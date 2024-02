VINCI - RESULTATS ANNUELS 2023

Nanterre, le 7 février 2024

RESULTATS ANNUELS 2023

Forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats qui atteignent de nouveaux records

Génération exceptionnelle de cash-flow libre

Endettement net en forte diminution

Très bon renouvellement du carnet de commandes

Perspectives 2024 Hausse du chiffre d’affaires, d’une ampleur moindre qu’en 2023 Malgré l’impact négatif de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport longue distance en France, résultat net proche du niveau atteint en 2023

Dividende proposé au titre de l’exercice 2023 : 4,50 euros par action

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros 2023 2022 Variation 2023 / 2022 Chiffre d’affaires1 68 838 61 675 +12 % Capacité d’autofinancement (EBITDA) 11 964 10 215 +17 % En % du chiffre d’affaires 17,4 % 16,6 % Résultat opérationnel sur activité 8 357 6 824 +22 % En % du chiffre d’affaires 12,1 % 11,1 % Résultat opérationnel courant 8 175 6 481 +26 % Résultat net part du Groupe 4 702 4 259 +10 % Résultat net dilué par action (en €) 8,18 7,47 +0,71 Cash-flow libre 6 628 5 433 +22 % Endettement financier net2 (en Mds€) (16,1) (18,5) +2,4 Prises de commandes (en Mds€) 61,9 55,7 +11 % Carnet de commandes2 (en Mds€) 61,4 57,3 +7 % Evolution du trafic de VINCI Autoroutes +1,3 % vs 2022 Evolution du trafic passagers3 de VINCI Airports +26 % vs 2022, -4 % vs 2019

Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré :

« VINCI a réalisé en 2023 une performance d’ensemble de très grande qualité. Le chiffre d’affaires et les résultats sont en forte croissance et atteignent de nouveaux records. La génération de cash-flow libre se situe à un niveau exceptionnel, dépassant largement les attentes.

La dynamique de la quasi-totalité des métiers du Groupe, tant en France qu’à l’international, a été très positive tout au long de l’année. Seule fait exception la promotion immobilière qui traverse une crise conjoncturelle sévère.

Dans les concessions, le trafic de VINCI Autoroutes a continué de progresser, tiré par les véhicules légers en dépit d’un niveau des prix des carburants toujours élevé. De son côté, le trafic de VINCI Airports a poursuivi son redressement pour dépasser légèrement au global, en fin d’année, son niveau d’avant crise sanitaire. Alors que certains aéroports n’ont pas encore retrouvé leur niveau de 2019, d’autres plateformes ont atteint des trafics records. Conjuguées à une bonne maîtrise des charges, ces trajectoires de croissance ont permis d’améliorer sensiblement les résultats opérationnels de la branche concessions, compensant ainsi l’impact de la hausse des taux d’intérêt.

La branche énergie, toujours portée par les puissantes tendances de fond de la transition énergétique et de la révolution numérique, affiche une activité en forte croissance. Elle représente désormais près de 40 % du chiffre d’affaires total du Groupe, avec des marges en progrès tant pour VINCI Energies que pour Cobra IS, et une génération de cash-flow libre record, malgré les investissements dans la production d’électricité verte. A fin 2023, la capacité totale des projets d’énergie renouvelable en exploitation ou en construction dépassait 2 GW, conformément aux objectifs fixés.

VINCI Construction affiche également un très haut niveau d’activité, tiré par la réalisation de grands projets d’infrastructures de mobilité, mais aussi d’ouvrages de résilience climatique et des travaux de rénovation énergétique. La marge opérationnelle a continué de s’améliorer et la génération de cash-flow libre atteint un niveau remarquable.

Les prises de commandes des branches énergie et construction se sont maintenues à un niveau élevé, sans dévier de la politique de sélectivité en vigueur de longue date dans le Groupe. Le carnet de commandes a ainsi pu être renouvelé de façon satisfaisante, conférant au Groupe visibilité et sérénité.

En matière de nouveaux développements, les principales opérations finalisées en 2023 ont concerné VINCI Energies, avec des acquisitions en Europe et en Amérique du Nord, VINCI Highways, dont le portefeuille s’est enrichi d’une concession autoroutière au Brésil, et VINCI Airports, dont le réseau intègre désormais les sept aéroports de l’archipel du Cap-Vert. Par ailleurs, fruit de sa bonne gestion de six aéroports en République dominicaine depuis huit ans, VINCI Airports a obtenu une prolongation de 30 ans de sa concession, jusqu’en 2060.

Fort d’une présence solide sur des marchés très porteurs, particulièrement dans les métiers liés à l’énergie où il est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur à travers ses trois grandes branches d’activité, le Groupe aborde l’avenir avec confiance et enthousiasme. Les besoins considérables générés par les grands enjeux actuels de la transition environnementale, de l’efficacité énergétique, de la révolution digitale et de la mobilité durable sont autant d’opportunités pour les entreprises du Groupe.

Dans ce contexte, le Groupe pourra compter sur l’efficacité de son organisation décentralisée pour poursuivre son développement en visant une performance globale associant éléments financiers et extra-financiers. »

Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le 7 février 2024 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes de l’exercice 20234, lesquels seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires le 9 avril 2024.

Le Conseil a approuvé le paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2023 d’un montant de 4,50 euros par action, payable entièrement en numéraire.

I. Chiffre d’affaires, résultats et cash-flow libre records





Les comptes 2023 font ressortir une forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats par rapport à 2022. Tous les pôles de métiers affichent des résultats opérationnels en progression sensible, qui atteignent des niveaux records. Cette performance s’accompagne d’une génération exceptionnelle de cash-flow libre.

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 68,8 milliards d’euros, en hausse de 11,6 % (croissance organique : +9,9 % ; impacts des changements de périmètre : +2,5 % ; variations de change : -0,9 %). Cette tendance confirme la bonne dynamique des activités du Groupe tant en France qu’à l’international.

En France (43 % du total), le chiffre d’affaires atteint 29,6 milliards d’euros, en hausse de 6 % à structure réelle et comparable.

A l’international (57 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 39,2 milliards d’euros, en progression de 16 % à structure réelle et de 13 % à structure comparable. Les variations de périmètre concernent essentiellement l’intégration d’OMA5 au Mexique par VINCI Airports, ainsi que les acquisitions récentes de VINCI Energies, dont la majeure partie des activités de services IT (Information Technologie) de Kontron AG en Europe centrale (fin 2022) et Otera AS en Norvège (début 2023). Les variations de change ont un impact légèrement négatif sur le chiffre d’affaires en raison de l’appréciation de l’euro par rapport à plusieurs devises, dont le dollar américain et la livre sterling.

