMINIUM rattachée au pôle Chimie Pharma). Ces deux nouvelles filiales sont consolidées dans les comptes du groupe AUREA à compter du 15 avril 2023.

Au 4ème trimestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe AUREA s’élève à 58,2 M€ en progression de +7% par rapport au 4ème trimestre de l’exercice 2022 (-25% à périmètre constant). L’évolution organique de l’activité reflète, d’une part une demande peu soutenue sur les marchés industriels européens et d’autre part, la décision stratégique d’arrêter la production de lingots d’aluminium et de reconvertir le site REGEAL sur la production de « sows ».

En cumul sur l’exercice 2023, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de 245,4 M€ en retrait limité de -3% (-24% à périmètre constant) par rapport à l’exercice 2022.

Pôle Métaux et Alliages (+29% et -18% à périmètre constant au T4 / +3% et -25% à périmètre constant sur l’année)

La croissance du chiffre d’affaires du pôle provient de la contribution des acquisitions réalisées sur l’exercice.

Les activités dans les alliages d’aluminium ont retrouvé en fin d’exercice un fonctionnement normal après la mise en œuvre d’un Plan Social d’Entreprise consécutif à l’arrêt de la production de lingots au profit de la production de « sows ».

Enfin, les activités dans les alliages de cuivre sont en recul, amplifié par un ralentissement en raison de la fermeture traditionnelle des usines en fin d’année.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (-41% au T4 / -24% sur l’année)

La faiblesse des cours du pétrole a eu un impact significatif sur le chiffre d’affaires de plusieurs entités du pôle, tout en pesant sur les marges. De plus, les activités de collectes ont été affectées par un marché automobile peu dynamique.

Enfin, la décision de stopper la distribution de GNR1 au secteur agricole, insuffisamment rentable, a conduit à une baisse sensible du chiffre d’affaires.

Pôle Caoutchouc et Développements (-14% au T4 / -19% sur l’année)

Comme annoncé, ROLL-GOM a retrouvé un niveau d’activité satisfaisant grâce à une demande renforcée, notamment de la part des industriels allemands.

Dans la continuité des trimestres précédents, META REGENERATION, spécialisée dans le traitement des déchets mercuriels en France, continue d’enregistrer une croissance soutenue sur le trimestre.

Au cours du trimestre, TDA VALORISATION a entrepris une réorganisation complète de ses activités afin d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire.

Pôle Chimie Pharma (+111% et +1% à périmètre constant au T4 / +39% et -23% sur l’année)

La nouvelle filiale RVA a finalisé la mise en place de son nouveau réacteur, ce qui laisse présager d’un niveau d’activité satisfaisant en 2024.

De son côté, FLAUREA Chemicals affiche un net redressement de ses activités grâce à une forte demande dans la production de poudres de cadmium et à la relance de l’activité de production de chlorure de Zinc.

Enfin, SARGON, a poursuivi sa transformation en se concentrant sur la production de solvants regénérés plus qualitatifs.

Perspectives de l’exercice 2024

Compte-tenu d’un contexte économique incertain dans ses secteurs d’activité, d’une visibilité limitée sur les carnets de commandes et d’un attentisme de la clientèle industrielle en Europe, AUREA dispose d’une faible visibilité à moyen terme et se concentre sur la mise en place de leviers visant à préserver sa rentabilité.

Le Groupe a notamment pris des mesures pour renforcer l’encadrement au sein de ses usines, afin, entre autres, de compenser les départs en retraite en recrutant de nouveaux talents et ainsi apporter une dynamique commerciale plus accrue.

En matière d’investissements, hormis ceux en cours relatifs aux 2 acquisitions (principalement financés par l’ancien propriétaire, après validation par la Commission Européenne), les décisions d’investissement pour 2024 seront prises avec une grande sélectivité, en tenant compte des opportunités et des priorités stratégiques du Groupe.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

1 Gazole Non Routier



