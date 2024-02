Fingerprint Cards AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2023

Viktiga punkter fjärde kvartalet

Intäktsökning i konstant valuta om 10 procent

Implementering av transformationsplanen påbörjad

Diversifiering - försäljningen till PC-sektorn ökade med två tredjedelar

Kostnadsoptimeringsprogram initierades; rörelsekostnaderna inkluderar 37,5 Mkr hänförliga till omstruktureringsåtgärder

Fjärde kvartalet 2023

Intäkterna uppgick till 200,3 Mkr (190,3)

Bruttomarginalen uppgick till 9,5 procent (8,8)

EBITDA uppgick till -83,8 Mkr (- 74,3)

Justerad EBITDA uppgick till -46,3 Mkr (- 74,3)

Rörelseresultatet uppgick till -105,2 Mkr (- 527,3)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 kr (- 1,48)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -60,4 Mkr (- 103,9)







Januari-december 2023

Intäkterna uppgick till 705,4 Mkr (861,8)

Bruttomarginalen uppgick till 12,7 procent (19,3)

EBITDA uppgick till -242,2 Mkr (- 116,0)

Justerad EBITDA uppgick till -204,7 Mkr (- 116,0)

Rörelseresultatet uppgick till -320,4 Mkr (- 631,0)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 kr (- 1,92)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -88,3 Mkr (- 334,1)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 2023



Kommentar från vd

Implementering av vår transformationsplan

Som vi tillkännagav i vår föregående delårsrapport, så påbörjade vi under det fjärde kvartalet implementeringen av vår transformationsplan, som omfattar kostnadsoptimering, organisatoriska förändringar och strategiutveckling. Vi har börjat se initiala resultat av detta förändringsprogram. Jämfört med motsvarande kvartal förra året noterade vi en svag förbättring av bruttomarginalen, och räknar till fullo med förbättrad lönsamhet framöver när vi nu fokuserar vårt kapital och våra investeringar utanför sensorhårdvara för Mobile, inom våra befintliga verksamhetsområden som levererar högre marginaler, samt till nya diversifieringsområden. Som vi framhöll i vår delårsrapport för det tredje kvartalet 2023, är bruttomarginalen i produktgruppen Mobile ohållbart låg. De negativa utsikterna för Mobile ser ut att bestå, och de geopolitiska riskerna är höga, vilket ytterligare förstärker behovet av vår transformationsplan.

Implementeringen av kostnadsoptimeringsprogrammet fortskrider enligt plan, och resultatet belastades med 37,5 Mkr i kostnader hänförliga till omstruktureringsåtgärderna under det fjärde kvartalet. Som tidigare meddelats, förväntas våra omstruktureringsåtgärder ge kostnadsbesparingar på omkring 204 Mkr på årsbasis med full effekt från andra halvåret 2024. Detta leder till en förväntad årlig rörelsekostnadsnivå på omkring 180 Mkr. Vi fortsatte att minska vårt varulager under det fjärde kvartalet, från 156 Mkr i slutet av september 2023 till 134 Mkr i slutet av december 2023. Det innebär att vi nu går in i 2024 med en acceptabel varulagernivå givet den aktuella efterfrågan i branschen. Det finns dock ännu överskottslager på sektornivå och vi fortsatte att se kraftiga lagerminskningsåtgärder av flera leverantörer under kvartalet.

Vi genomförde också viktiga organisatoriska förändringar under kvartalet, då vi gick över till en funktionsindelad organisation och tillsatte ledare i världsklass. Detta fokus gör det möjligt att snabbt genomföra vår förflyttning från att huvudsakligen leverera biometrikomponenter till mobilbranschen, till en verksamhet som bygger på en bredare biometrisk plattform.