Le chiffre d’affaires de la branche Concessions ressort à 10,9 milliards d’euros, en hausse de 19 % à structure réelle par rapport à 2022 (+13 % à structure comparable), se décomposant comme suit :

VINCI Autoroutes : 6,3 milliards d’euros (+5 %).

VINCI Airports : 3,9 milliards d’euros (+47 % à structure réelle ; +24 % à structure comparable). Par rapport à 2019 - année de référence ayant précédé la crise sanitaire mondiale - la variation du chiffre d’affaires ressort à +12 % à périmètre constant.

Autres concessions : VINCI Highways 6 : 0,4 milliard d’euros (+7%). VINCI Stadium : 0,3 milliard d’euros, en très forte hausse intégrant les impacts de la Coupe du monde de rugby France 2023.







Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’élève à 19,3 milliards d’euros (+15 % à structure réelle ; +11 % à structure comparable par rapport à 2022). L’activité a continué de bénéficier d’une bonne dynamique au 4e trimestre 2023 (+13 % à structure réelle ; +8 % à structure comparable par rapport au 4e trimestre 2022). Les entreprises du pôle, tant en France qu’à l’international, tirent parti de leur positionnement sur les marchés, très porteurs, de l’efficacité énergétique et du développement numérique, grâce à la variété de leurs expertises, au maillage de leur réseau et à leur gestion décentralisée. Les quatre secteurs d’activités de VINCI Energies (infrastructures, industrie, building solutions, ICT7) ont enregistré des croissances à deux chiffres. Les récentes acquisitions8 de nouvelles sociétés ont apporté environ 860 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire en 2023.

En France (42 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 8,2 milliards d'euros, en progression de 11 % à structure réelle (+10 % à structure comparable).

A l’international (58 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 11,2 milliards d’euros, en hausse de 19 % à structure réelle (+11 % à structure comparable). L’activité est restée très bien orientée dans la plupart des zones où VINCI Energies est implanté.

Le chiffre d’affaires de Cobra IS s’élève à 6,5 milliards d’euros, en hausse de 18 % à structure réelle et comparable par rapport à 2022, avec une accélération notable au 4e trimestre 2023 (+28 % par rapport au 4e trimestre 2022). La croissance de l’activité concerne la plupart des implantations géographiques, tant dans les activités de fonds de commerce (flow business) que dans les grands projets EPC (Engineering, Procurement and Construction), représentant respectivement 63 % et 37 % du chiffre d’affaires.

En Espagne (44 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 2,9 milliards d'euros (+16 %). Il est réalisé essentiellement à travers des activités récurrentes de flow business.

En dehors d’Espagne (56 % du total, dont 33 % en Amérique latine), le chiffre d’affaires s’établit à 3,6 milliards d’euros (+19 % à structure réelle ; +20 % à structure comparable).

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’établit à 31,5 milliards d’euros (+8 % à structure réelle ; +9 % à structure comparable par rapport à 2022).

En France (43 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 13,7 milliards d’euros (+5 %). L’activité est restée soutenue dans les ouvrages de génie civil et dans les travaux routiers. Dans le bâtiment, elle bénéficie de projets de réhabilitation de bâtiments existants et de la construction de bâtiments publics, notamment dans le secteur hospitalier. Ces opportunités permettent de compenser la baisse des projets neufs tant dans le logement que dans le non-résidentiel.

A l’international (57 % du total), le chiffre d’affaires atteint 17,8 milliards d'euros (+10 % à structure réelle ; +12 % à structure comparable). Cette évolution traduit l’avancement des travaux sur plusieurs grands contrats de génie civil en Europe, en Amérique du Nord et en Australie / Nouvelle-Zélande, ainsi que l’activité solide des réseaux d’entreprises de spécialité et d’entreprises de proximité.

Enfin, pénalisé par la forte baisse des transactions immobilières en France dans un environnement de taux d’intérêt élevés, VINCI Immobilier affiche un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en recul (-19 %).

L’EBITDA s’élève à 12,0 milliards d’euros (17,4 % du chiffre d’affaires), en hausse de 17 % par rapport à 2022 (10,2 milliards d’euros soit 16,6 % du chiffre d’affaires). VINCI Airports contribue pour moitié à cette hausse, conséquence du redressement du trafic aérien, de l’augmentation du revenu par passager, d’une bonne maîtrise des charges et de l’intégration d’OMA.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) affiche une hausse de 22,5 % à 8,4 milliards d’euros (6,8 milliards d’euros en 2022). Il s’analyse ainsi :

5,4 milliards d’euros pour la branche concessions, dont VINCI Autoroutes 3,4 milliards d’euros et VINCI Airports 1,9 milliard d’euros (contre 1,0 milliard d’euros en 2022) ;

Près de 1,9 milliard d’euros pour la branche énergie, dont VINCI Energies : 1,4 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires en progression à 7,0 % (6,8 % en 2022) ; Cobra IS : 0,5 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires de 7,5 % (7,4 % en 2022) ;

1,3 milliard d’euros pour VINCI Construction, soit une marge sur chiffre d’affaires en amélioration à 4,0 % (3,8 % en 2022). Ce niveau n’avait plus été atteint depuis 2011.





Le Résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 4,7 milliards d’euros et le résultat net par action9 à 8,18 euros (4,3 milliards d’euros et 7,479 euros par action en 2022).

Le cash-flow libre atteint un niveau record de 6,6 milliards d’euros (5,4 milliards d’euros en 2022). Cette performance se situe très au-delà des attentes exprimées en début d’année 2023.

Elle traduit d’abord la progression de l’EBITDA et une très forte amélioration du besoin en fonds de roulement, grâce notamment à un niveau élevé d’encaissements clients en fin d’année. Il s’y ajoute l’effet du décalage dans le temps de certains investissements, en particulier dans les nouveaux projets d’énergie renouvelable démarrés plus tard dans l’année que prévu.

Alors que les contributions de VINCI Autoroutes (2,7 milliards d’euros) et de VINCI Airports (1,0 milliard d’euros) affichent une légère contraction par rapport à 2022 en raison notamment de la hausse de leurs frais financiers, VINCI Energies (1,4 milliard d’euros) et VINCI Construction (1,2 milliard d’euros) réalisent une performance remarquable avec des taux de transformation en cash de leur résultat net largement supérieurs à 100 %. Le cash-flow libre de Cobra IS est proche de l’équilibre malgré des investissements importants, liés notamment à la construction de nouveaux projets d’énergie renouvelable.

Après prise en compte des investissements financiers de la période, des dividendes payés et des rachats d’actions, l’endettement financier net consolidé s’élève à 16,1 milliards d’euros au 31 décembre 2023, en baisse de 2,4 milliards d’euros sur un an.

