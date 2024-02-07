WINVEST集团子公司IQI MEDIA提供LAUNCHRR演示，一个属于电影制片人和内容创作者的内容分发云端平台

内华达州里诺, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Winvest Group Limited（OTC：WNLV）（「Winvest」和「公司」），一家美国多元业务投资控股上市企业正式宣布，其子公司IQI Media现在正提供LAUNCHRR演示，LAUNCHRR 一个属于电影制片人和内容创作者的内容分发云端平台。 LAUNCHRR极大地简化了流媒体分发的步骤和要求，帮助使用者成功将专案启动到流媒体领域，同时开发多种收入来源，保证最低值、利润分享百分比和从社交广告活动中分配的广告收入。



总部位于洛杉矶技术和制作公司IQI Media的创始人Khiow Hui Lim说：我们的目标是开创一种对电影制片人和内容创作者来说更加公平和有利的发行模式。 作为IQI Media的旗舰SaaS产品，Launchrr从Winvest Group Limited股东获得了第一轮资金，最近完成了其资料库和产品原型。 在资深专利律师Victor Cooper的协助下，我们还申请了Launchrr的专有技术专利，该技术可与流媒体生态系统中的所有各方直接整合API。我们可提供您演示，并让您了解更多关于我们这改变传统模式的平台。”

IQI Media Inc. 将为Launchrr下一阶段的开发提供资金。最低购买1个单位，每一单元为25万美元。有关这一独特投资机会的更多详细资讯，包括条款、预测和风险，可要求提供私募备忘录（PPM）。

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