Theriva Biologics anuncia la recomendación positiva del Comité independiente para la monitorización de los datos de Datos de VIRAGE, el ensayo clínico de fase 2b de VCN-01 en combinación con quimioterapia para el adenocarcinoma pancreático ductal metastásico

El comité independiente para la monitorización de los datos (IDMC) ha recomendado la continuación de VIRAGE sin que se plantearan problemas de seguridad; VIRAGE está en vías de finalizar la inscripción en el primer semestre de 2024