II. Performances opérationnelles globalement positives





Le trafic de VINCI Autoroutes est resté résilient tout au long de l’année. Au 4e trimestre 2023, il progresse de 1,3 % par rapport au 4e trimestre 2022, dont +1,7 % pour les véhicules légers (stable en décembre en dépit d’un effet calendaire négatif10).

Sur l’ensemble de l’année, la progression du trafic par rapport à 2022 ressort à +1,3 %. Le trafic des véhicules légers affiche une hausse sur l’année de 1,7 % malgré des niveaux de prix des carburants toujours élevés. Celui des poids lourds recule de 1,3 %, du fait notamment d’effets calendaires11 défavorables.

Le trafic passagers de VINCI Airports a poursuivi sa progression tout au long de 2023. Au 4e trimestre, il a légèrement dépassé son niveau d’avant crise sanitaire (+0,6 % par rapport au 4e trimestre 2019).

Au total, 267 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports du réseau en 202312 (+26 % par rapport à 2022), proche du niveau de 2019 (-4 %). Les plateformes du Portugal, de Belgrade (Serbie) et d’Amérique centrale (Mexique, République dominicaine et Costa Rica) ont enregistré des taux de fréquentation très supérieurs à leur niveau de 2019. Le trafic au Japon – où la reprise a été plus tardive – s’est redressé fortement au cours des derniers mois de l’année, notamment sur les faisceaux internationaux. Il se rapproche progressivement de son niveau de 2019.

Les prises de commandes des branches énergie et construction se sont élevées au total à 61,9 milliards d’euros en 2023 (+11 % par rapport à 2022). Les prises de commandes de la branche énergie ont été particulièrement toniques : celles de VINCI Energies atteignent un nouveau record à 20,9 milliards d’euros (+17 % par rapport à 2022 dont +8 % au 4e trimestre). Les prises de commandes de Cobra IS (10,3 milliards d’euros, +29 % par rapport à 2022 dont +18 % au 4e trimestre), d’un niveau exceptionnel, sont tirées par d’importants contrats liés à la production, à la transformation et au transport d’électricité verte13. Les prises de commandes de VINCI Construction, bénéficiant de la solidité des activités de fonds de commerce, sont également en progression (30,6 milliards d’euros, +3 % par rapport à 2022). Leur baisse au 4e trimestre 2023 par rapport au 4e trimestre 2022 s’explique par un effet de comparaison élevé (plusieurs grands contrats avaient été remportés en fin d’année 202214), les prises de commandes des affaires de taille petite et moyenne restant très bien orientées.

Au total, le carnet de commandes au 31 décembre 2023 ressort à 61,4 milliards d’euros. En augmentation de 7 % par rapport au 31 décembre 2022, il représente en moyenne près de 13 mois d’activité des pôles de métiers concernés. La part de l’international dans le carnet ressort à 67 % (contre 69 % au 31 décembre 2022).

Dans le secteur de la promotion immobilière résidentielle en France, les réservations de logements de VINCI Immobilier s’élèvent à 4 214 lots (-30 % par rapport à 2022 qui avait enregistré 6 059 lots), conséquence des difficultés conjoncturelles déjà mentionnées. La baisse des réservations a toutefois pu être limitée en fin d’exercice par la conclusion de ventes en blocs de logements à des organismes sociaux. De son côté, la montée en puissance des résidences gérées (Ovelia, Student Factory et Bikube) se poursuit avec 45 résidences en exploitation (37 à fin 2022) et une vingtaine en cours de travaux.

III. Situation financière solide





VINCI disposait au 31 décembre 2023 d’une trésorerie nette gérée de 13,2 milliards d’euros.

Il s’y ajoute une ligne de crédit bancaire confirmée et non utilisée par VINCI SA renouvelée en janvier 2024. Fort de l’augmentation de sa trésorerie disponible au cours des derniers exercices, le Groupe a réduit le montant de cette ligne à 6,5 milliards d’euros (contre 8,0 milliards d’euros précédemment). Par ailleurs, son échéance a été prolongée à janvier 2029, assortie de deux options de renouvellement pour une année supplémentaire chacune.

Au 31 décembre 2023, la dette financière brute long terme du Groupe - avant prise en compte de la trésorerie nette - ressortait à 29,3 milliards d’euros. Sa maturité moyenne était de 6,4 ans (6,9 ans au 31 décembre 2022) et son coût moyen de 4,0 %15 (2,5 % en 2022).

L’agence Standard & Poor’s, en novembre 2023, a confirmé sa confiance dans la qualité de la signature du Groupe et maintenu inchangées ses notations (long-terme : A-, court-terme : A2, perspective stable). La notation attribuée à VINCI par Moody’s (long-terme : A3, court-terme : P-2, perspective stable) a également été confirmée en juillet 2023.

En 2023, VINCI SA et ASF (Autoroutes du Sud de la France) ont placé plusieurs emprunts obligataires pour un total de 1,7 milliard d’euros, dont la maturité moyenne à l’émission ressort à 6 ans et le taux d’intérêt moyen à 3,4 % (au 31 décembre 2023). Trois emprunts obligataires ASF, pour un total de 0,8 milliard d’euros, ont quant à eux été remboursés au cours de l’exercice.

Par ailleurs, plusieurs financements ou refinancements de projets particulièrement notables – pour un montant total de 1,1 milliard d’euros - ont été réalisés cette année, concernant principalement : Via Sumapaz (ex Via 40 Express en Colombie) pour VINCI Highways ; aéroports de Lyon (France), aéroport de Belfast (Royaume-Uni) et aéroports du Cap-Vert pour VINCI Airports ; et nouveaux projets photovoltaïques en Espagne pour Cobra IS.

IV. Perspectives 2024





VINCI aborde l’année 2024 avec confiance, en dépit d’un contexte géopolitique et macroéconomique incertain.

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table pour ses différents pôles en 2024 sur les tendances suivantes :

VINCI Autoroutes prévoit un trafic en légère hausse par rapport à 2023 ;

VINCI Airports anticipe un trafic passagers 16 légèrement supérieur au global à son niveau de 2019, des différences pouvant être constatées selon les plateformes et les implantations géographiques ;

légèrement supérieur au global à son niveau de 2019, des différences pouvant être constatées selon les plateformes et les implantations géographiques ; VINCI Energies devrait afficher une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires, mais d’une ampleur moindre qu’en 2023, tout en confirmant son excellent niveau de marge opérationnelle 17 ;

; Cobra IS, compte tenu du très haut niveau de son carnet de commandes, devrait afficher une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires et maintenir sa marge opérationnelle 1 7 au niveau élevé atteint en 2023 18 ;

au niveau élevé atteint en 2023 ; Le portefeuille d’actifs de production d’énergie renouvelable s’enrichira en 2024 de nouveaux projets, portant la capacité totale, en construction ou en exploitation, à environ 3,5 GW d’ici la fin de l’exercice, soit une capacité additionnelle d’environ 1,5 GW 1 8 en 2024 par rapport au niveau atteint fin 2023 ;

en 2024 par rapport au niveau atteint fin 2023 ; VINCI Construction devrait voir son activité se stabiliser à un niveau proche de celui de 2023 tout en poursuivant l’amélioration de sa marge opérationnelle17.

