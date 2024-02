BFCM - Communiqué de Presse résultats annuels 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7 février 2024

Résultats 2023 2023 Évolution 2023 /

2022 proforma (1) Produit net bancaire en hausse 11 808 M€ +2,4 % dont banque de détail 8 410 M€ +1,2 % Frais généraux en ligne avec la stratégie d’investissement 6 057 M€ +6,3 % Coût du risque à son niveau d’avant aides massives Covid 1 279 M€ +72,1 % Résultat net 3 345 M€ +24,9 % Résultat net part du groupe 3 002 M€ +28,2 % Un groupe au service des sociétaires et des clients Crédits à l'habitat 120,7 Md€ +3,0 % Crédits à l'équipement 93,1 Md€ +2,9 % Crédits à la consommation 45,6 Md€ +1,9 % Performance opérationnelle et solidité financière Coefficient d’exploitation 51,3 % Ratio CET1 (2) 18,5 % Capitaux propres 42,1 Md€ Toutes les données de ce communiqué portent sur le périmètre consolidé de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM). Le périmètre consolidé de la BFCM regroupe la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, TARGOBANK en Allemagne, Cofidis Group. Les procédures d’audit annuel des comptes au 31 décembre 2023 sont en cours. (1) À partir du 1er janvier 2023, la BFCM applique la norme comptable IFRS 17 « contrats d’assurance » au niveau du groupe ainsi que la norme IFRS 9 « instruments financiers » pour ses entités d’assurance. Afin d’avoir une référence homogène, les données 2022 ont été retraitées proforma. (2) Ratio estimé au 31 décembre 2023 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM dans son périmètre de consolidation.





Activité

Les encours de dépôts s’élèvent à 299,3 milliards d’euros à fin décembre 2023 en hausse de +6,1 % sur un an.

La collecte est particulièrement importante sur les livrets A dont les encours ont progressé de +6,3 % à plus de 15 milliards d’euros. L’instabilité des marchés financiers a conduit les clients à se tourner vers des produits à la fois liquides et sécurisés. L’épargne réglementée a profité de circonstances encore favorables en 2023 : les livrets A ainsi que LLDS ont ainsi vu leur taux de rémunération augmenter, passant de 2 % en janvier à 3 % depuis février.

Par ailleurs, les rémunérations attractives proposées ont également profité aux comptes à terme et livrets d’épargne populaire se traduisant par une progression des dépôts négociés de près de

22 milliards d’euros pour atteindre près de 84 milliards d’euros à fin 2023.

À fin décembre 2023, l’épargne réglementée1 atteint 37,2 milliards d’euros contre 8,3 milliards en 2022.

Au 31 décembre 2023, les encours de crédits sont en hausse de +2,6 % à 336,4 milliards d’euros.

En dépit de la hausse des taux, la croissance des encours de crédits reste favorable pour les principales catégories de prêts :

+3,0 % pour les encours de crédits habitat à 120,7 milliards d’euros ;

+1,9 % pour les crédits à la consommation représentant 45,6 milliards d’euros ;

+2,9 % pour les crédits d’équipement et crédit-bail à près de 113,8 milliards d’euros ;





Résultats financiers

La BFCM enregistre un produit net bancaire en 2023 de 11,8 milliards d’euros en hausse de +2,4 %, grâce notamment à l’excellente résistance de la banque de détail et à de solides performances des métiers spécialisés (+363 millions d’euros soit une progression de +16,5 %).

Les frais de personnel (54 % des frais généraux) intègrent notamment les effets des revalorisations salariales décidées début 2023 (+4,5 % de la masse salariale). La progression des autres charges d’exploitation et amortissements reflète les investissements technologiques et la politique de mécénat dans le cadre du dividende sociétal. Les autres charges d’exploitation sont toujours impactées en 2023 par les frais de supervision et de contribution au fonds de résolution unique de 266 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation se dégrade légèrement de 1,9 point à 51,3 % contre 49,4 % à fin 2022 proforma.

Le résultat brut d’exploitation recul légèrement à 5,8 milliards d’euros.

L’année 2023 est marquée par une progression du coût du risque global (+72,2 %) à -1,3 milliard d’euros (soit 36 points de base contre 26 points de base en 2022) pesant sur l’évolution du résultat :

une progression du coût du risque avéré mesurée à 39 points de base (contre 26 points de base fin 2022) sur la clientèle des réseaux et du crédit à la consommation ainsi qu’en banque de financement en raison d’une remontée des défauts sur le marché des professionnels et des entreprises et du déclassement de dossiers de place. Cette dégradation reflète des conditions économiques dégradées ;

un coût du risque non avéré en reprise nette à 80 millions d’euros, stable par rapport à 2022.

