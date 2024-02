Communiqué de Presse résultats annuels 2023 - Crédit Mutuel Alliance Fédérale

RESULTATS 20231

Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise une performance record en 2023, confirmant la pertinence de ses choix stratégiques.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale achève en 2023 son plan stratégique ensemble#nouveaumonde sur une performance historique. Pour la première fois, son résultat net atteint 4,1 milliards d’euros (+18,1 %). Son produit net bancaire dépasse le seuil de 16 milliards d’euros (+2,8 %). Ces résultats reflètent des choix stratégiques gagnants de diversification, d’innovation et d’engagement au service de la révolution environnementale et solidaire.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise des résultats records qui confirment la pertinence de son choix de long terme de bancassurance universelle. 2023 marque également l’achèvement de son plan stratégique ensemble#nouveaumonde lancé en 2019, dont les objectifs financiers révisés sont atteints ou dépassés. Ces résultats constituent un atout supplémentaire dans la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique 2024-2027 Ensemble Performant Solidaire.

Le produit net bancaire du groupe mutualiste illustre la bonne résistance de la banque de détail qui dépasse les 12 milliards d’euros (+1,7 %, +200 M€), et l'excellente performance des métiers spécialisés (+15,3 %, +362 M€) en particulier de la banque privée et de la banque de financement et d'investissement et de TARGOBANK en Allemagne (+11,7 %). Les activités de l'assurance se stabilisent à un très haut niveau (1,2 milliard d'euros, -1,5 %) et restent le premier métier de diversification du groupe.

Après une première année de lancement du dividende sociétal et 439 millions d'euros mobilisés pour la révolution environnementale et solidaire, les résultats exceptionnels de 2023 vont permettre au groupe mutualiste d'accélérer, en 2024, ses engagements avec un dividende sociétal de 617 millions d'euros qui sera consacré au financement de nouveaux projets entrepreneuriaux pour lutter contre le réchauffement climatique et la montée des inégalités sociales. En l’espace de deux ans, plus d'un milliard d’euros est mobilisé par le dividende sociétal.

D’AVANT AIDES MASSIVES COVID 1 296 M€ 768 M€ 68,7% RÉSULTAT NET HISTORIQUE 4 115 M€ 3 485 M€ 18,1% UN GROUPE AU SERVICE DES SOCIÉTAIRES ET DES CLIENTS Crédits à l’habitat

264,9 Md€

+4,1 % Crédits à l’équipement

141,4 Md€

+4,9 % Crédits à la consommation

54,6 Md€

+6,9 % PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE Coefficient d’exploitation

57,1% Ratio CET12

18,5% Capitaux propres

62,4Md€ UNE PERFORMANCE AU SERVICE DE L’UTILITÉ COLLECTIVE Dividende salarié3

15% Dividende sociétal4

12,5%

soit 439M€ Contrat social5

8,6%

augmentations collectives sur 2 ans

Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise une performance record en 2023, dépassant les objectifs de son plan stratégique 2019-2023

« Crédit Mutuel Alliance Fédérale est au rendez-vous du mutualisme de la preuve. Celui du service aux clients, sociétaires et prospects, dans le seul souci de répondre à leurs besoins et de les protéger dans tous les domaines de la banque, de l’assurance et des services immatériels. Celui aussi de l’utilité collective, totalement mobilisé pour la solidarité et le financement de la révolution environnementale, notamment dans le cadre du dividende sociétal qui y consacrera plus d’un milliard d’euros en deux ans. Crédit Mutuel Alliance Fédérale démontre qu’on peut combiner une performance opérationnelle exceptionnelle (en huit ans, le chiffre d’affaires a crû d’un quart et les résultats des deux tiers) et une contribution concrète à l’amélioration de la société. » Nicolas Théry, Président

« Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le plus important groupe bancaire français ayant son siège en région, réalise une nouvelle fois une performance financière de tout premier rang, confirmant ainsi la pertinence de son modèle d’affaires de bancassurance mutualiste et de ses orientations stratégiques autour de l’innovation, de la transformation et de la diversification des activités et des sources de revenus. Dans un monde confronté à des révolutions multiples, il accélère ses engagements sociétaux et environnementaux, exprimant ainsi son choix d’aller au bout de sa démarche d’entreprise à mission. » Daniel Baal, Directeur général

Dans un contexte marqué par la remontée brutale des taux d’intérêt, le ralentissement de l’économie et le durcissement des conflits internationaux, Crédit Mutuel Alliance Fédérale confirme la pertinence de son modèle diversifié de bancassurance universelle. Fort de sa différence et de ses valeurs mutualistes, le groupe accompagne au quotidien tous ses clients et sociétaires, particuliers et entreprises, avec ses 25 000 conseillers dédiés, ses filiales en Allemagne, Belgique, Luxembourg et Suisse et ses métiers spécialisés.