Sur la base de ces éléments, VINCI envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires, mais celle-ci devrait être d’une ampleur moindre que celle réalisée en 2023. Les résultats devraient également progresser.

Cette tendance s’entend avant prise en compte de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français, dont le montant est estimé à environ 280 millions d’euros.

Malgré cet impact négatif, le résultat net en 2024 pourrait être proche du niveau atteint en 2023.

V. Dividende





Le Conseil d’administration du 7 février 2024 a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires du 9 avril 2024 un dividende de 4,50 euros par action au titre de l’exercice 2023, qui traduit sa confiance dans les perspectives du Groupe.

Compte tenu de l’acompte de 1,05 euro versé en novembre 2023, il resterait à verser un solde de 3,45 euros, payable en numéraire le 25 avril 2024, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale.

VI. Autres faits marquants

Taxe sur les infrastructures de transport de longue distance en France

L’article 100 de la loi n° 2023-1322 de finances pour 2024, promulguée fin décembre 2023 instaure, à compter de 2024, une taxe sur les infrastructures de transport de longue distance en France.

Son impact pour le groupe VINCI, sur la base des chiffres d’affaires 2023 des entités concernées (ASF, Cofiroute, Escota et Aéroports de Lyon), serait une charge supplémentaire estimée à 272 millions d’euros (dont 268 millions d’euros pour les filiales concessionnaires d’autoroutes).

Les filiales concernées de VINCI utiliseront toutes les voies de recours pour contester l’article 100 de cette loi, contraire à la lettre et à l’esprit des contrats de concessions signés avec l’Etat concédant, lesquels comprennent des dispositions de neutralité fiscale.

Principaux développements





VINCI Energies a finalisé 34 acquisitions de nouvelles entreprises en 2023 - représentant un chiffre d’affaires en année pleine de 430 millions d’euros - parmi lesquelles :

la société Otera AS, intervenant dans la conception, la réalisation et la maintenance de réseaux de transport et de distribution d’électricité en Norvège ;

InfoTel, fournisseur de services professionnels dans la construction et l’exploitation de réseaux de télécommunications en République tchèque ;

Inprocon, entreprise suédoise spécialisée dans les systèmes de protection incendie ;

Elecso, entreprise québécoise spécialisée en systèmes électriques et en instrumentation pour les infrastructures et l'industrie ;

le groupe français SITS, intervenant dans le domaine de la signalisation d’infrastructures ferroviaires.





Cobra IS

Mise en service, en juillet 2023, de la ferme photovoltaïque de Belmonte au Brésil, d’une capacité de 570 MW.

De nouveaux projets de centrales photovoltaïques au Brésil et en Espagne, cumulant une capacité de respectivement 0,6 GW et 0,8 GW, sont entrés en phase de travaux au cours du second semestre 2023 19 .

. A fin décembre 2023, la capacité en exploitation ou en construction du portefeuille de Cobra IS s’élève ainsi à 2,0 GW.

Acte d’engagement (commitment deed contract) pour un contrat de partenariat public-privé (PPP) de transmission électrique en Australie. Il comprend, sur une durée de 35 ans, le financement, la conception, la construction et l’exploitation-maintenance de plusieurs lignes de transport d’énergie électrique à haute tension, de sous-stations et de leur connexion à des parcs de production d’énergie renouvelable (capacité de 4,5 GW) dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Obtention d’un nouveau contrat de PPP dans l’État du Minas Gerais au Brésil, portant sur le financement, la conception, la construction et l’exploitation pendant 30 ans de 349 km de lignes électriques à haute tension.





VINCI Autoroutes

L’avenant au contrat de concession d’ASF, concernant le financement du contournement ouest de Montpellier, a été approuvé par décret et publié au Journal Officiel le 29 décembre 2023. Ce tronçon de 6,5 km, dont le montant des travaux s’élève à environ 270 millions d’euros, reliera les autoroutes A750 et A709 et permettra de fluidifier le trafic de cette métropole. Il sera financé par des majorations additionnelles des tarifs appliqués aux barrières de péages avoisinant la nouvelle infrastructure.





VINCI Concessions

Concessionnaire depuis 2016 de six aéroports en République dominicaine à travers sa filiale Aerodom 20 , VINCI Airports et le gouvernement dominicain ont prolongé de 30 ans le contrat de concession en vigueur, portant son échéance à 2060. VINCI Airports sera chargé du financement, de l’exploitation, de la maintenance, de l’extension et de la modernisation des aéroports concédés - dont un nouveau terminal passagers à l’aéroport de Saint-Domingue (Las Américas) - tout en poursuivant la mise en œuvre de son plan de progrès environnemental.

, VINCI Airports et le gouvernement dominicain ont prolongé de 30 ans le contrat de concession en vigueur, portant son échéance à 2060. VINCI Airports sera chargé du financement, de l’exploitation, de la maintenance, de l’extension et de la modernisation des aéroports concédés - dont un nouveau terminal passagers à l’aéroport de Saint-Domingue (Las Américas) - tout en poursuivant la mise en œuvre de son plan de progrès environnemental. En décembre, suite à sa rénovation, inauguration du terminal 1 de l’aéroport international du Kansai 21 , dont la capacité a été portée de 23 à 40 millions de passagers en prévision de l’Exposition universelle 2025 à Osaka.

, dont la capacité a été portée de 23 à 40 millions de passagers en prévision de l’Exposition universelle 2025 à Osaka. VINCI Concessions a remporté un contrat de déploiement de 106 stations de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques dans les régions de Berlin, Hambourg et Leipzig en Allemagne. eliso GmbH, sa filiale allemande dédiée, sera en charge de l’acquisition des sites, de l’installation et de l’exploitation des stations pour une durée de 12 ans. Elle s’appuiera sur l’expertise de VINCI Energies en Allemagne pour les travaux électriques, dont l’installation de bornes de recharge.





Principaux succès commerciaux au second semestre 2023 et début 2024





VINCI Energies

Réalisation d’un ensemble d’infrastructures électriques au Sénégal : 1 350 km de lignes de transport d’électricité et huit postes de transformation en très haute tension.