Le résultat d’exploitation est en baisse et s’établit à 4,5 milliards d’euros.

Contrairement à 2022, le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE » ne contient pas d’ajustement majeur et atteint +53 millions d’euros contre -1,2 milliard un an plus tôt. Pour rappel, l’exercice 2022 intégrait un ajustement de -958 millions relatif à la valeur de l’écart d’acquisition de TARGOBANK en Allemagne lié à la hausse du taux d’actualisation ainsi qu’un complément de provisions (-270 millions) relatif à la cession de TARGOBANK Espagne à ABANCA.

Le résultat avant impôt est en progression de près de +15,0 % à 4,5 milliards d’euros à fin 2023 contre 3,9 milliards en 2022.

Dans un contexte macroéconomique encore perturbé, le résultat net progresse de +24,9 % à

3,4 milliards d’euros.

Le résultat net part du groupe atteint plus de 3 milliards d’euros (+28,2 %).

Structure financière

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres de la BFCM s’élèvent à 42,1 milliards d’euros contre

38,8 milliards à fin décembre 2022 proforma.

La BFCM est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour ce dernier, à fin décembre 2023, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) estimé est de 18,5 %2.

L’impact de la première application de Bâle IV au niveau Crédit Mutuel Alliance Fédérale est négligeable en 2025 (y compris mesures transitoires et Output Floor comme s’il s’appliquait au périmètre consolidé Crédit Mutuel Alliance Fédérale).

La solidité financière et la pertinence du modèle d’affaires sont reconnues par les trois agences de notations qui notent Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la BFCM et le groupe Crédit Mutuel.

Contrepartie

LT / CT** Émetteur / Dette senior préférée LT Perspective Dette senior préférée CT



Notation intrinsèque*** Date de la dernière publication Standard & Poor’s1 AA- / A-1+ A+ Stable A-1 a 22/11/2023 Moody’s2 Aa2 / P-1 Aa3 Stable P-1 a3 01/02/2024 Fitch Ratings*3 AA- AA- Stable F1+ a+ 19/01/2024

*La note "Issuer Default Rating" est stable à A+.

**Les notes de contrepartie correspondent aux notations des agences suivantes : Resolution Counterparty Rating chez Standard & Poor’s, Counterparty Risk Rating chez Moody’s et Derivative Counterparty Rating chez Fitch Ratings.

***La notation intrinsèque correspond à la note Stand Alone Credit Profile (SACP) chez Standard & Poor’s, à la note

Adjusted Baseline Credit Assessment (Adj. BCA) chez Moody’s et à la note Viability Rating chez Fitch Ratings.

1 Standard & Poor's : note groupe Crédit Mutuel.

2 Moody’s : notes Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM et CIC.

3 Fitch Ratings : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale (en tant qu'entité prépondérante du Groupe Crédit Mutuel).

Les trois principales agences de notation financière ont confirmé, en 2023 et début 2024, les notations externes et les perspectives stables attribuées à Crédit Mutuel Alliance Fédérale et au groupe Crédit Mutuel. Ceci reflète l’efficacité opérationnelle, la récurrence des résultats, le faible profil de risque ainsi que la solidité des fondamentaux financiers.

Dans son plan stratégique 2024-2027, Crédit Mutuel Alliance Fédérale (dont la BFCM détient les principales filiales) renforce ses ambitions de développement et notamment sur le marché de l’entreprise (principalement à travers la Banque de Financement et d’Investissement (BFI) en France et à l’étranger et les réseaux CIC). Dans ce cadre, les réflexions entamées fin 2023 sur un projet d’organisation des activités de BFI de Crédit Mutuel Alliance Fédérale d’une part, et des activités de banque de réseau du CIC d’autre part, notamment à travers une simplification des structures, se poursuivent et devraient aboutir à un projet soumis à consultation des représentants du personnel d’ici l’été 2024.

Résultats par métiers

Banque de détail

Le produit net bancaire de la banque de détail est de 8,4 milliards d’euros (+1,2 %). Les frais de fonctionnement évoluent de +5,6 % à près de 5 milliards. Le coût du risque est en hausse (+305 millions d’euros) à plus de -1 milliard d’euros dont -1,1 milliard sur le risque avéré (+42,0 %). Le risque non avéré est en reprise nette de 50 millions d’euros (+16,9 %).

Il en ressort un résultat net de 1,7 milliard d’euros (-17,0 %).

Assurance

Le chiffre d’affaires de l’assurance augmente de +4,8 % sur un an à 12,1 milliards d’euros tiré notamment par une bonne dynamique de collecte en assurance-vie (+5,6 %) portée par une forte croissance des versements sur les fonds en euros. Les frais généraux de 129 millions d’euros sont en hausse de + 14,5 % (en norme équivalente).