Omsättningstillväxt och fortsatt diversifiering

Jag är nöjd med att vi ökade våra intäkter med 5 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och med 8 procent jämfört med föregående kvartal (ökning med 10 procent i konstant valuta i båda fallen). Ökningen beror på högre försäljning inom produktgrupperna Mobile, PC och Access utanför Asien. Vår verksamhet inom Payment har dock ännu inte visat någon signifikant intäktsökning, trots att vi upprätthåller en ledande position på marknaden med mycket hög prestanda i termer av transaktionshastighet, strömsnålhet och säkerhet, vilket har demonstrerats i flera kommersiella lanseringar. Vårt primära fokus under 2024 inom betalningsområdet kommer att ligga på utvalda marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, då det kommer att ta mer tid innan vi ser en utbredd användning av biometriska betalkort på marknaden.

Samtidigt ser vi redan att våra diversifieringssatsningar börjar bära frukt. PC visar en stabil tillväxt- och lönsamhetsprofil och levererar betydligt högre bruttomarginal än Mobile. Biometriska lösningar för PC har snabbt vuxit fram som ett viktigt nytt produktområde för Fingerprints och vi förväntar oss fortsatt marknadstillväxt eftersom andelen datorer med fingeravtryckssensor förväntas fortsätta öka och vårt premiumerbjudande värderas högt av kunderna. Vi gjorde också betydande framsteg när det gäller att ytterligare förbättra vårt mycket konkurrenskraftiga erbjudande till PC-tillverkare genom att lansera vårt nyutvecklade, kompletta biometriska system för PC i oktober 2023. Utvecklingsprojektet har från början stöttats av våra största PC-kunder, eftersom fullständigt systemägarskap av Fingerprints möjliggör bättre övergripande systemprestanda. Feedbacken från kunderna har varit mycket positiv, särskilt när det gäller den förbättrade hastigheten som vårt biometriska system erbjuder. Detta betyder mycket snabbare upplåsning, vilket ger smidig och säker tillgång till datorer. Att selektivt bredda våra lösningar för att kunna adressera en större del av värdet i branschen är en viktig del av vår plattformsstrategi, och jag tycker att vårt biometriska PC-system illustrerar detta tillvägagångssätt - vi säljer inte längre bara biometriska sensorer till våra PC-kunder, men en heltäckande systemlösning som även integrerar Fingerprints egna mikrokontrollerenhet (MCU).

När det gäller andra delar av vår biometriska plattformsportfölj, så har Access-området, även om det är projektdrivet, visat en konsekvent tillväxttrend med många möjligheter, särskilt inom logisk access – en enorm ny marknad där vi kan tillföra stort värde på kort sikt som en inkrementell möjlighet för oss. Jag skulle också vilja lyfta fram våra tillgångar inom beröringsfria lösningar (touchless), inklusive vår mjukvara för irisigenkänning. Vi ser ett ökat intresse för vår irisautentiseringslösning, både i förhållande till Driver Monitoring Systems (DMS) där IR-kameror kommer att finnas i de flesta bilar, och när det gäller irisautentisering i AR/VR-enheter, där intresset ökade som ett resultat av lanseringen av Apple Vision Pro-enheten där autentisering sker med hjälp av en irislösning som kallas Optic ID. När det gäller DMS tillkännagav vi i juli 2023 ett avtal med en Tier 1-leverantör inom fordonsindustrin, med målet att vidareutveckla Fingerprints irisigenkänningsteknologi så att den smidigt kan integreras i DMS för att hantera autentisering. Utvecklingsfasen av projektet är nu avslutad och lösningen kommer att marknadsföras till fordonstillverkare som en tilläggsfunktion. Vi kommer även att genomföra andra satsningar i år, utanför dessa befintliga marknader. Om man tittar på hela denna portfölj ser vi en stark potential på kort, medellång och lång sikt, särskilt med tanke på att vi kommer att lägga till ytterligare teknologier för att expandera plattformen.

Adam Philpott, vd och koncernchef



Idag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints vd Adam Philpott rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/c3j3y979

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: https://register.vevent.com/register/BI2499f066045c41f88c2425a2c417bbbd





För information, vänligen kontakta:

Adam Philpott, vd





Per Sundqvist, CFO





Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com





Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com







Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 07.00 CET.







Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).





Bilaga