Installation au Québec de 34 éoliennes d’une capacité totale de 200 MW.

Raccordement électrique haute tension de trois quais du terminal croisière du complexe portuaire du Havre.

Installation de 17 km de ligne souterraine au sud de Montréal, dans le cadre de l’interconnexion électrique entre Montréal et New York.

Réalisation d’installations multitechniques pour une gigafactory de batteries pour véhicules électriques près de Dunkerque.

Construction d’une ligne électrique de 380 kV de 66 km entre Urberach (Hesse) et Weinheim (Bade-Wurtemberg) en Allemagne.

Rénovation lourde du bâtiment Breguet sur le Campus CentraleSupélec de Paris-Saclay.





Cobra IS

Au Brésil, obtention de deux contrats de conception-construction d’un total de près de 1 600 km de lignes de transmission électrique et des sous-stations associées dans les États du Minas Gerais, Bahia et Rio de Janeiro.





VINCI Construction

Contrat de modernisation d’un barrage près de Brisbane en Australie.

Contrat du marché de valorisation des matériaux d’excavation du versant français du Tunnel de base du Mont-Cenis (Lyon-Turin) sur 10 années.

Conception et construction d’un réservoir de gaz naturel liquéfié de 180 000 m 3 aux Pays-Bas.

aux Pays-Bas. Obtention du premier marché en conception-réalisation du Grand Paris Express, portant sur un tronçon de la ligne 15 Ouest, dans le cadre d’un groupement d’entreprises comprenant également VINCI Energies.

Ambition environnementale

Au 31 décembre 2023, les émissions directes de gaz à effet de serre de VINCI ont diminué de 14 % par rapport à 2018.

L’objectif du Groupe, validé par la SBTi (Science Based Target initiative) est de réduire d’ici 2030 ses émissions de CO 2 de 40 % sur les scopes 1 et 2 par rapport à 2018 et de 20 % sur le scope 3 par rapport à 2019.

L’année a été marquée par la poursuite du déploiement de la stratégie environnementale de VINCI, autour de ses trois axes prioritaires :

Le changement climatique. Pour VINCI Autoroutes, 100 % des aires de services sont désormais équipées de bornes de recharge électrique. Pour VINCI Airports, quatre aéroports du réseau (Toulon-Hyères en France, Madeira Funchal, Beja et Ponta Delgada au Portugal) ont obtenu la certification « zéro émission nette » sur les scopes 1 et 2 (niveau 5 du programme Airport Carbon Accreditation). Pour VINCI Energies et Cobra IS, les activités de transport et distribution d’électricité et de production d’énergie renouvelable (solaire et éolienne) ont représenté en 2023 plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires aligné à la taxonomie européenne.

L’économie circulaire. VINCI Construction a produit 16 millions de tonnes de granulats recyclés en 2023, se rapprochant de son objectif de 20 millions de tonnes en 2030.

La préservation des milieux naturels. VINCI Immobilier poursuit son objectif Zéro Artificialisation Nette à horizon 2030, avec seulement 6 % de delta d’artificialisation sur ses projets en 2023.

Enfin, une nouvelle édition du Prix de l’Environnement a été lancée pour entretenir la dynamique de développement de solutions environnementales impactant à plus grande échelle les secteurs d’activités du Groupe.

Gouvernance





Lors de la prochaine assemblée générale, le 9 avril 2024, les actionnaires auront à se prononcer sur le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain.

Capital social





Sur autorisation de l’assemblée générale mixte du 13 avril 2023, le Conseil d’administration a décidé, le 20 décembre 2023, de réduire le capital social de VINCI, par voie d’annulation de 8,7 millions d’actions auto-détenues.

Au 31 décembre 2023, le capital de la société était ainsi constitué de 589,0 millions d’actions, dont 18,2 millions d’actions auto-détenues (représentant 3,1 % du capital à cette date).

*********

Agenda 8 février 2024 Présentation des résultats annuels 2023



Conférence de presse : 08h30

Conférence analystes : 10h30 Accès à la conférence téléphonique analystes :

En français : +33 1 70 37 71 66 (Code : VINCI FR)

En anglais : +44 33 0551 0200 ou +1 786 697 3501 (Code : VINCI ENG)







Accès au webcast en direct sur notre site Internet ou sur les liens suivants :

En français : https://channel.royalcast.com/landingpage/vincifr/20240208_1/

**********

Ce communiqué de presse, la présentation des résultats annuels ainsi que les états financiers consolidés au 31 décembre 2023 seront disponibles sur le site Internet de VINCI : www.vinci.com.

**********

À propos de VINCI

ANNEXES

ANNEXE A : ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS



Compte de résultat En millions d’euros 2023 2022 Variation

2023 / 2022 Chiffre d’affaires hors CA travaux des concessionnaires 68 838 61 675 +11,6 % CA travaux des concessionnaires 1 780 590 Chiffre d'affaires total 69 619 62 265 +11,8 % Résultat opérationnel sur activité 8 357 6 824 +22,5 % En % du chiffre d’affaires 2 12,1 % 11,1 % Paiements en actions (IFRS 2) (360) (356) Résultat des sociétés mises en équivalence et autres éléments courants 178 14 Résultat opérationnel courant 8 175 6 481 +26,1 % Eléments opérationnels non courants (105)4 8 Résultat opérationnel 8 071 6 489 +24,4 % Coût de l'endettement financier net (894)5 (614) Autres produits et charges financiers6 (157) 2797 Impôts sur les bénéfices (1 917) (1 737) Intérêts minoritaires (400) (157) Résultat net part du Groupe 4 702 4 259 +10,4 % Résultat net dilué par action (en euros)3 8,18 7,47 +9,5 % Dividende par action (en euros) 4,50 4,00

1 En application de l’IFRIC 12 (traitement comptable des concessions).

2 % calculé sur le chiffre d'affaires hors CA travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

3 Après prise en compte des instruments dilutifs.

4 Dont -80 millions d’euros liés à la révision à la hausse du complément de prix dû à ACS dans le cadre du développement des actifs d’énergie renouvelable par Cobra IS.

5 Dont impact positif non récurrent de 167 millions d’euros lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport Londres Gatwick comptabilisé au 1er semestre 2023.