Le résultat net contributif à 832 million d’euros est en hausse de près de +1 % par rapport à fin décembre 2022.

Gestion d’actifs et banque privée

Le produit net bancaire du métier gestion d’actifs et banque privée de la BFCM totalise 1,1 milliard d’euros, il augmente de +17,4 % sur un an. Cette hausse s’explique principalement par un excellent niveau de marge d’intérêt pour les entités de banque privée (419 millions d’euros +47,9 %) ainsi qu’une activité commerciale soutenue, les revenus de la gestion d’actifs sont également en progression de

+7,0 % à près de 390 millions d’euros.

A fin 2023, les frais de fonctionnement sont en hausse de +7,6 % à 705 millions d’euros. Grâce à la bonne progression du produit net bancaire, le résultat brut d’exploitation progresse de +38,8 % à 419 millions d’euros.

Le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE » est nul en 2023 contre

13 millions à fin 2022 qui comprenait un produit non récurrent lié à l’effet de première consolidation de Crédit Mutuel Investment Managers et CIC Private Debt.

Ainsi, le résultat net atteint 267 millions d’euros contre 227 millions en 2022.

Ces données n’intègrent pas l’activité banque privée logée au sein du réseau du CIC et de ses cinq banques régionales, soit 212 millions d’euros de produit net bancaire (-10 %) et 87 millions de résultat net (-18 %).

Banque de financement

Le produit net bancaire est en hausse de +33,7 % à 629 millions d’euros à fin 2023, illustrant le bon dynamisme de l’activité. Les frais généraux progressent de +5,8 % à 155 millions d’euros.

Le coût du risque se dégrade à -168 millions d’euros contre une reprise nette de +7 millions en 2022.

Le résultat net s’inscrit donc en recul à 195 millions d’euros au 31 décembre 2023 contre 260 millions l’année précédente.

Activités de marché

Les activités de marché ont bénéficié d’opportunités issues des mouvements observés dans les marchés financiers. CIC Marchés affiche une forte hausse de +36,0 % du produit net bancaire à 465 millions d’euros.

Après une hausse de +8,6 % des frais de fonctionnement, le résultat brut d’exploitation progresse de plus de 97 % à 208 millions d’euros.

Le résultat net global des activités de marché atteint 147 millions d’euros contre 77 millions d’euros un an plus tôt.

Capital-investissement

L’exercice 2023 affiche un niveau d’investissement historique. Près de 700 millions d’euros ont été déployés avec la prudence requise compte tenu des incertitudes géopolitiques, de leurs conséquences économiques sur la croissance attendue des entreprises et des multiples de valorisation induits.

Le renouvellement du portefeuille est très dynamique et révélateur de la force de frappe de la structure : sur les trois dernières années, plus de 1,5 milliard d’euros a été cédé et plus de 1,7 milliard d’euros a été investi.

Avec 345 millions d'euros réalisés sur 2023, le total des produits retrouve un niveau normatif après deux années exceptionnelles post-Covid.

La contribution au résultat net s’établit à 256 millions d’euros, démontrant la solidité et la performance du modèle déployé.

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL

périmètre consolidé chiffres clés (1) en millions € 31/12/2023 31/12/2022 proforma Structure financière et activité Total du bilan 719 277 702 632 Capitaux propres (yc résultat de l'exercice et avant distribution) 42 079 38 766 Crédits à la clientèle (y compris crédit-bail) 336 388 322 279 Dépôts de la clientèle 299 302 283 682 31/12/2023 31/12/2022 Nombre de points de vente 2 129 2 238 Nombre de clients (en millions) 21,7 20,8 en millions € 2023 2022 proforma Résultats Produit net bancaire 11 808 11 533 Frais de fonctionnement -6 057 -5 697 Résultat brut d'exploitation 5 751 5 836 Coût du risque -1 279 -743 Résultat d'exploitation 4 472 5 093 Gains/pertes nets s/autres actifs et MEE 53 -1 150 Résultat avant impôt 4 525 3 943 Impôts sur les bénéfices -1 180 -1 265 Résultat net 3 345 2 678 Intérêts minoritaires 343 336 Résultat net part du groupe 3 002 2 341 (1) Chiffres consolidés de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, TARGOBANK en Allemagne, Cofidis Group, informatique…

Les procédures d’audit annuel des comptes au 31/12/2023 sont en cours.

La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 7 février 2024.

L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par la BFCM en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

1 Livret Bleu, livret A, LDD, LEP, CEL, livret jeune, PEL, PEP.

2 Estimé au 31 décembre 2023, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.