Le modèle relationnel de proximité fondé sur la responsabilité et un lien personnalisé entre un conseiller et son client permet au groupe mutualiste d’enregistrer des résultats historiques. Le produit net bancaire de 16,1 milliards d’euros (+2,8 %) et le résultat net de 4,1 milliards d’euros (+18,1 %) atteignent des records, supérieurs aux objectifs financiers du plan stratégique révisé ensemble#nouveaumonde 2019-2023 (14,6 Md€ de PNB et 3 Md€ de résultat net), achevé fin décembre 2023.

L’ensemble des réseaux et métiers spécialisés ont continué à accompagner tout au long de l’année les projets des clients, particuliers comme agriculteurs, professionnels et entreprises. Malgré un ralentissement de la demande, les encours de crédits à l’habitat (+4,1 %), à la consommation (+6,9 %) et à l’équipement (+4,9 %) sont en progression. Au global, l’encours de crédit atteint 522,0 milliards d’euros (+4,0 %) tandis que les dépôts se fixent à 481,1 milliards d’euros (+5,3 %). Crédit Mutuel Alliance Fédérale a donc pleinement joué son rôle de financement de l’économie, y compris sur le marché immobilier.

Bonne résistance de la banque de détail

Les revenus des réseaux bancaires restent stables à 8,4 milliards d’euros (-0,4 %). Les résultats s’élèvent à 1,8 milliard d’euros (-18,9 %) dans un contexte de ralentissement de la production de crédits à l'habitat et de capacité d’endettement plus limitée des ménages mais également du pincement des marges d'intérêt (sur le portefeuille de prêts existants) et de la hausse du coût du risque.

Les filiales métiers au service des réseaux enregistrent un produit net bancaire de 703 millions d'euros (+9,9 %), tiré notamment par les activités d'affacturage (436 millions d'euros, +24,1 %) dont les résultats s’élèvent à 153 millions d’euros (+ 56 % sur un an), preuve de la qualité des solutions proposées par le groupe pour permettre aux entreprises de disposer d’une trésorerie stable.

Le groupe mutualiste confirme la pertinence de sa stratégie de diversification avec une augmentation continue des contrats d'assurance automobile, habitation, prévoyance, santé et une croissance des abonnements en téléphonie (notamment les box wifi, qui s’intègrent dans la stratégie « logement ») et télésurveillance.

L'activité de crédit à la consommation poursuit son développement en France et en Europe avec un encours à 54,6 milliards d'euros (+6,9 %). Portés notamment par Cofidis Group ainsi que par TARGOBANK Allemagne (qui réalise une très belle performance et confirme la place de l’Allemagne comme deuxième marché domestique du Groupe), les revenus de l'activité de crédit à la consommation dépassent, pour la première fois, 3,1 milliards d'euros (+5,7 %) tandis que le résultat net atteint 481 millions d'euros (+12,6 %).

Protection renforcée des clients grâce à la stratégie de mutualisation en assurance

Dans un contexte d’accélération des sinistres liés au dérèglement climatique, d'augmentation des coûts de réparation des véhicules et de reconstruction des habitats, les résultats du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) restent solides. Son produit net bancaire atteint son plus haut niveau à 1,2 milliard d’euros (-1,5 %) et son résultat net reste stable à 822 millions d’euros (+0,9 %).

En particulier, l’assurance-vie continue de se distinguer. En France, la collecte brute s’élève à 7,4 milliards d’euros (+6,2 %) avec un haut niveau investi sur des supports en unités de compte (29 %). Au global, la collecte nette est positive (1,6 milliard d’euros) tant sur les fonds en euros que sur les unités de compte. Les taux de rémunération moyens des fonds euros d’assurance-vie, de capitalisation et de retraite atteignent 2,8 % (+0,5 pt). Le chiffre d’affaires des assurances de risques en France progresse également pour atteindre 6,2 milliards d’euros (+7,1 % à périmètre constant). Un dynamisme qui répond à la conviction que pour servir l’intérêt de tous ses assurés, l’assurance doit reposer sur la mutualisation des grands nombres. À cet égard, le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel affirme sa différence.

Sur le marché de l’emprunteur, refusant que les personnes avec des problèmes de santé subissent des discriminations croissantes pour obtenir une assurance emprunteur et donc accéder à la propriété, le groupe a supprimé toute sélection médicale pour la quasi-totalité de ses clients fidèles lors de l’achat de leur résidence principale. Un dispositif nettement mieux-disant que la loi. En assurance santé, la carte Avance Santé offre une solution de tiers payant intégral : une solution qui permet de faire face au renoncement financier aux soins puisqu’il dispense les clients et sociétaires de l’avance des frais médicaux. En assurance habitation, le groupe a également pris des décisions exceptionnelles de solidarité envers les sinistrés des violences urbaines de l’été 2023, qu’ils soient particuliers, commerçants ou professionnels.