6 Dont variations de juste valeur des titres détenus dans Groupe ADP.

7 Dont impact positif du rachat par anticipation par l’aéroport Londres Gatwick d’une partie de sa dette obligataire.

Bilan simplifié

2023



2022



En millions d’euros Actifs non courants - Concessions 43 955 42 881 Actifs non courants – Energie, Construction et autres métiers 24 074 22 655 BFR, provisions et autres dettes et créances courantes (15 176) (13 071) Capitaux engagés 52 853 52 465 Capitaux propres - part du Groupe (28 113) (25 939) Intérêts minoritaires (3 928) (3 470) Capitaux propres (32 040) (29 409) Dettes de location (2 247) (2 102) Provisions non courantes et autres passifs long terme (2 439) (2 417) Ressources permanentes (36 727) (33 929) Dettes financières brutes (29 298) (27 763) Trésorerie nette gérée 13 172 9 227 Endettement financier net (16 126) (18 536)

Tableau des flux de trésorerie

En millions d’euros 2023 2022 Capacité d’autofinancement avant impôt et coût de l’endettement (Ebitda) 11 964 10 215 Variations du BFR liées à l’activité et des provisions courantes 1 463 392 Impôts payés (2 288) (1 603) Intérêts financiers nets payés (802)1 (563) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 110 92 Flux de trésorerie liés à l’activité (avant autres avances long terme) 10 447 8 533 Investissements opérationnels (nets des cessions et autres avances long terme)2 (2 010) (1 602)3 Remboursement des dettes de location & charges financières associées (679) (661) Cash-flow opérationnel 7 758 6 270 Investissements de développement (concessions et PPP) (1 130) (836) Cash-flow libre 6 628 5 433 Investissements financiers nets (628)4 (2 618) Autres (346)4 (59) Flux nets avant opérations sur le capital 5 655 2 757 Augmentations de capital et autres opérations 707 438 Rachats d’actions (397) (1 100) Dividendes payés (2 481) (1 892) Opérations sur le capital (2 171) (2 553) Flux nets de trésorerie de la période 3 484 204 Autres variations (1 074) 799 Variation de l’endettement financier net 2 410 1 002 Endettement financier net début de période (18 536) (19 539) Endettement financier net fin de période (16 126) (18 536)

1 Dont impact positif non-récurrent de 167 millions d’euros lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport Londres Gatwick.

2 Dont investissements réalisés par : i/ l’aéroport Londres Gatwick (148 millions d’euros en 2023 et 77 millions d’euros en 2022), ii/ Cobra IS dans les projets d’énergie renouvelable (0,4 milliard d’euros en 2023 et 0,4 milliard d’euros en 2022).

3 Dont impact de l’acquisition de Polo Carmopolis par Cobra IS, net des avances long terme reçues : +66 millions d’euros.

4 Dont acquisitions de VINCI Energies ; acquisition de 55 % d’Entrevias au Brésil et prise de participation majoritaire dans l’autoroute Via Sumapaz (ex Via 40 Express en Colombie) par VINCI Highways. Par ailleurs, le paiement initial par VINCI Airports de 300 millions de dollars américains au titre de la prolongation de 30 ans du contrat de concession aéroportuaire d’Aerodom (République dominicaine), annoncée le 22 décembre 2023, a eu lieu en janvier 2024.

ANNEXE B : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

Chiffre d’affaires consolidé* par pôle

Variation

2023 / 2022 En millions d’euros 2023 2022 Réelle Comparable Concessions 10 932 9 162 +19,3 % +12,6 % VINCI Autoroutes 6 324 6 003 +5,3 % +5,3 % VINCI Airports 3 947 2 679 +47,3 % +24,3 % VINCI Highways 352 328 +7,2 % +7,4 % Autres concessions** 309 151 x2,0 x2,0 VINCI Energies 19 327 16 748 +15,4 % +10,9 % Cobra IS 6 495 5 520 +17,7 % +17,9 % VINCI Construction 31 459 29 252 +7,5 % +8,6 % VINCI Immobilier 1 231 1 523 -19,2 % -19,2 % Eliminations et retraitements (605) (530) Chiffre d’affaires* 68 838 61 675 +11,6 % +9,9 % dont :

France 29 615 27 948 +6,0 % +5,8 % Europe hors France 23 595 20 158 +17,1 % +13,6 % International hors Europe 15 628 13 570 +15,2 % +13,2 %

Chiffre d'affaires consolidé* du 4e trimestre

4e trimestre Variation

2023 / 2022 En millions d’euros 2023 2022 Réelle Comparable Concessions 2 637 2 167 +21,7 % +14,5 % VINCI Autoroutes 1 469 1 399 +5,0 % +5,0 % VINCI Airports 923 652 +41,6 % +17,0 % VINCI Highways 90 88 +3,0 % +7,9 % Autres concessions** 155 28 VINCI Energies 5 440 4 834 +12,5 % +7,8 % Cobra IS 1 807 1 413 +28,0 % +28,8 % VINCI Construction 8 105 7 761 +4,4 % +5,3 % VINCI Immobilier 395 420 -6,0 % -5,5 % Eliminations et retraitements (183) (139) Chiffre d’affaires* 18 201 16 455 +10,6 % +8,8 % dont :

France 7 657 7 081 +8,1 % +7,8 % Europe hors France 6 247 5 599 +11,6 % International hors Europe 4 297 3 774 +13,9 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

Chiffre d'affaires* consolidé - répartition France / International par pôle

Variation

2023 / 2022 En millions d’euros 2023 2022 Réelle Comparable FRANCE Concessions 7 004 6 485 +8,0 % +8,0 % VINCI Autoroutes 6 324 6 003 +5,3 % +5,3 % VINCI Airports 374 334 +12,0 % +12,0 % Autres concessions** 306 148 x2,1 x2,1 VINCI Energies 8 170 7 366 +10,9 % +10,2 % Cobra IS 50 37 +36 % +36 % VINCI Construction 13 678 13 064 +4,7 % +4,7 % VINCI Immobilier 1 222 1 499 -18,4 % -18,4 % Eliminations et retraitements (510) (503) Total France 29 615 27 948 +6,0 % +5,8 % INTERNATIONAL Concessions 3 928 2 676 +47 % +23,8 % VINCI Airports 3 573 2 346 +52 % +26,1 % VINCI Highways 352 328 +7,2 % +7,4 % Autres concessions** 3 3 VINCI Energies 11 157 9 382 +18,9 % +11,5 % Cobra IS 6 445 5 483 +17,5 % +17,7 % VINCI Construction 17 781 16 188 +9,8 % +11,9 % VINCI Immobilier 9 24 -64 % -65 % Eliminations et retraitements (96) (28) Total International 39 224 33 727 +16,3 % +13,4 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Railways, VINCI Stadium.



