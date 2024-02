EQUASENS : BILAN SEMESTRIEL S2-2023 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Villers-lès-Nancy, le 07 février 2024 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL S2-2023 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 3 468

- Solde en espèces : 89 589,07 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 42 199 titres 2 945 478,15 € 2 408 transactions VENTE 40 153 titres 2 780 314,65 € 2 297 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 1 422

- Solde en espèces : 303 983,70 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 2 219

- Solde en espèces : 50 000,00 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.

A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directrice Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT

Tél. 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06.17.38.61.78 - i.aprile@finextenso.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 408 42 199 2 945 478,15 2 297 40 153 2 780 314,65 03/07/2023 19 453 37646,88 17 304 25480,61 04/07/2023 9 260 21604 14 235 19601 05/07/2023 7 178 14915,9 19 315 26447,09 06/07/2023 18 350 29405,81 17 252 21203,61 07/07/2023 5 75 6295 17 353 29805,91 10/07/2023 13 311 26430,49 19 332 28329,19 11/07/2023 24 614 51852,3 9 115 9785,5 12/07/2023 26 386 32401,19 7 100 8397,5 13/07/2023 25 542 45213,42 6 74 6187,5 14/07/2023 11 139 11418,1 12 306 25189,8 17/07/2023 10 183 15153,81 7 93 7692,5 18/07/2023 6 193 16008,31 13 303 25147,21 19/07/2023 9 195 16226,01 12 120 9967,6 20/07/2023 9 99 8327,2 16 263 22089,71 21/07/2023 17 353 29568,69 15 171 14427,1 24/07/2023 26 459 37883,61 9 163 13507,09 25/07/2023 43 541 43709,18 20 518 41845,7 26/07/2023 21 430 34648,5 30 593 47989,12 27/07/2023 9 205 16738,5 22 347 28442,51 28/07/2023 14 196 16078 24 303 25006,29 31/07/2023 20 246 20396,7 13 339 28110,8 01/08/2023 13 326 27211,81 3 161 13355,9 02/08/2023 20 286 23759,39 24 459 38218,22 03/08/2023 21 469 38775,61 13 165 13730 04/08/2023 53 838 67560,31 7 107 8813,9 07/08/2023 8 122 9576,5 18 231 18170,39 08/08/2023 20 347 27189,01 11 190 14952,2 09/08/2023 4 44 3498 26 321 25378,9 10/08/2023 34 560 44295,61 31 331 26447,1 11/08/2023 26 424 33075,01 0 0 0 14/08/2023 27 460 35580,31 15 337 26163,9 15/08/2023 22 387 29647,8 10 114 8659,7 16/08/2023 11 136 10260,4 12 211 15975,4 17/08/2023 24 200 14941,3 7 73 5432,8 18/08/2023 12 88 6505,4 16 175 12942 21/08/2023 4 45 3343,5 17 201 14997,29 22/08/2023 10 219 16247,39 10 130 9687,9 23/08/2023 5 86 6356,5 32 425 31576,01 24/08/2023 8 102 7660,2 26 408 30811,3 25/08/2023 28 474 35341,91 38 219 16369,4 28/08/2023 8 180 13379,99 17 335 24997,5 29/08/2023 8 220 16374 24 457 34196,4 30/08/2023 17 342 25663,8 13 271 20447,6 31/08/2023 7 145 10889,5 3 180 13547 01/09/2023 25 486 36254,2 0 0 0 04/09/2023 19 284 20856,6 2 90 6615 05/09/2023 16 121 8783,6 15 169 12268,7 06/09/2023 16 203 14651,2 16 418 30249 07/09/2023 16 208 15064,9 15 262 19050,8 08/09/2023 11 232 16845 38 478 