Très belle performance des métiers spécialisés

Les métiers spécialisés de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (banque de financement, activités de marché, capital-investissement, gestion d’actifs et banque privée) démontrent leur agilité à fournir des services sur-mesure et à accompagner les projets créateurs de valeur et d'emplois pour ses clients corporate, entreprises ou professionnels. En 2023, le produit net bancaire dépasse 2,7 milliards d’euros avec un résultat net qui atteint 860 millions d’euros (soit 21 % du résultat net du groupe).

Parmi ces activités, le pôle gestion d’actifs et banque privée dégage 262 millions d’euros de résultat net (+8,8 %). Le capital-investissement, deuxième contributeur des métiers spécialisés, confirme également son fort dynamisme (256 millions d'euros de résultat net) au service du développement économique des régions (3,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion à travers 333 entreprises régionales).

II. Une banque industrielle et relationnelle à l’efficacité opérationnelle remarquable





Les résultats 2023 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale démontrent la force de son modèle mutualiste. Ses performances s’appuient sur son organisation décentralisée et ses investissements technologiques qui lui confèrent une autonomie totale et une solidité remarquable.

Liberté, technologie, responsabilité et solidarité : les clés de l’efficacité opérationnelle

Dans un contexte inflationniste, les frais généraux s’élèvent à 9,2 milliards d’euros (+6,5 %) en ligne avec les objectifs de développement fixés par le groupe. Cette performance repose sur l’efficacité de son modèle décentralisé, intégrant les principes mutualistes fondamentaux de liberté, de responsabilité et de solidarité.

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, entité de tête de réseau du groupe, construite initialement pour renforcer les moyens des 14 fédérations, contribue à maximiser l'efficacité de tout le groupe et à maîtriser les coûts, comme en témoigne le coefficient d’exploitation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À 57,1 %, il place le groupe parmi les banques les plus rentables, un résultat qui dépasse largement les objectifs du plan stratégique qui s’achève.

Parce que décider localement, c’est agir rapidement pour les clients, 93 %6 des décisions de crédit sont prises en caisses de Crédit Mutuel ou en agences du CIC.

Les résultats 2023 du groupe s'appuient sur un contrat social fort, garant de l'efficacité individuelle et collective.

Des investissements technologiques au service du développement

Pour accélérer son développement, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, banque industrielle, investit massivement, à travers sa filiale technologique Euro-Information, en conciliant le meilleur de la technologie avec le meilleur de l’humain.

Ainsi en 2023, près d’un tiers des opportunités commerciales ont abouti à des ventes avec le soutien de l’intelligence artificielle. Une technologie qui améliore l’efficacité des collaborateurs en automatisant les tâches répétitives (saisie, recherche, etc.) et en facilitant l’identification des besoins des clients et sociétaires.

Pour répondre aux besoins d'autonomie des clients, 95,5 % des traitements courants peuvent être réalisés à distance. Pas moins de 22 millions de documents ont bénéficié de la signature électronique en 2023 (x4 depuis 2018). Un bond technologique qui permet de réduire les coûts et d'optimiser les processus tout en offrant une meilleure expérience client.

L'ensemble des avancées technologiques ont permis un gain très significatif de temps administratif. En 2023, plus de 2,57 millions d'heures ont ainsi été libérées par la technologie dans les réseaux Crédit Mutuel et CIC, dont 35 % issus de l'intelligence artificielle. Un avantage indéniable pour renforcer la qualité de la relation de proximité entre le client et son conseiller dédié. Ce temps d’avance sera accru dans le futur avec le développement de l’informatique quantique, opéré par la quantum factory lancée en 2023.

Solidité financière renforcée

Le coût du risque atteint 1,3 milliard d'euros (+68,7 %). Il est notamment le reflet du nombre de défaillances en 2023, proche du niveau pré-crise du coronavirus (+9 % vs 2019 selon l’INSEE). Cette hausse du coût du risque tient largement à la fin des dispositifs d’aides massives déployées pendant la crise sanitaire. Le coût du risque clientèle global en pourcentage des crédits bruts se fixe à seulement 0,24 % (0,28 % en 2019).

La solidité financière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale demeure très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres et conforte le groupe comme l'une des banques les plus solides d'Europe. En effet, ses capitaux propres s’élèvent à 62,4 milliards d’euros à fin 2023 (+4,0 Md€) et son CET1, estimé à 18,5 % au 31 décembre 2023, figure parmi les plus élevés du secteur.