ANNEXE C : AUTRES DÉTAILS PAR POLE

Résultat opérationnel sur activité par pôle

Variation En millions d’euros 2023 % CA* 2022 % CA* 2023 / 2022 Concessions 5 373 49,2 % 4 171 45,5 % +1 203 VINCI Autoroutes 3 362 53,2 % 3 127 52,1 % +235 VINCI Airports 1 889 47,9 % 983 36,7 % +907 VINCI Highways 62 17,7 % 47 14,2 % +16 Autres concessions** 60 15 +45 VINCI Energies 1 356 7,0 % 1 142 6,8 % +214 Cobra IS 490 7,5 % 411 7,4 % +79 VINCI Construction 1 260 4,0 % 1 100 3,8 % +160 VINCI Immobilier (53) (4,3 %) 79 5,2 % -133 Holdings (69) (79) Résultat opérationnel sur activité total 8 357 12,1 % 6 824 11,1 % +1 533

Résultat net part du Groupe par pôle (RNPG)

En millions d’euros 2023 2022 Variation

2023 / 2022 Concessions 2 778 2 707 +71 VINCI Autoroutes 2 021 2 208 -186 VINCI Airports 733 507 +226 VINCI Highways 24 (10) +34 Autres concessions** et holdings 0 3 VINCI Energies 830 693 +137 Cobra IS 262 218 +44 VINCI Construction 793 680 +113 VINCI Immobilier (48) 63 -112 Holdings 88 (102) Résultat net part du Groupe 4 702 4 259 +443

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

EBITDA par pôle

En millions d’euros 2023 % CA* 2022 % CA* Variation

2023 / 2022 Concessions 7 462 68,3 % 6 200 67,7 % +1 262 dont : VINCI Autoroutes 4 683 74,0 % 4 419 73,6 % +264 VINCI Airports 2 495 63,2 % 1 580 59,0 % +915 VINCI Highways 172 48,8 % 147 44,7 % +25 VINCI Energies 1 672 8,6 % 1 426 8,5 % +246 Cobra IS 627 9,6 % 509 9,2 % +117 VINCI Construction 1 905 6,1 % 1 707 5,8 % +198 VINCI Immobilier (13) (1,1 %) 114 7,5 % -127 Holdings 312 259 EBITDA 11 964 17,4 % 10 215 16,6 % +1 749

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

Endettement financier net (EFN) par pôle

En millions d’euros 2023 Dont EFN externe 2022 Dont EFN externe Concessions (28 734) (18 761) (31 735) (18 880) VINCI Autoroutes (16 533) (12 323) (16 985) (12 578) VINCI Airports (8 781) (5 551) (11 131) (5 674) VINCI Highways (2 348) (882) (2 271) (678) Autres concessions* (1 073) (5) (1 347) 50 VINCI Energies 296 529 (129) 532 Cobra IS 403 403 404 404 VINCI Construction 4 160 2 158 3 460 1 879 Holdings et divers 7 749 (456) 9 464 (2 471) Endettement financier net (16 126) (16 126) (18 536) (18 536)

* VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE D : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières

4e trimestre Cumul au 31 décembre En millions de km parcourus



2023 Variation

2023 / 2022 2023 Variation

2023 / 2022 VINCI Autoroutes 12 202 +1,3 % 54 075 +1,3 % Véhicules légers 10 352 +1,7 % 46 568 +1,7 % Poids lourds 1 850 -1,3 % 7 507 -1,3 % Dont principalement : ASF 7 613 +1,5 % 33 957 +1,3 % Véhicules légers 6 386 +2,0 % 28 976 +1,8 % Poids lourds 1 227 -1,0 % 4 981 -1,2 % Escota 1 756 +3,0 % 7 629 +1,9 % Véhicules légers 1 580 +3,1 % 6 913 +2,1 % Poids lourds 176 +1,9 % 716 -0,0 % Cofiroute (réseau interurbain*) 2 720 -0,4 % 12 001 +0,8 % Véhicules légers 2 297 +0,1 % 10 284 +1,4 % Poids lourds 423 -3,3 % 1 716 -2,1 %



* Hors Duplex A86.

Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes en 2023

VINCI Autoroutes



Dont principalement : ASF Escota Cofiroute Recettes de péage (en m€) 6 177 3 600 880 1 580 Variation 2023/2022 +5,2 % +5,2 % +5,8 % +4,5 % Chiffre d’affaires (en m€) 6 324 3 689 896 1 602 Variation 2023/2022 +5,3 % +5,4 % +6,0 % +4,4 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

4e trimestre Cumul au 31 décembre En milliers de passagers 2023 Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 2023 Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 Portugal (ANA) 15 116 +10,3 % +14,2 % 66 332 +19,1 % +12,2 % dont Lisbonne 8 059 +8,7 % +9,3 % 33 649 +19,1 % +7,9 % Royaume-Uni 10 800 +17,6 % -7,0 % 46 855 +24,4 % -11,3 % dont London Gatwick 9 359 +15,1 % -9,1 % 40 899 +24,5 % -12,2 % Mexique (OMA) 6 807 +5,3 % +14,4 % 26 837 +15,7 % +15,8 % dont Monterrey 3 486 +10,3 % +22,0 % 13 339 +21,9 % +19,2 % France 4 117 +8,8 % -9,7 % 17 499 +14,3 % -14,5 % dont ADL (Lyon) 2 420 +9,1 % -10,0 % 10 000 +16,7 % -14,9 % Cambodge3 1 087 +42,6 % -42,7 % 4 031 x2,0 -47,7 % Etats-Unis 2 613 +8,3 % -3,1 % 9 904 +2,6 % -4,8 % Brésil 2 941 +2,9 % -11,0 % 11 490 +3,8 % -6,7 % Serbie 1 997 +39,3 % +41,7 % 7 948 +41,7 % +29,0 % République dominicaine 1 645 +5,1 % +16,9 % 6 584 +10,5 % +16,9 % Cap-Vert 693 +13,0 % -1,7 % 2 580 +19,3 % -6,6 % Total filiales consolidées par IG2 47 816 +11,7 % +2,2 % 200 059 +18,8 % -0,3 % Japon (40 %) 11 605 +46,1 % -8,9 % 41 507 +87,3 % -19,9 % Chili (40 %) 6 306 +19,0 % +6,9 % 23 337 +24,5 % -5,3 % Costa Rica (45 %) 415 +20,0 % +58,3 % 1 652 +14,4 % +34,9 % Rennes-Dinard (49 %) 131 -23,6 % -34,1 % 596 -7,6 % -37,1 % Total filiales consolidées par ME2 18 458 +34,1 % -3,3 % 67 092 +56,0 % -14,6 % Total passagers gérés VINCI Airports 66 274 +17,2 % +0,6 % 267 150 +26,4 % -4,3 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

3 Trafic excluant (y compris s’agissant de l’historique) les données de l’aéroport de Siem Reap, qui a fermé le 15 octobre 2023.