34854,3 11/09/2023 6 125 9204 13 177 13067,5 12/09/2023 16 290 21375,3 8 255 18843 13/09/2023 23 254 18634,6 5 109 7995,7 14/09/2023 21 366 26767,2 36 694 51036,4 15/09/2023 21 412 30497,2 27 476 35376,1 18/09/2023 12 146 10881,2 33 541 40536 19/09/2023 17 238 17817,8 24 329 24780,2 20/09/2023 20 457 34394,8 17 240 18261,2 21/09/2023 17 330 24755,8 21 409 30787,2 22/09/2023 59 772 57872,2 38 783 58886,7 25/09/2023 37 796 59371,2 24 600 45048 26/09/2023 33 491 35522,6 0 0 0 27/09/2023 9 150 10584,3 11 165 11702,9 28/09/2023 6 114 8136 15 236 16982,5 29/09/2023 15 457 33352,7 23 371 27155,9 02/10/2023 0 0 0 24 255 18818,7 03/10/2023 21 364 26638,2 2 50 3680 04/10/2023 16 320 23184,3 13 326 23652 05/10/2023 17 193 14069,3 19 245 17932,5 06/10/2023 27 471 34231,2 19 233 16975,3 09/10/2023 35 608 42962,4 1 17 1225,7 10/10/2023 17 211 14534,5 9 145 10022,5 11/10/2023 12 162 11029,1 30 414 28431,8 12/10/2023 25 342 23629,1 21 110 7639,6 13/10/2023 28 320 21658,6 13 183 12267 16/10/2023 8 64 4172,1 24 397 26261,3 17/10/2023 19 194 12792,5 12 137 9062,6 18/10/2023 14 210 13633,8 20 196 12623,7 19/10/2023 20 183 11655,8 6 125 7979 20/10/2023 9 97 6131,2 27 571 36442,6 23/10/2023 26 293 18688,4 17 347 22199,9 24/10/2023 0 0 0 27 705 45593,6 25/10/2023 11 192 12572,8 19 226 14877,8 26/10/2023 6 75 4927,5 10 255 16880,5 27/10/2023 0 0 0 29 452 30424 30/10/2023 34 748 49753,6 9 260 17404,5 31/10/2023 31 586 38031,5 10 248 16223,1 01/11/2023 21 303 19607,1 11 272 17648,8 02/11/2023 9 173 11336,4 36 767 51031,3 03/11/2023 7 153 10700,2 14 305 21174 06/11/2023 20 426 29549,2 17 236 16510,4 07/11/2023 25 503 34688,4 22 418 28877,8 08/11/2023 26 398 27174,8 6 42 2910,6 09/11/2023 17 206 13851,3 45 574 39168 10/11/2023 56 851 53851,3 11 368 22175,7 13/11/2023 15 419 23879 20 375 21568,7 14/11/2023 16 356 20012,5 27 535 30404,5 15/11/2023 25 464 26536,4 19 311 18002,9 16/11/2023 21 305 17184,2 30 444 25191,7 17/11/2023 13 253 14434 17 313 18052,7 20/11/2023 18 358 20690,7 16 377 21902,3 21/11/2023 44 706 40440,2 10 131 7506,4 22/11/2023 19 256 14457,6 13 282 15998,7 23/11/2023 6 162 9208,4 14 205 11725 24/11/2023 3 75 4385 26 408 23799,8 27/11/2023 6 152 9074,4 19 363 21891,9 28/11/2023 21 443 26513,7 35 422 25261,9 29/11/2023 18 373 22195,5 8 152 9105 30/11/2023 23 450 26583,7 17 559 33013,5 01/12/2023 34 480 28035,4 17 315 18639 04/12/2023 2 46 2738,8 27 498 29636,2 05/12/2023 13 323 19172,5 11 204 12148,3 06/12/2023 5 99 5959,8 27 473 28594,7 07/12/2023 34 649 38947,2 12 268 16166 08/12/2023 16 326 19332,9 16 323 19158,6 11/12/2023 47 809 46922 8 173 10077,6 12/12/2023 24 374 21340,2 27 564 32458 13/12/2023 13 338 19371,8 25 370 21242,9 14/12/2023 15 316 18304 35 750 43830,4 15/12/2023 31 689 40065,5 43 668 38963,7 18/12/2023 23 487 28154,6 31 660 38479 19/12/2023 6 170 10219 43 601 36284,1 20/12/2023 27 604 36382,9 19 604 36643,8 21/12/2023 17 381 23155 19 457 28016 22/12/2023 32 550 33803 15 355 21863,6 27/12/2023 22 521 32465,7 18 586 36707 28/12/2023 38 531 33018 20 304 19016,4 29/12/2023 58 1248 76762,7 18 322 19828,8

Pièce jointe