III. 2023, année de l’accélération des engagements environnementaux et solidaires portés par le dividende sociétal





Crédit Mutuel Alliance Fédérale – première banque à avoir choisi de devenir entreprise à mission – a accéléré en 2023 ses actions pour accompagner la révolution environnementale et solidaire en créant le dividende sociétal. En 2023, 439 millions d’euros ont été consacrés à des projets à forte utilité sociale et environnementale, soit 12,5 % du résultat net 2022 du groupe. En 2024, plus de 600 millions d’euros y seront affectés. Cette mesure sans précédent devrait permettre de dégager près de 3 milliards d’euros à l’horizon du plan stratégique 2024-2027 Ensemble Performant Solidaire.

Le Fonds de Révolution Environnementale et Solidaire pour une plus-value écologique et sociale

En 2023, le Fonds de Révolution Environnementale et Solidaire a engagé 363 millions d’euros pour des projets entrepreneuriaux à fort impact environnemental et sociétal sans objectif de rentabilité financière.

Les moyens déployés ont notamment soutenus des projets visant à préserver les écosystèmes et la biodiversité (acquisition de la forêt de Dambach), à produire de façon plus durable grâce aux énergies renouvelables (énergie bleue avec Sweetch Energy, fossilisation des déchets avec Néolithe, liquéfaction du biogaz avec Sublime Énergie, plasma-catalyse pour convertir des gaz en molécules d'intérêt avec Energo, production de froid industriel sans gaz fluoré avec Alpinox X), à mieux se nourrir en favorisant une nourriture saine ou biologique (Agrilife Studio) et à mieux se loger via le logement partagé (co-living avec Colonies).

La politique d’investissement du fonds valorise en priorité la plus-value environnementale des acteurs industriels en leur laissant le temps nécessaire pour se développer et asseoir leur solidité financière. Dans le cas de participations indirectes via des fonds partenaires, seules les commissions de performance assises sur l’atteinte de la performance extra-financière sont reconnues.

En 2023, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a rejoint Act4nature international et s’est notamment engagé à réaliser une mesure de l’empreinte biodiversité de ses financements et investissements.

Des initiatives qui font de Crédit Mutuel Alliance Fédérale l’une des banques les plus engagées en matière de protection de l’environnement. Ses engagements seront renforcés au premier semestre 2024 avec la création de l’Institut Mutualiste pour l’Environnement et la Solidarité.

Le mécénat, une priorité pour plus de solidarité dans tous les territoires

En matière de mécénat, un changement d’échelle s’est opéré en 2023 (volume du mécénat multiplié par 5). Pour être au rendez-vous de la solidarité, de nombreux projets ont été financés en 2023 à hauteur de 68 millions d'euros (du projet local soutenu en proximité par la Caisse de Crédit Mutuel à des actions de fond très structurantes portées par la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale). 17,5 millions d’euros ont été mobilisés pour soutenir l’action des associations d’aide alimentaire durement touchées par l’inflation. En outre, un appel à projets « biodiversité » a permis d’accompagner à hauteur de 2,5 millions des associations qui agissent pour la préservation des écosystèmes français.

Accélération de la transformation des pratiques bancaires et assurantielles

Crédit Mutuel Alliance Fédérale a été pionnier sur le marché de l’assurance emprunteur avec son dispositif exclusif qui permet aux malades et aux anciens malades de bénéficier pour l’achat de leur résidence principale de conditions plus avantageuses que celles proposées par la loi.

En 2023, plus de 6 millions d’euros ont été engagés pour encourager les clients à passer aux mobilités douces avec le prêt vélo à 0 % qui compte déjà plus de 25 000 bénéficiaires. Les associations sportives et culturelles de proximité ont bénéficié de près de 2 millions d’euros grâce au remboursement à 100 % de leur package bancaire (compte, chéquier, carte, banque à distance et conseiller dédié). Sur la base des résultats 2023, 617 millions d’euros seront consacrés au dividende sociétal.

1 Les procédures d’audit annuel des comptes au 31/12/2023 sont en cours.

2 Estimé au 31/12/2023.

3 Montant de l'intéressement, de la participation, de l'abondement et de la prime de partage de la valeur attribué aux salariés du socle social commun en France par rapport au résultat net 2022.

4 Part du résultat net consolidé 2022 consacré au dividende sociétal en 2023

5 Augmentations collectives depuis le 01/01/2022 sur le périmètre socle social France hors augmentations individuelles et hors prime de partage de la valeur

6 Plus de 95 % pour les particuliers