ANNEXE E : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Carnet de commandes









Au 31 décembre Variation En milliards d’euros 2023 2022 2023 / 2022 VINCI Energies 14,3 12,4 +15 % Cobra IS 14,4 11,1 +30 % VINCI Construction 32,7 33,8 -3 % Total 61,4 57,3 +7 % dont : France 20,0 17,8 +12 % International 41,4 39,5 +5 % Europe hors France 25,6 21,5 +19 % Reste du monde 15,8 17,9 -12 %

Prises de commandes

Variation En milliards d’euros 2023 2022 2023 / 2022 VINCI Energies 20,9 17,9 +17 % Cobra IS 10,3 8,0 +29 % VINCI Construction 30,6 29,8 +3 % Total 61,9 55,7 +11 % dont : France 24,4 21,2 +15 % International 37,5 34,5 +9 % Europe hors France 24,9 19,6 +27 % Reste du monde 12,6 14,9 -15 %

GLOSSAIRE

Cafice - Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts (Ebitda) : la CAFICE correspond au résultat opérationnel courant corrigé des dotations aux amortissements, des variations de provisions non courantes et des dépréciations d’actifs non courants, des résultats sur cessions d’actifs ; elle comprend également les charges de restructuration incluses dans les éléments opérationnels non courants.

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Pour VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Cash-flow opérationnel : le cash-flow opérationnel permet de mesurer les flux de trésorerie dégagés par l’activité courante du Groupe. Il est constitué de la Cafice, de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes, des intérêts financiers et des impôts payés, des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, des investissements opérationnels nets de cession et des remboursements de dettes de location et charges financières associées. Le cash-flow opérationnel ne comprend pas les investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé (PPP).

Cash-flow libre : le cash-flow libre est composé du cash-flow opérationnel et des investissements de développement dans les concessions et les PPP.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction.

Coût de l’endettement financier net : le coût de l’endettement financier net comprend l’ensemble des charges et des produits financiers relatifs à l’endettement financier net, tel que défini ci-dessous. Il inclut ainsi les charges d’intérêts et le résultat des produits dérivés de taux affectés à la dette brute, ainsi que les produits financiers des placements et des équivalents de trésorerie. La réconciliation de cet indicateur avec le compte de résultat est détaillée dans l‘Annexe aux comptes consolidés du Groupe.

Eléments opérationnels non courants : les charges et produits non courants comprennent principalement les pertes de valeur des goodwill, les charges de restructuration, ainsi que des produits et charges relatifs aux variations de périmètre (plus ou moins-values de cession de titres, impacts des changements de contrôle).

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières contractés auprès d’établissements financiers (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Partenariats public-privé - Contrats de concessions et Contrats de partenariat : les partenariats public-privé sont des formes de contrats publics de longue durée par lesquels une autorité publique fait appel à un partenaire privé pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un équipement ou une infrastructure publique et/ou gérer un service.

En France, on distingue les contrats de concessions (concessions de travaux ou concessions de services) et les contrats de partenariat.

A l’international, on rencontre, sous des appellations différentes, des catégories de contrats publics qui correspondent sensiblement aux caractéristiques respectives des contrats de concession ou des contrats de partenariat.

Dans un contrat de concession, le concessionnaire perçoit un péage (ou autre forme de rémunération) directement de la part de l’usager de l’infrastructure ou du service, selon des conditions définies dans le contrat avec l’autorité publique concédante ; le concessionnaire supporte donc un risque de fréquentation ou « risque trafic », lié à l’utilisation de l’infrastructure.

Dans un contrat de partenariat, le partenaire privé est rémunéré par l’autorité publique, au moyen d’un loyer lié à des objectifs de performance, indépendamment du niveau de fréquentation de l’infrastructure par les usagers. Il en résulte que le partenaire privé ne supporte pas de risque de fréquentation.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Pour VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

ROPA - Résultat opérationnel sur activité (Ebit) : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel sur activité correspond à la mesure de la performance opérationnelle des filiales du Groupe consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Il exclut les charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), les autres éléments opérationnels courants (incluant la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence) ainsi que les éléments opérationnels non courants.

ROC - Résultat opérationnel courant : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel courant est destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période. Il est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel sur activité (ROPA) les charges IFRS 2 associées aux paiements en actions (plans d’épargne Groupe, actions de performance), la quote-part du groupe dans les résultats des filiales consolidées par mise en équivalence et les autres produits et charges opérationnels courants, ceux-ci incluant notamment les produits et charges courants relatifs aux sociétés mises en équivalence ou aux sociétés non consolidées (produits financiers sur les prêts et avances actionnaires accordés par le Groupe à certaines de ses filiales, dividendes reçus des sociétés non consolidées notamment).

RO - Résultat opérationnel : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel courant (ROC) les charges et produits non courants (voir ci-dessus).

Taux d’Ebitda/CA, ou de ROPA/CA, ou de ROC/CA : ratio rapportant l’Ebitda, le ROPA, ou le ROC au chiffre d’affaires hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 En fin de période.

3 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine de l’ensemble du portefeuille géré par VINCI Airports.

4 Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

5 Participation de 29,99 % acquise en décembre 2022, consolidée par intégration globale dans les comptes du Groupe.

6 Autoroutes gérées à l’international et activités de gestion de péages électroniques.

7 Information Communication Technologies.

8 34 acquisitions ont été réalisées en 2023 et 31 acquisitions en 2022.

9 Après prise en compte des instruments dilutifs.

10 Les vacances scolaires de Noël, décalées par rapport à l’année dernière, ont comporté en décembre 2023 une semaine de moins qu’en décembre 2022.

11 Deux jours ouvrés de moins en 2023 par rapport à 2022.

12 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

13 Elles n’intègrent cependant pas encore deux des trois plateformes offshore de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne à concevoir, construire et installer en mer du Nord pour TenneT (contrat annoncé en avril 2023).

14 Dont la réalisation d’une section significative du nouveau métro à Toronto (Canada).

15 Hors prise en compte de l’impact positif non récurrent de 167 millions d’euros lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport Londres Gatwick lors du 1er semestre 2023, le coût moyen de la dette brute en 2023 aurait été de 4,6 %.

16 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

17 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

18 Comme annoncé à l’occasion de la Journée Investisseurs dédiée à Cobra IS le 12 décembre 2023.

19 Raios do Parnaiba et Mundo Novo au Brésil pour une capacité cumulée de 0,6 GW, ainsi qu’une douzaine d’autres en Espagne pour une capacité cumulée de 0,8 GW.

20 Détenue à 100 %.

21 Détenu à 40 %.













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.





